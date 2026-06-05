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రూ.50 వేల పెట్టుబడి రూ.70 లక్షల రాబడి - కృత్రిమ మేధతో అనంత రైతు ‘స్మార్ట్’ విజయం

కృత్రిమ మేథ సాయంతో వ్యవసాయం చేస్తున్న అనంతపురం రైతు - ప్రకృతిలో మార్పులను ముందుగానే గుర్తిస్తున్నట్లు వెల్లడి - రూ. 50 వేల ఖర్చుతో దానిమ్మతోటలో ఐవోటీ పరికరం ఏర్పాటు

Success Farmer In Guntur
Success Farmer In Guntur (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 3:39 PM IST

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Success Farmer In Guntur Goutham : వర్షాలు బాగా కురిసి పంటలు బాగా పండుతాయని రైతులు ఆశిస్తారు. అందుకనుగుణంగా ఏర్పాట్లు చేసుకుని సాగు చేస్తుంటారు. కానీ వారు అనుకున్న విధంగా వర్షాలు కురవక పంటలు ఎండిపోయి రైతులు నష్టపోతుంటారు. మరోవైపు అకాల వర్షాలతోనూ పంట చేతికందక రైతులు దిగాలు చెందుతుంటారు. అలాంటి వాటి నుంచి బయటపడేందుకు ఓ రైతు అత్యాధునిక టెక్నాలజీని ఉపయోగించకుంటున్నాడు అనంతపురు జిల్లాకు చెందిన గుంటూరు గౌతమ్​.

కేవలం రూ.50 వేల ఖర్చుతో కృత్రిమ మేధ (AI), ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ (IoT) సాంకేతికతను జోడించి తన 15 ఎకరాల దానిమ్మ తోటలో స్మార్ట్ వ్యవసాయం చేపట్టారు. బెంగళూరు స్టార్టప్ సంస్థకు చెందిన ఐఓటీ పరికరాలు, భూమిలోని సెన్సార్ల ద్వారా వాతావరణ మార్పులను, వర్ష సూచనను, భూమిలోని తేమ శాతాన్ని ఐదు రోజుల ముందే తెలుసుకుంటూ నష్టాలను నివారిస్తున్నారు. ఈ అత్యాధునిక సాంకేతికత సాయంతో ఐదెకరాల్లో నాణ్యమైన దిగుబడి సాధించి, ఈ ఏడాది ఏకంగా రూ. 70 లక్షల ఆదాయాన్ని ఆర్జించారు. సాంకేతికతను ఉపయోగిస్తే రైతులందరూ లాభాలు గడించవచ్చని సూచిస్తున్నాడు.

ఏఐతో చక్కటి లాభాలు : దానిమ్మతోటలో స్మార్ట్ ఫార్మింగ్ చేస్తూ పూర్తిస్థాయిలో లాభాలు పొందుతున్నట్లు గౌతమ్​ తెలిపారు. ఐదెకరాల్లో దానిమ్మతోట వేసి ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ పరికరం సాయంతో సాగు చేపట్టినట్లు వెల్లడించారు. తద్వారా వాతావరణ పరిస్థితులను ఆ పరికరం ఎప్పటికప్పుడు బెంగుళూరులోని ఆ సంస్థ సర్వర్‌కు పంపుతుందని, తద్వారా వర్ష సమాచారం సహా ఎంతమేర నీరు పెట్టాలనే అంశాలను తన మొబైల్​ నంబరుకు తెలియజేస్తుందన్నారు.

పొలంలో జరుగుతున్న వాతావరణ మార్పులన్నీ ఎప్పటికప్పుడు బెంగుళూరులోని సర్వర్​కు చేరుతాయన్నారు. ఈ సమాచారాన్ని క్రోడీకరించడానికి ఆ సంస్థ కృత్రిమ మేథను వినియోగిస్తోంది. దీంతో దానిమ్మ తోటలో రానున్న ఐదు రోజుల్లో వర్షం కురుస్తుందా, ఎన్ని మిల్లీ మీటర్లు కురిసే అవకాశం ఉంది పగటి, రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు ఎంతమేర ఉంటాయనే విషయాలను ముందుగానే సమాచారం ఇచ్చి హెచ్చరికలు చేస్తుంది. భూమిలో అమర్చిన సెన్సర్లు తేమశాతాన్ని ఎప్పటి కప్పుడు అలర్ట్ ఇస్తుంది. ఏఐ సహాయంతో ఐదెకరాల దానిమ్మ తోటలో అధిక దిగుబడితో నాణ్యమైన ఉత్పత్తి సాధించి ఈ ఏడాది 70 లక్షల రూపాయల రాబడి పొందినట్లు చెబుతున్నారు గౌతమ్​.

"నేను గత ఐదేళ్లుగా వ్యవసాయం చేస్తున్నాను. ఈ వ్యవస్థ వాతావరణ పరిస్థితుల గురించిన సమాచారాన్ని, అలాగే మొక్కలకు ఎప్పుడు, ఎంత నీరు అవసరమనే వివరాలను అందిస్తుంది. పొలాల్లో AI (కృత్రిమ మేధస్సు)ని ఉపయోగించడం వల్ల రైతులు వాతావరణం గురించి ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకుని, తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా పంట నష్టాన్ని నివారించవచ్చు. ఈ పరికరాలలో నేలలోని తేమ, ఉష్ణోగ్రత, గాలి వేగం, దిశ, అలాగే సౌరశక్తి పర్యవేక్షణకు సంబంధించిన సెన్సార్లు ఉంటాయి. AI పంట పరిస్థితిపై గంటలవారీగా సమాచారాన్ని అందిస్తుంది. ఏ రకమైన ఎరువులు, పురుగుమందులు వాడాలో 48 గంటల ముందే సూచనలు (అలర్ట్‌లు) జారీ చేస్తుంది. వివిధ పంటలకు వేర్వేరు పరికరాలను ఉపయోగిస్తారు. ఈ వ్యవస్థ వ్యవసాయ కూలీల ప్రమేయం లేకుండా స్వతంత్రంగా పనిచేస్తుంది. AI పూర్తిగా పంట పెరుగుదలపైనే దృష్టి సారిస్తుంది. కేవలం మన సొంత నిర్ణయాల కంటే AI సూచించే నిర్ణయాలు మరింత సమర్థవంతంగా ఉంటాయని నేను భావిస్తున్నాను. సరైన సమయంలో సరైన నిర్ణయం తీసుకోవడం వల్ల నష్టాలు తగ్గి, లాభాలు పెరుగుతాయి. నేను నా పొలంలో రూ.50,000 ఖర్చుతో ఈ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసుకున్నాను. దీనిని కేవలం ఒక గంటలో అమర్చవచ్చు దీనికి నెలకు రూ.750 రీఛార్జ్ అవసరమవుతుంది." -గుంటూరు గౌతమ్, ఏఐతో సాగుచేస్తున్న రైతు

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AI FARMING INTEVIEW
TECHNOLOGY IN FARMING
కృత్రిమ మేథ సాయంతో వ్యవసాయం
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