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ఒంటి చేత్తో కష్టాలకు ఎదురీది - రైతే 'రాజు' అని నిరూపించి

ఒంటి చేత్తో పొలం పనులు చేస్తున్న రైతు - గతంలో సింగరేణి కార్మికుడిగా పనిచేసిన రాజు - ప్రమాదంలో చెయ్యి కోల్పోవడంతో పోయిన ఉపాధి - కష్టాలకు కుంగిపోకుండా కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించిన రాజు

Farmer Farm Work Single Handedly
Farmer Farm Work Single Handedly (ETV Bharath)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 10, 2026 at 12:23 PM IST

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Farmer Farm Work Single Handedly : బతుకు మూడక్షరాల పదమే. కష్టాలకు భయపడి జీవితంతో పోరాడలేక తనువు చాలించే వారు ఎందరో. అయితే కష్టానికి ఎదురీదితేనే కొత్త జీవితం ఆరంభమవుతుంది. విజేతగా నిలుపుతుంది. అలా మట్టిని నమ్ముకుని జీవితంలో గెలిచిన ఓ రైతు కథే ఇది. ఒంటి చేత్తో పొలం పనులు చేస్తున్న ఈ రైతు పేరు బానోతు రాజు.

మంచిర్యాల జిల్లా మందమర్రి మండలం క్యాతన్‌పల్లి స్వస్థలం. భార్యాపిల్లలు, అందమైన కుటుంబం. సింగరేణి కార్మికుడిగా పని చేస్తూ ఆనందంగానే సాగుతున్న జీవితంలో అనుకోని దుర్ఘటన చోటు చేసుకుంది. 1997లో డ్యూటీకి వెళ్తుండగా టిప్పర్‌ ఢీకొని రాజు కుడి చెయ్యి కోల్పోయాడు. దీంతో సింగరేణి సంస్థ ఉద్యోగం నుంచి తీసివేసింది. అంతే, అప్పటి దాకా ఆనందంగా సాగిన రాజు జీవితంలో అంధకారం అలుముకుంది.

బతుకు అంధకారం అయినా రాజు చనిపోవాలని అనుకోలేదు. బతికి కుటుంబాన్ని పోషించాలని భావించాడు. వారసత్వంగా వచ్చిన బండరాళ్లతో కూడిన పొలంలో నాలుగెకరాల్లో వరి పంట వేశాడు. శ్రమనే పెట్టుబడిగా ఒంటి చేత్తో సేద్యం చేశాడు. దిగుబడి రాలేదు. నాలుగేళ్ల పాటు కటిక దరిద్రాన్ని అనుభవించాల్సి వచ్చింది. ఆ సమయంలో రాజుకు కుటుంబం అండగా నిలిచింది. భార్యాపిల్లలతో కలిసి 2007లో బండరాళ్ల బంజరు భూమిని చదను చేసుకున్నాడు.

140 మామిడి, 500 టేకు మొక్కలు నాటిన రైతు : రెండెకరాల్లో పత్తి, జొన్నలు, ఇతర చిరుధాన్యాలు వేశాడు. వాటి ద్వారా వచ్చే దిగుబడి కుటుంబానికి ఆధారమైంది. మరో రెండెకరాల్లో 140 మామిడి మొక్కలు పెంచాడు. వాటిలో 80 మొక్కలు వృక్షాలుగా ఎదిగాయి. వాటిపై వచ్చిన ఆదాయంతో పొలంలో బోరువేశాడు. అర ఎకరంలో ఉపాధి హామీ పథకంలో భాగంగా నాటిన 500 టేకు మొక్కలు ఇప్పుడు వృక్షాలుగా ఎదుగుతున్నాయి. మరో నాలుగేళ్లలో ఒక్కో వృక్షం కనీసం రూ.లక్ష చొప్పున అమ్ముడుపోతుందనే ఉపాధి హామీ అధికారుల మాట రాజులో విశ్వాసాన్ని పాదుగొల్పింది.

కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించిన రాజు : ఒకప్పడు జీవితమే దుర్భరం అనుకున్న రాజులో మళ్లీ కొత్త శకం ఆరంభమైంది. చెయ్యిలేకపోతేనేం మట్టితో ముడి వేసుకున్న మమకారం ఆయనలో కొత్త ధైర్యాన్ని నింపింది. భార్య, నలుగురు కుమారులు, కోడళ్లు, మనవలు, మనవరాళ్లతో కూడిన కుటుంబంలో ఆత్మీయానుబంధాల పరిమళం గుబాలిస్తోంది. ధైర్యమే ముఖ్యమనే రాజు అంతరంగం ఇతరులకు స్ఫూర్తిమంత్రంగా నిలుస్తోంది.

''చెయ్యి తీసేశాక కొన్ని రోజులకు కంపెనీ అన్​ఫిట్​ చేసింది. ఆ తర్వాత ఖాళీగానే తిరుగుతూ ఉన్నాను. ఉన్న భూమిలో కేవలం వరి పంట తప్ప వేరే పంట పండక పోయేది. ఇలా ఇంకెన్ని రోజులు చూడాలని ధైర్యం తెచ్చుకున్నా. టేకు మొక్కలను ఓ 20 ఏళ్లు కాపాడుకుంటే ఒక చెట్టుకు రూ.లక్ష వస్తాయని అధికారులు చెప్పారు. వారి మాట విని నేను రెండెకరాల్లో మామిడి మొక్కలు, 24 గుంటల్లో టేకు మొక్కలు పెట్టాను. మరో 4 ఏళ్లలో అవి ఫలాలను అందిస్తాయని ఆశగా ఉన్నా.'' - బానోతు రాజు, రైతు

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