కోడలితో మామ వివాహేతర బంధం - అడ్డొస్తున్నాడని కుమారుడి అంతం
తమ కుమారుడు కనిపించడం లేదని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన తండ్రి - కెనాల్లో అనుమానాస్పద స్థితిలో కనిపించిన మృతదేహం - విచారణ చేపట్టిన పోలీసులు - విచారణలో విస్తుపోయే నిజాలు వెలుగులోకి
Published : December 22, 2025 at 3:00 PM IST
Father Killed his Son in Karimnagar District : కరీంనగర్ జిల్లా రామడుగు మండలంలోని లక్ష్మీపూర్ గ్రామానికి చెందిన గాదె అంజయ్య అనుమానాస్పద మృతి కేసును పోలీసులు ఛేదించారు. వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డు వస్తున్నాడనే కారణంతో కన్న తండ్రి, భార్య కలిసి ఈ దారుణానికి పాల్పడ్డారని పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టిన ఐదుగురు నిందితులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. అంజయ్య భార్యతో కలిసి సుపారీ ఇచ్చి లచ్చన్న హత్య చేయించినట్లు విచారణలో తేలింది.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా లక్ష్మీపూర్ నివాసి గాదె లచ్చయ్య తన కోడలు శిరీషతో వివాహేతర సంబంధం కలిగి ఉన్నాడు. 2017లో ఉపాధి నిమిత్తం విదేశాలకు వెళ్లిన అంజయ్య, 2019లో తిరిగి వచ్చిన తర్వాత తండ్రి, భార్యల మధ్య ఉన్న సన్నిహిత్యాన్ని చూసి వారిని మందలించాడు. ప్రవర్తన మార్చుకోవాలని హెచ్చరించినా మార్పు రాకపోవడంతో బంధువులకు చెప్పాడు. కానీ వారు మాత్రం తమ బంధాన్ని అదే విధంగా కొనసాగించారు. ఈ క్రమంలో తమ వివాహేతర సంబంధానికి అంజయ్య అడ్డు వస్తున్నాడని భావించి లచ్చయ్య, శిరీషలు అతడిని అంతమొందించాలని పథకం వేశారు.
మామా-కోడళ్లు మూడు నెలల కిందట మందు పెట్టి చంపాలని భావించినా పథకం ఫలించలేదు. నెల కిందట లచ్చయ్య తనకు తెలిసిన కొలిపాక రవిని సంప్రదించాడు. అంజయ్యను హత్య చేయాలని అతడికి వివరించాడు. రవి తనకు తెలిసిన ఉప్పరపల్లి కోటేశ్వర్, మహ్మద్ అబ్రార్తో రూ.3 లక్షలకు ఒప్పందం చేసుకున్నాడు. ఇందుకు అడ్వాన్స్గా రూ.1.25 లక్షలు వారికి ఇచ్చాడు. ఈ క్రమంలో అంజయ్యతో కోటేశ్వర్, అబ్రార్లు స్నేహం పెంచుకున్నారు. అతనితో కలిసి మద్యం సేవించేవారు. అతడికి అనుమానం రాకుండా ఈ తంతు అంతా నడిపించేవారు. అయితే ఈ నెల 2న కోటేశ్వర్, అబ్రార్, రవిలు అంజయ్యను రామడుగు శివారులోని కాలువ వద్దకు తీసుకెళ్లి పూటుగా మద్యం తాగించారు. అతడు మత్తులోకి జారుకున్నాక గొంతు నులిమి చంపేశారు. సాక్ష్యాలు లేకుండా చేయడానికి చీకటి పడిన తర్వాత మృతదేహాన్ని కెనాల్లోకి తోసేశారు.
