నిను మరవ బసవా - కాడెద్దులకు గుడి కట్టి పూజలు!
ఆ కుటుంబానికి ఎద్దులతో ఎంతో అనుబంధం - వృద్ధాప్య దశలో మృతి చెందిన ఎద్దులు - వాటికి గుడి కట్టి పూజలు చేస్తున్న వైనం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 30, 2026 at 8:25 PM IST
Bulls Temple in Ramasamudram : మన దేశం వ్యవసాయ ఆధారిత దేశం. దేశ ప్రగతి మొత్తం దీని మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది. అందుకే ఎప్పటికీ రైతే రాజు. వారు నేల తల్లిని నమ్ముకొని ఆరుగాలం శ్రమిస్తారు. కార్తెలను నమ్ముకొని పొలాలను సాగు చేస్తారు. జాతికి మెతుకునిచ్చి బతుకు నిలుపుతాడు. దేశ సౌభాగ్యానికి పునాదిరాళ్లు సాగుదారులు. అన్నదాత చల్లగా ఉంటేనే, మన కడుపు చల్లగా ఉంటుంది. అందుకే అన్నదాత దేశానికి వెన్నెముక, రైతులేనిదే రాజ్యం లేదు జై కిసాన్ ఇలాంటి నినాదాలతో కర్షకులను ప్రశంసిస్తుంటాం.
మట్టిని నమ్మి కష్టించి పని చేసే కర్షకులు భూమి పట్ల, సమస్త ప్రకృతి పట్ల తన భక్తి ప్రపత్తులు చాటుకుంటారు. తమకు వ్యవసాయంలో చేదోడుగా ఉండే ఎద్దులను అన్నదాతలు ప్రత్యేక శ్రద్ధ కనబరుస్తారు. ప్రత్యేక పండుగల్లో వాటిని శుభ్రంగా కడిగి వాటి కొమ్ములకు రంగులు పూసి, రకరకాల గజ్జెలు, గంటలు, పూసల దండలతో, పూల దండలతో సర్వాంగసుందరంగా అలంకరిస్తారు. నాగలిని, వ్యవసాయ పరికరాలను అలంకరించి పూజ చేస్తారు.
Bulls Temple in Annamayya District : పసుపు, కుంకుమ, పండ్లు, పూలు, టెంకాయలతో బసవన్నలకు పూజలు చేస్తారు. వాటిని తమ కుటుంబ సభ్యుల్లో ఒకరిగా అన్నదాతలు భావిస్తారు. అందుకే ఎద్దు ఎవుసమే రైతుకు రాజసం అని చెబుతుంటారు. అలా కర్షకుల ఆర్థిక ఉన్నతికి తోడ్పడే ఆ మూగజీవాలతో ప్రేమ ఆప్యాయతలను పెనవేసుకున్న ఓ రైతు వాటికి విగ్రహాలు కట్టించి పూజిస్తున్నారు. మరి ఇదెక్కడో తెలుసుకోవాలంటే ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే.
అన్నమయ్య జిల్లాలో రామసముద్రం మండలం నరసాపురంలో పెద్దప్పయ్య అనే రైతు ఇంట్లో జన్మించిన ఎద్దులతో వ్యవసాయం అభివృద్ధి చెందింది. వాటితో ఆ కుటుంబానికి 30 సంవత్సరాల అనుబంధం ఏర్పడింది. పొలంలో బండి కట్టి ఇంటికి వెళ్లమని ఆదేశిస్తే మధ్యలో ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా నేరుగా ఇంటికి చేరుకునేవి. వృద్ధాప్య దశలో అవి మృతి చెందాయి. వాటిపై ఉన్న ప్రేమకు చిహ్నంగా ఎద్దుల ప్రతిరూపాలను తన పొలంలోనే విగ్రహాల రూపంలో ఉంచి ఆలయాన్ని సైతం నిర్మించి రోజూ పూజలు చేస్తున్నారు.
పెద్దప్పయ్య మరణించినా కుటుంబ సభ్యులకు మాత్రం ఎద్దులపై ప్రేమ కొనసాగుతోంది. శ్రావణ మాసంలోని మూడో శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని సైతం చేపడుతున్నారు. గ్రామంలో ఎలాంటి సమస్యలు వచ్చినా ఎద్దులకు పూజలు చేస్తే సమస్యలు తొలగిపోయేవని కుటుంబ సభ్యులు చెబుతున్నారు. గ్రామస్థులు కూడా కాడెద్దులు చేసిన శ్రమను, విశ్వాసాన్ని కొనియాడుతున్నారు.
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