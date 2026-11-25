అద్దె కట్టలేదని ఇల్లు ఖాళీ చేయించిన యజమాని - అండగా నిలిచిన విశాఖ పోలీసులు
Family in Visakha Bus Stop : అద్దె కట్టలేని స్థితిలో ఉన్న ఒక నిరుపేద కుటుంబానికి విశాఖ పోలీసులు అండగా నిలిచారు. అంతేకాకుండా ఉండేందుకు దారిని చూపించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 3:18 PM IST
రెక్కాడితే కానీ డొక్కాడని నిరుపేద కుటుంబం అది. ఇంటి పెద్ద అనారోగ్యంతో ఆదాయం ఆగిపోయింది. మూడు నెలల అద్దె కట్టలేకపోవడంతో ఇంటి యజమాని కర్కశంగా ప్రవర్తించి బయటకు పంపేశారు. ఇద్దరు పసిపిల్లలతో ఆ తల్లి నిస్సహాయంగా బస్టాప్లోనే తలదాచుకుంటూ ఆపన్నహస్తం కోసం ఎదురుచూస్తున్న వేళ విశాఖ పోలీసులు 'మేమున్నామంటూ' ఆపద్బాంధవులై ఆదుకున్నారు. బతుకుబండిని లాగడమే కష్టంగా మారిన ఆ కుటుంబానికి అద్దె కష్టాలు తోడయ్యాయి. విశాఖలోని హనుమంతువాకకు చెందిన ఒక నిరుపేద కుటుంబంలో ఇంటి యజమాని కొంతకాలంగా తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు. ఆయన పనికి వెళ్లలేని పరిస్థితి నెలకొనడంతో కుటుంబం ఆర్థికంగా చితికిపోయింది. ఫలితంగా గత మూడు నెలలుగా ఇంటి అద్దె చెల్లించలేకపోయారు.
అద్దె చెల్లించలేదన్న కారణంతో ఇంటి యజమాని ఆ కుటుంబాన్ని ఇల్లు ఖాళీ చేయించారు. తమ పరిస్థితిని వివరిస్తూ ఎంతగా వేడుకున్నా యజమాని మనసు కరగలేదు. చిన్న పిల్లలు ఉన్నారంటూ కాళ్లు పట్టుకుని బతిమాలినా ససేమిరా అన్నాడు.దీంతో ఇద్దరు పసిపిల్లలతో ఆ కుటుంబం కట్టుబట్టలతో రోడ్డున పడింది. తలదాచుకోవడానికి ఎక్కడా చోటు లేక విశాఖలోని వీఎంఆర్డీఏ పార్క్ ఎదురుగా ఉన్న బస్టాప్లోనే గత రెండు రోజులుగా కాలం వెళ్లదీస్తున్నారు.
ఓవైపు అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న భర్త, మరోవైపు ఆకలితో అలమటిస్తున్న ఇద్దరు పిల్లలను చూసి ఆ తల్లి గుండె తల్లడిల్లిపోయింది. బహిరంగ ప్రదేశమైన బస్టాప్లో ఇద్దరు పిల్లల భద్రతపై ఆ తల్లిదండ్రులు తీవ్ర ఆందోళన చెందారు. ఎవరైనా సాయం చేయకపోతారా అన్న ఆశతో నిస్సహాయ స్థితిలో ఆపన్నహస్తం కోసం వారి కళ్లు దీనంగా ఎదురుచూశాయి.
ఆపద్బాంధవులుగా నిలిచిన పోలీసులు : బస్టాప్లో దీనస్థితిలో ఉన్న ఆ కుటుంబం గురించి విశాఖ పోలీస్ కమిషనర్కు సమాచారం అందింది. విషయం తెలిసిన వెంటనే స్పందించిన కమిషనర్ బాధితులకు తక్షణమే అండగా నిలవాలని అధికారులను ఆదేశించారు. కమిషనర్ ఆదేశాల మేరకు ఈస్ట్ విశాఖ ఏసీపీ లక్ష్మణ్ మూర్తి స్వయంగా వీఎంఆర్డీఏ పార్క్ ఎదురుగా ఉన్న బస్టాప్ వద్దకు చేరుకున్నారు. బాధిత కుటుంబంతో మాట్లాడి వారి కష్టాలను, అనారోగ్య పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం పిల్లల భద్రత, కుటుంబ అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని చిన్నారులతో సహా ఆ కుటుంబాన్ని జీవీఎంసీ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న రెడ్క్రాస్ షెల్టర్ హోమ్కు సురక్షితంగా తరలించారు. కష్టాల్లో ఉన్న నిరుపేద కుటుంబానికి ముఖ్యంగా పిల్లలకు భద్రత కల్పిస్తూ పోలీసులు చూపిన మానవత్వంపై స్థానికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అలానే పోలీసులు వ్యవహరించిన తీరుపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
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