పోలీసుల విచారణలో అసలు నిజం : ఆ తర్వాత అంజయ్య కనిపించడం లేదని అతని భార్య, తండ్రి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ నెల 5న మృతదేహాన్ని కాలువలో గుర్తించారు. ప్రమాదవశాత్తు పడిపోయి మరణించినట్లు కుటుంబ సభ్యులు ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసులు శిరీష, లచ్చయ్య ప్రవర్తనపై అనుమానంతో ఫోన్ కాల్స్ను పరిశీలించారు. హత్య తర్వాత మిగిలిన రూ.1.75 లక్ష నగదును తీసుకోవడానికి నిందితులు లచ్చయ్య ఇంటికి రాగా, పోలీసులు వారిని పట్టుకున్నారు. పోలీసులు వారిని గట్టిగా విచారించగా నేరం ఒప్పుకున్నారు. నిందితులైన లచ్చయ్య, శిరీష, కోటేశ్వర్, అబ్రార్, రవిలను అరెస్టు చేసి జైలుకు పంపించారు. నిందితుల నుంచి పోలీసులు రూ.40 వేల నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
"గాదె అంజయ్య అనే వ్యక్తికి 36 ఏళ్లు. అతడు కనిపించడం లేదని కేసు నమోదైంది. రామడుగు మండలానికి చెందిన వ్యక్తిగా గుర్తించాం. ముందస్తుగా అతడు కనిపించడం లేదని ఎవరూ ఫిర్యాదు చేయలేదు. ఆ తర్వాత ఆ వ్యక్తిని గుర్తించిన తర్వాత కుటుంబసభ్యులు వచ్చి తమ వ్యక్తే అని చెప్పి కేసు పెట్టారు. కేసు విచారణలో భాగంగా కుటుంబ సభ్యుల మీద అనుమానం వచ్చింది. ఆ తర్వాత కుటుంబ సభ్యుల ఫోన్ కాల్స్ మీద నిఘా ఏర్పాటు చేశాం. ఆ ఫోన్కాల్స్లో రెండు, మూడు నెలల నుంచి ఇద్దరు, ముగ్గురు కొత్త వ్యక్తులు రెగ్యులర్గా కాంటాక్ట్లోకి రావడాన్ని గుర్తించాం. ఆ వ్యక్తుల లొకేషన్ వీరి ఇంటి వద్ద ఉందని తెలుస్తుంది. ఎందుకైనా మంచిదని విచారణ చేద్దామని వారి ఇంటికి వెళ్లాం.' అని కరీంనగర్ రూరల్ ఏసీపీ విజయ్ కుమార్ వెల్లడించారు.
"వారంతా ఒకే దగ్గర సమావేశం అయ్యారు. అక్కడ రామడుగు ఎస్సైని చూడగానే డౌట్ పడ్డారు. అక్కడి నుంచి పారిపోవడానికి సిద్ధమయ్యారు. వారిని పట్టుకొని విచారించగా అసలు విషయం బయటపడింది. గాదె అంజయ్య భార్యకు, అతడి తండ్రికి మధ్య వివాహేతర సంబంధం ఉంది. అంజయ్య 2017 నుంచి 2019 వరకు దుబాయికి వెళ్లాడు. అక్కడి నుంచి వచ్చిన తర్వాత వీరి విషయం కుమారుడికి తెలిసి తండ్రిని మందంచాడు. కుటుంబ సభ్యులకు చెప్పాడు. అయినా సరే వారి పద్ధతిలో మార్పు రాలేదు. ఈ క్రమంలో అంజయ్యను హంతమొందించాలని లచ్చయ్య, శిరీష భావించి చంపడానికి రకరకాల ప్రయత్నాలు చేశారు. చివరికి లచ్చయ్యకు స్నేహితుడైన రవిని సంప్రదించి కుమారుడుని చంపాలని సుపారీ ఇచ్చాడు. రూ.3 లక్షలకు మాట్లాడుకుని, ముందుగా అడ్వాన్స్గా రూ.1.25 లక్షలు చెల్లించాడు. తనకు తెలిసిన వ్యక్తి ఉన్నాడని చెప్పి కోటేశ్వర్ను పరిచయం చేశాడు. ఆ కొత్త నంబర్ కోటేశ్వర్దే." - విజయ్ కుమార్, కరీంనగర్ రూరల్ ఏసీపీ
