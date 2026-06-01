దివ్యాంగులైన బిడ్డలు - ఏళ్లుగా సపర్యలు చేస్తూ తల్లికి అంగవైకల్యం : దాతలే దారిచూపాలిక!

దివ్యాంగులైన సంతానానికి ఏళ్లుగా తల్లి సపర్యలు - వారికి సేవ చేసి నడుము వంగిపోయిన బుచ్చమ్మ - మంచానికే పరిమితమైన రజిత, రాజ్‌కుమార్‌ - సర్కార్‌ ఆసరా పింఛన్‌తోనే నెట్టుకొస్తున్న కుటుంబం

Three Differently-Abled Members Requires Government Support
By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 1, 2026 at 9:41 AM IST

Three Differently-Abled Members Requires Government Support : విధి ఆడిన వింత నాటకం ఆ కుటుంబానికి శాపంగా మారింది. ఆ ఇంట్లో ఒక్కరు కాదు, ఇద్దరు కాదు, ముగ్గురు అంగవైకల్యంతో పడుతున్న బాధలు వర్ణణాతీతం. రెక్కలు ముక్కలు చేసుకుని వారికి సపర్యలు చేస్తున్న వృద్ధురాలైన తల్లి ప్రభుత్వం, దాతల సహకారం కోసం ఎదురు చూస్తోంది.

వరంగల్ జిల్లా దుగ్గొండి మండలం ముద్దనూరు గ్రామానికి చెందిన కందికొండ బుచ్చమ్మ, లక్ష్మయ్య దంపతులది నిరుపేద కుటుంబం. వారికి నలుగురు సంతానం. కుమార్తెలు రజిత, సరిత, సుమలత, కుమారుడు రాజ్ కుమార్. కులవృత్తి అయిన కుండలు తయారు చేసి అమ్ముకుంటూ, మరోవైపు వ్యవసాయ కూలీగా జీవనం సాగిస్తూ సంతోషంగా సాగుతున్న కుటుంబంపై విధి కక్ష కట్టిందేమో పెద్ద కుమార్తె రజిత నాలుగేళ్ల వయసులోనే కాళ్లు, చేతులు చచ్చుపడిపోయి కదల్లేని స్థితిలో మంచానికే పరిమితమైంది. కుమారుడు రాజ్​కుమార్‌కు చిన్నతనంలోనే పోలియో సోకింది. 2004లో లక్ష్మయ్య అనారోగ్యంతో మరణించాడు. ఇంటి పెద్దను కోల్పోయిన ఆ కుటుంబం పరిస్థితి దయనీయంగా మారింది. నడుము వంగిపోయిన బుచ్చమ్మ తన ఆరోగ్యం రోజురోజుకూ క్షీణిస్తున్నా దివ్యాంగులైన కుమార్తె, కుమారునికి సేవలందిస్తోంది.

''నేను చిన్నప్పటి నుంచే మంచానికి పరిమితమైపోయాను. నా పనులన్నీ మా అమ్మ చేస్తోంది. అన్నం తినిపించడం, స్నానం చేయించడం, బట్టలు వేయడం అన్ని పనులూ మా అమ్మే చేస్తోంది. మా అమ్మకు కూడా నడుము సమస్య ఉంది. మా తమ్ముడు చదువుకున్నాడు కానీ ఏం ఉద్యోగం రాలేదు. కేవలం మాకు వచ్చే పింఛన్​పైనే ఆధారపడి ఉన్నాము. అమ్మ పరిస్థితి బాగోలేదు. మేము ఎలా బతకాలి అనే బాధపడుతున్నాం'' - రజిత, దివ్యాంగురాలు

''నాకు ఒక కుమారుడు, ముగ్గురు బిడ్డలు. పెద్ద బిడ్డకు, కుమారుడికి ఇలా అయింది. మిగితా బిడ్డలు బాగానే ఉన్నారు. మాకు వచ్చే పింఛన్​ మీదనే బతుకుతున్నాము. భూమి లేదు ఏమీ లేదు. ప్రభుత్వమే మమ్మల్ని ఆదుకోవాలి'' - బుచ్చమ్మ, తల్లి

ఇల్లు గడవక పస్తులు ఉండాల్సిన పరిస్థితి : పెంకుటిల్లు తప్ప వేరే ఆస్తులు లేని ముగ్గురు కుటుంబ సభ్యులకు ప్రభుత్వం అందించే చేయూత పింఛన్​ జీవనాధారమైంది. అది కాస్త ఆలస్యమైతే మంచానపడ్డ కుమార్తెకు వైద్యం చేయించుకోలేక, ఇల్లు గడవక పస్తులు ఉండాల్సిన దుస్థితి. దివ్యాంగుడైన రాజ్‌కుమార్ పీజీ వరకు చదువుకున్నారు. చదువుకు తగ్గ ఏదైనా ఉద్యోగ అవకాశం సర్కార్‌ కల్పించాలని వేడుకుంటున్నారు. నడుము వంగిపోయిన తల్లి, దివ్యాంగులైన కుమార్తె, కుమారుడికి సపర్యలు చేయలేక రోజురోజుకూ చిక్కి శల్యమవుతోంది. ప్రభుత్వం ఆ కుటుంబానికి అండగా నిలవాలని పలువురు కోరుతున్నారు.

''మా అమ్మ తన ఆరోగ్యం బాగోలేకున్నా చిన్నప్పటి నుంచి మా ఇద్దరికి సపర్యలు చేసుకుంటూ మమ్మల్ని చూసుకుంటుంది. ఎలాంటి జీవనాధారం లేకుండా పోయింది. మా కుటుంబం పూట గడవాలంటే చాలా భారంగా మారింది. పుండ్లు, గాయాలతో మా అమ్మ చాలా ఇబ్బందులు పడుతుంది. నా చదువుకు తగిన ఏదైనా ఉద్యోగ అవకాశం కల్పించాలని కోరుకుంటున్నాను'' - రాజ్​కుమార్‌, దివ్యాంగుడు

''ఎప్పుడైనా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు వీరి ఇబ్బందులు చూస్తే మాకు బాధగా అనిపిస్తుంది. వాళ్లు ముగ్గురూ మూడు మంచాలపై పడుకుని ఉంటే చూడటానికి హృదయ విదారకంగా ఉంది. ప్రభుత్వమే వారికి ఓ దారి చూపాలి.'' - సరోజన, బంధువు

