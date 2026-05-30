నిర్మల్లో 'మియాజాకి' మామిడి పండ్లు - కిలో @రూ.2.5 లక్షలు
నిర్మల్ జిల్లాలో మియాజాకి రకం మామిడి పండ్లు సాగు చేసిన రైతు - రెండున్నరేళ్లలోనే కాతకొచ్చిన చెట్లు - అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో కిలో ధర రూ.2.5 లక్షల నుంచి రూ.2.8 లక్షలు
Published : May 30, 2026 at 1:35 PM IST
Miyazaki Mango Cultivation in Nirmal : వేసవి కాలం వచ్చిందంటే చాలు రోడ్ల వెంట ఎక్కడ చూసినా నోరూరించే మామిడి పండ్లు దర్శనమిస్తుంటాయి. రసాలు, బంగినపల్లి, తోతాపురి, నీలం లాంటి ఎన్నో రకాలు మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉంటాయి. సాధారణంగా రకాన్ని బట్టి కిలో మామిడి రేటు రూ.100 నుంచి రూ.200 వరకు ఉంటుంది. మన దగ్గర సాగు చేసే దాదాపు అన్ని రకాల మామిడి ధరలు రూ.వందల్లోనే ఉంటాయి. అయితే జపాన్కు చెందిన 'మియాజాకి' పేరుతో సాగయ్యే ఓ మామిడి రకం మాత్రం కిలోకు రూ.2.5 లక్షలకు పైగా పలుకుతోంది. జపాన్లో సాగయ్యే ఈ రకం మామిడిని ఇప్పుడు నిర్మల్లో ఓ రైతు పండిస్తున్నారు.
నిర్మల్ జిల్లా కడెం మండలం నవాబుపేట గ్రామానికి చెందిన ఆయుర్వేద వైద్యుడు డాక్టర్ రాపల్లి సత్యం ఈ మియాజాకి రకం మామిడి పండ్లను సాగు చేశారు. ఈ రకం మామిడి శీతల ప్రాంతంలోనే పెరుగుతుందని, స్థానికంగా ఉన్న వాతావరణ పరిస్థితులను తట్టుకోదని కొందరు వారించినా ఆయన వినలేదు. ఓసారి ప్రయత్నించి చూద్దామని మూడేళ్ల క్రితం కేరళలోని ఓ ఏజెన్సీ ద్వారా ఒక్కో మొక్కకు రూ.10 వేలు ఖర్చు పెట్టి 6 మొక్కలను తెప్పించి నాటారు. వాటిలో ఒకటి ఎండిపోగా, మిగతా 5 మొక్కలు మాత్రం ఇక్కడి పరిస్థితులను తట్టుకుని పెరిగాయి. రెండున్నరేళ్ల కాలంలోనే తొలి కాత కాశాయి.
కిలో రూ.2.5 లక్షలు : ఆయుర్వేద డాక్టరైన సత్యం నవాబుపేటలో తనకు ఉన్న 'సత్యం ఆయుర్వేద ఆశ్రమం' ప్రాంగణంలో రకరకాల మొక్కలు పెంచుతుంటారు. ఈ క్రమంలోనే మియాజాకి మామిడి రకాన్ని సాగు చేశారు. ఇక్కడి పరిస్థితుల్లో పెరగదనుకున్న చెట్టు, రెండున్నరేళ్లలోనే ఎదిగి కాతకు రావడం పట్ల హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తాను పండించిన రకం మామిడి పండ్ల ధర అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో కిలోకు రూ.2.5 లక్షల నుంచి రూ.2.8 లక్షల వరకు పలుకుతుందని సత్యం తెలిపారు. పంట విలువను తెలియజేసేందుకు శుక్రవారం స్థానిక ఎమ్మెల్యే బొజ్జు పటేల్ను కలిసి పండ్ల గురించి వివరించి ఆయనకు పండ్లు అందించినట్లు వివరించారు.
జపాన్కు చెందిన మియాజాకి రకం మామిడి పండ్లకు ఆయుర్వేద గుణాలు ఎక్కువ. వీటిని మన ప్రాంతంలో పండించడం కష్టం. అయినా నేను ఛాలెంజ్గా తీసుకున్నా. కేరళ నుంచి మొక్కకు రూ.10 వేలు పెట్టి తెప్పించి జాగ్రత్తగా సాగు చేశా. ఎలాంటి చీడ రాకుండా కాపాడుకున్నా. ఈ ఏడాది కాపు వచ్చింది. త్వరలో వీటిని విక్రయిస్తా - డాక్టర్ రాపల్లి సత్యం, మియాజాకి రకం సాగు చేసిన రైతు
మన దగ్గర మార్కెటింగ్కు సమస్య : ఈ మియాజాకి మామిడి పండ్లపై ఉద్యానవన అధికారిని ఈటీవీ భారత్ పలకరించగా, ఆయుర్వేద గుణాలున్న ఈ రకం మామిడి ఈ ప్రాంతంలో సాగవడం అరుదేనని చెప్పారు. ఇవి కిలో ధర రూ.2.5 లక్షలకు పైగా పలుకుతుందని, కాత కాసినా మార్కెటింగ్ సమస్య ఉంటుందని తెలిపారు. జపాన్కు చెందిన మియాజాకి నగరం పేరుతో సాగయ్యే ఈ మామిడి రకం ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైనది. ఇంతటి ఖరీదైన మామిడిని బంగ్లాదేశ్, థాయ్లాండ్, ఫిలిప్పీన్స్తో పాటు ఇప్పుడు భారత్లోనూ సాగు చేస్తున్నారు. మన తెలంగాణలో ఖమ్మం, జగిత్యాల జిల్లాల్లోనూ పలువురు సాగు చేసి సక్సెస్ అయ్యారు.
ఆరోగ్యానికీ మంచిది : ఈ రకానికి చెందిన ఒక్కో మామిడి పండు బరువు దాదాపు 330 గ్రాములు ఉంటుంది. యాంటీ యాక్సిడెంట్ బీటా-కెరోటిన్తో పాటు ఫోలిక్ యాసిడ్ లక్షణాలను కలిగి ఉన్న ఈ పండులో చక్కెర 15 నుంచి 20 శాతం మాత్రమే ఉంటుంది. అందుకే ఈ పండు మరింత రుచిగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఏ, సీ, ఈ, కే, విటమిన్లూ ఉండటంతో ఆరోగ్యానికీ మంచిదంటున్నారు.
మామిడి పండ్లు కిలో రూ.3 లక్షలు, ఎక్కడో కాదు మన జగిత్యాలలోనే
కాస్ట్లీ 'మ్యాంగో'కు వడ దెబ్బ.. రూ.కోట్లకు బదులు నష్టాలు.. సూపర్డాగ్స్తో పహారా వృథా!