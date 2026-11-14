పేద తండ్రుల కన్నీటి వ్యథ: ఒకరు బిడ్డల చదువు కోసం దాచారు - మరొకరు కుమార్తె వైద్యం కోసం దోచారు
Father Commit Theft For Daughter : హైదరాబాద్లో ఓ తండ్రి ఇంటి ఖర్చులు, పిల్లల స్కూల్ ఫీజుల కోసం దాచిన సొమ్మును మరో పేద తండ్రి తన కుమార్తె వైద్యం కోసం దొంగిలించారు.
Published : November 14, 2026 at 12:31 PM IST
ఒకరు కుటుంబ అవసరాల కోసం దాచిన సొమ్మును తన భార్యకు ఇచ్చేందుకు బయల్దేరారు. మరొకరు అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న తన కుమార్తెకు మందులు కొనేందుకు డబ్బుల కోసం వెతుకుతున్నారు. అకస్మాత్తుగా ఇద్దరూ తారసపడ్డారు. అనుకోకుండా డబ్బులు కనిపించే సరికి తండ్రి దొంగగా మారి సొమ్ము కాజేశారు. నగదు పోగొట్టుకున్న రెండో వ్యక్తి ఇల్లు గడిచేదెలా అంటూ విలపించారు. ఈ ఘటన హైదరాబాద్లోని బంజారాహిల్స్లో చోటుచేసుకుంది.
మళ్లీ దొంగతనం చేయాలని నిర్ణయం
నగరంలోని చోటాపూల్ చున్నేకి భట్టి ప్రాంతానికి చెందిన సయ్యద్సాధిక్ పాత నేరస్థుడు. ఇతడు 2008 వరకు దొంగతనాలు చేశాడు. అప్పట్లో పలు ఠాణాల్లో కేసులు కూడా నమోదయ్యాయి. అనంతరం రోజువారీ కూలీ పనులు చేస్తూ తన భార్య, నలుగురు కుమార్తెలను పోషిస్తున్నాడు. తన బిడ్డల కడుపు నింపేందుకు ఏ చిన్న పని దొరికినా చేస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో ఇటీవల ఓ కుమార్తె అనారోగ్యానికి గురికావడంతో ఆందోళన చెందాడు. వైద్యానికి ఖర్చులు పెరిగిపోవడం, మందుల కోసం ఎవరి దగ్గరా అప్పు పుట్టకపోవడంతో నిస్సహాయతకు గురయ్యాడు. దీంతో మళ్లీ దొంగతనమే మార్గమని నిర్ణయించుకున్నాడు.
క్షణాల్లో రూ.5 వేలు కొట్టేసి పరార్
ఎలాగైనా తన కుమార్తెకు మందులు తీసుకెళ్లాలని సాధిక్ తన జేబులో మందుల చీటీ పెట్టుకుని పలు ప్రాంతాల్లో తిరిగాడు. ఈ నెల 10న జలగం వెంగళరావు పార్కు సమీపంలో బైక్పై వస్తున్న మహమ్మద్ నూరుల్లాఖాన్ను గమనించాడు. అతని బైక్ నుంచి పెట్రోల్ లీక్ అవుతోందని గమనించి చెప్పాడు. నూరుల్లాఖాన్ పెట్రోల్ పైపును సరిచేసే పనిలో ఉండగా సాధిక్ అతని జేబులో ఉన్న డబ్బును గమనించాడు. రెప్పపాటులో అతని దృష్టి మళ్లించి రూ.5వేలు కొట్టేసి అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు. ఇంటికి చేరుకున్నాక డబ్బు పోయిందని గ్రహించిన బాధితుడు బంజారాహిల్స్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
ఇంటిల్లీపాదీ ఆకలితో అలమటించాల్సిందే
తాను జీహెచ్ఎంసీలో తాత్కాలిక ఉద్యోగిగా పనిచేస్తున్నట్లు బాధితుడు నూరుల్లాఖాన్ చెప్పారు. ఇంటి ఖర్చులు, పిల్లల స్కూలు ఫీజుల కోసం ఆ డబ్బును తన భార్యకు ఇవ్వడానికి వెళ్తున్నట్లు వివరించారు. సాధిక్ ఆ నగదును దొంగిలించడంతో ఈ నెల తన ఇంటిల్లిపాదీ ఆకలితో అలమటించాల్సి వస్తుందని నూరుల్లాఖాన్ పోలీసుల ఎదుట కన్నీరు పెట్టుకున్నారు. సీసీటీవీ ఫుటేజీ ఆధారంగా పోలీసులు నిందితుణ్ని గుర్తించి, అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అయితే తన కుమార్తెకు మందులు కొనేందుకే తాను డబ్బు దొంగిలించానని నిందితుడు బదులిచ్చాడు.
పోలీసులను కదిలించిన ఇద్దరు తండ్రుల వేధన
దొంగతనాలు మానేసిన 18 ఏళ్ల తర్వాత, కుమార్తె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి వేరే మార్గం లేకనే మళ్లీ చోరీకి పాల్పడినట్లు సాధిక్ వివరించాడు. దొంగిలించిన సొమ్ములో ఇప్పటికే రూ.1,200 మందుల కోసం ఖర్చు చేశానని చెప్పాడు. నిందితుడి ఇంట్లో పోలీసులు సోదా చేయగా డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్తో పాటు కొన్ని మాత్రలు లభించాయి. తాను జైలుకు వెళ్తే కుటుంబ పోషణ భారమవుతుందని, కేసు నమోదు చేయొద్దని పోలీసులతో సాధిక్ వేడుకున్నట్లు సమాచారం. మరోవైపు తాను కూడా పేదవాడినేనని, ఆ డబ్బు తన ఇల్లు గడిచేందుకు ఎంతో అవసరమంటూ బాధితుడు కూడా తన పరిస్థితిని వివరిస్తూ వాపోయారు. కళ్లెదుటే ఇద్దరు తండ్రుల కన్నీటి వేధన చూసిన పోలీసులు చలించిపోయారు.
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