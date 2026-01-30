ఈ వేధన భరించలేను - వరంగల్లో మహిళా కానిస్టేబుల్ ఆత్మహత్య
వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్ ఏఆర్లో పని చేస్తున్న మహిళ - డ్యూటీలో ఉండగా వీడియో కాల్ చేయమంటూ వేధింపులు - గడ్డిమందు తాగి ఆత్మహత్య చేసుకున్న కానిస్టేబుల్
Published : January 30, 2026 at 4:06 PM IST|
Updated : January 30, 2026 at 4:18 PM IST
Woman Constable Died Due to Harassment : సాధారణంగా ఒక అమ్మాయి ఎవరి వల్లనైనా ఇబ్బందులు పడుతుందంటే వెంటనే వెళ్లి ఇంట్లో వాళ్లను, పోలీసులను సంప్రదిస్తుంది. అలాంటి సమస్యే ఓ మహిళ కానిస్టేబుల్కి ఎదురైంది. ఆమెను ఇద్దరు యువకులు వేధించడంతో ఇంట్లో వాళ్లకు చెప్పింది. అయినా ఎలాంటి ఫలితం లేకుండా పోయింది. దీంతో ఆమె మానసిక ఆందోళనకు గురై ఆత్మహత్య చేసుకుంది. మరి ఆ యువకులు ఎవరు? ఎందుకు వేధిస్తున్నారు? పూర్తి వివరాలు మీ కోసం.
పోలీసుల వివరాల ప్రకారం : వరంగల్ జిల్లా పర్వతగిరి మండలం సీత్యతండాకు చెందిన అనిత వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్ ఏఆర్ విభాగంలో పని చేస్తున్నారు. ఆమెను దూరపు బంధువైన మహబూబాబాద్ జిల్లా తొర్రూరు మండలం కొమ్మనపల్లి తండాకు చెందిన రాజేందర్ పెళ్లి చేసుకుంటానని గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా చెబుతూ వస్తున్నాడు. కానీ డ్యూటీలో ఉండగా వీడియో కాల్ చేయమంటూ, వేరే ఎవరితోనో మాట్లాడుతున్నావు అంటూ ఆమెను తరచూ వేధించేవాడు. ఈ బాధ భరించలేక అనిత ఈ విషయం తల్లిదండ్రులకు చెప్పారు. ఈ మేరకు వారు రాజేందర్ పద్ధతి నచ్చక, తమ కుమార్తెను అతడికి ఇచ్చి వివాహం చేయడం కుదరదని తేల్చి చెప్పేశారు. అయినప్పటికీ రాజేందర్ బతిమాలుతూనే ఉన్నాడు.
జీవితాన్ని నాశనం చేసింది మీరే! : మరోవైపు అనిత తన క్లాస్మేట్ జబ్బార్లాల్తో చనువుగా ఉండటం, వాళ్లిద్దరూ పెళ్లి చేసుకోవాలి అనుకోవడం రాజేందర్ తెలుసుకున్నాడు. కోపంతో జబ్బార్కు ఫోన్ చేసి చెడుగా చెప్పాడు. నమ్మిన జబ్బార్ కూడా అనితను వేధించడం మొదలు పెట్టాడు. వాళ్లిద్దరూ పెళ్లి చేసుకోవాలంటే వారికి డబ్బులు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేయసాగాడు. ఈ క్రమంలో అనిత తీవ్ర మానసిక ఆందోళనకు గురై ఈ నెల 27న రాజేందర్కు ఫోన్ చేసి నువ్యు, జబ్బార్ కలిసి నా జీవితాన్ని నాశనం చేశారు. మీ వల్లె ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నాను అన్నారు. ఆయన నిర్లక్ష్యంగా చావమని రాజేందర్ సమాధానం చెప్పాడు. వెంటనే అనిత గడ్డిమందు తాగి ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డారు. దీన్ని గమనించిన కుటుంబ సభ్యులు ఆసుపత్రిలో చేర్పించగా చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందారు. పోలీసులు రాజేందర్, అతడి కుటుంబ సభ్యులు, జబ్బార్పై గురువారం కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు.
