ఈ వేధన భరించలేను - వరంగల్​లో మహిళా కానిస్టేబుల్ ఆత్మహత్య

వరంగల్​ పోలీస్ కమిషనరేట్​ ఏఆర్​లో పని చేస్తున్న మహిళ - డ్యూటీలో ఉండగా వీడియో కాల్​ చేయమంటూ వేధింపులు - గడ్డిమందు తాగి ఆత్మహత్య చేసుకున్న కానిస్టేబుల్​

Woman Constable Died Due to Harassment
Woman Constable Died Due to Harassment (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 30, 2026 at 4:06 PM IST

Updated : January 30, 2026 at 4:18 PM IST

Woman Constable Died Due to Harassment : సాధారణంగా ఒక అమ్మాయి ఎవరి వల్లనైనా ఇబ్బందులు పడుతుందంటే వెంటనే వెళ్లి ఇంట్లో వాళ్లను, పోలీసులను సంప్రదిస్తుంది. అలాంటి సమస్యే ఓ మహిళ కానిస్టేబుల్​కి ఎదురైంది. ఆమెను ఇద్దరు యువకులు వేధించడంతో ఇంట్లో వాళ్లకు చెప్పింది. అయినా ఎలాంటి ఫలితం లేకుండా పోయింది. దీంతో ఆమె మానసిక ఆందోళనకు గురై ఆత్మహత్య చేసుకుంది. మరి ఆ యువకులు ఎవరు? ఎందుకు వేధిస్తున్నారు? పూర్తి వివరాలు మీ కోసం.

పోలీసుల వివరాల ప్రకారం : వరంగల్​ జిల్లా పర్వతగిరి మండలం సీత్యతండాకు చెందిన అనిత వరంగల్​ పోలీస్​ కమిషనరేట్​ ఏఆర్​ విభాగంలో పని చేస్తున్నారు. ఆమెను దూరపు బంధువైన మహబూబాబాద్​ జిల్లా తొర్రూరు మండలం కొమ్మనపల్లి తండాకు చెందిన రాజేందర్​ పెళ్లి చేసుకుంటానని గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా చెబుతూ వస్తున్నాడు. కానీ డ్యూటీలో ఉండగా వీడియో కాల్​ చేయమంటూ, వేరే ఎవరితోనో మాట్లాడుతున్నావు అంటూ ఆమెను తరచూ వేధించేవాడు. ఈ బాధ భరించలేక అనిత ఈ విషయం తల్లిదండ్రులకు చెప్పారు. ఈ మేరకు వారు రాజేందర్​ పద్ధతి నచ్చక, తమ కుమార్తెను అతడికి ఇచ్చి వివాహం చేయడం కుదరదని తేల్చి చెప్పేశారు. అయినప్పటికీ రాజేందర్​ బతిమాలుతూనే ఉన్నాడు.

వరంగల్​లో కానిస్టేబుల్ అనిత ఆత్మహత్య (ETV)
వరంగల్​లో కానిస్టేబుల్ అనిత ఆత్మహత్య (ETV)

జీవితాన్ని నాశనం చేసింది మీరే! : మరోవైపు అనిత తన క్లాస్​మేట్​ జబ్బార్​లాల్​తో చనువుగా ఉండటం, వాళ్లిద్దరూ పెళ్లి చేసుకోవాలి అనుకోవడం రాజేందర్‌ తెలుసుకున్నాడు. కోపంతో జబ్బార్‌కు ఫోన్‌ చేసి చెడుగా చెప్పాడు. నమ్మిన జబ్బార్‌ కూడా అనితను వేధించడం మొదలు పెట్టాడు. వాళ్లిద్దరూ పెళ్లి చేసుకోవాలంటే వారికి డబ్బులు ఇవ్వాలని డిమాండ్​ చేయసాగాడు. ఈ క్రమంలో అనిత తీవ్ర మానసిక ఆందోళనకు గురై ఈ నెల 27న రాజేందర్​కు ఫోన్​ చేసి నువ్యు, జబ్బార్​ కలిసి నా జీవితాన్ని నాశనం చేశారు. మీ వల్లె ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నాను అన్నారు. ఆయన నిర్లక్ష్యంగా చావమని రాజేందర్​ సమాధానం చెప్పాడు. వెంటనే అనిత గడ్డిమందు తాగి ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డారు. దీన్ని గమనించిన కుటుంబ సభ్యులు ఆసుపత్రిలో చేర్పించగా చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందారు. పోలీసులు రాజేందర్​, అతడి కుటుంబ సభ్యులు, జబ్బార్​పై గురువారం కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు.

