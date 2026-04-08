ETV Bharat / state

కాలేయ చికిత్సకు రూ. 80 లక్షలు - ఎవరైన సహాయం చేసి నా కొడుకును బతికించండి - ఓ తల్లి ఆవేదన

మంచంపట్టి మరణించిన ఇంటిపెద్ద - కుమారుడు వెంకటాద్రికి కాలేయ సమస్య - కాలేయ చికిత్స కోసం ఎదురు చూపులు - వెంకటాద్రి చికిత్సకు సాయం చేయాలంటున్న కుటుంబం

A Family Seeking Help From Donors For Financial Support
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 4:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

A Family Seeking Help From Donors For Financial Support : మంచానపడి ఇంటిపెద్ద మరణించాడు! అనారోగ్యంతో పెద్దమ్మాయి చదువు అటకెక్కింది. ఇక కుటుంబానికి దిక్కవుతాడనుకున్న కుమారుడు కాలేయం చెడిపోయి కుంగిపోతున్నాడు! ఇలా కాలపరీక్షలో అడుగడుగునా సుడిగుండాలు దాటుతున్న ఆ పేద కుటుంబానికి పెద్ద కష్టం వచ్చింది. యువకుడి కాలేయ మార్పిడికి 60 లక్షల నుంచి కోటి రూపాయలు సేకరించడం తలకు మించిన భారంగా మారింది.

కష్టాల వలయంలో చిక్కుకున్న కుటుంబం : కష్టాలన్నీ కట్టకట్టుకుని మీదపడితే బతకడం ఎంత కష్టమో చెప్పడానికి సజీవ సాక్ష్యమే ఈ పేద కుటుంబం. తిరుపతి జిల్లా డక్కిలి మండలానికి చెందిన పెంచలయ్య, హైమావతి దంపతులది రెక్కాడితేగానీ డొక్కాడని కుటుంబం! పిల్లలకైనా మంచి భవిష్యత్ ఉండాలనే ఆశతో ముగ్గురు సంతానాన్ని తీసుకుని 16ఏళ్ల క్రితం నెల్లూరు వచ్చారు. పెంచలయ్య ఓ అపార్ట్ మెంట్‌లో వాచ్‌మెన్‌గా చేరాడు. హైమావతి కూలీ పనులకు వెళ్లేవారు. పిల్లల్ని బడికి పంపారు! బతుకు బండి సాఫీగా సాగుతున్న తరుణంలో పెంచలయ్య అనారోగ్యానికి గురయ్యాడు. చాన్నాళ్లు మంచంలో ఉండి ఈ మధ్యే కాలం చేశాడు. పిల్లలే ప్రాణంగా బతుకున్న హైమావతిని లెక్కలేనన్ని కష్టాలు చుట్టుముట్టాయి.

ఒకరి తర్వాత ఒకరికి అనారోగ్యం : హైమావతి పెద్ద కుమార్తె రేవతి కొంతకాలం క్రితం అనారోగ్యానికి గురైంది. అలా పదో తరగతికే రేవతి చదువు అటకెక్కింది. తల్లికి చేదోడుగా ఓ షాపింగ్ మాల్‌లో పనికి వెళ్తోంది. ఇంతలోనే మళ్లీ కుదుపు! ఇంటర్ చదువుతున్న హైమావతి కుమారుడు వెంకటాద్రికి ఏడాది క్రితం కామెర్లు సోకాయి! పరీక్షలు చేయిస్తే కాలేయం దెబ్బతిందన్నారు వైద్యులు! లక్షలు వెచ్చిస్తేగానీ వెంకటాద్రి మళ్లీ మామూలు మనిషయ్యేలా లేడు.

"మా తమ్ముడికి లివర్​ పాడైపోయిందన్న విషయం 8 నెలల తర్వాత తెలిసింది. అప్పటికే కడుపు ఉబ్బిపోయి ఉండడంతో ఆసుపత్రికి చూపిస్తే ఈ విషయం బయట పడింది. కచ్చితంగా లివర్​ మార్పిడి చేయాల్సిందే లేక పోతే అబ్బాయికి 5-6 నెలల సమయం మాత్రమే ఉంది. ఈ లోపు లివర్​ మార్పిడి జరగక పోతే మేము ఏమి చేయలేమని డాక్టర్లు చెప్పారు. ఇందుకు కనీసం రూ.80 లక్షల నుంచి కోటి రూపాయల వరకు ఖర్చు అవుతుంది. దానికి తగిన డబ్బును జమ చేసుకోండి అని వైద్యులు తెలిపారు. నాన్న లేరు, నేను అమ్మ చిన్న చిన్న పనులు చేస్తున్నాము. బతకడానికి ఇబ్బంది లేదు. కానీ మేము అంత డబ్బును ఎక్కడ నుంచి తీసుకొస్తాము. దాతలు ఎవరైన ఉంటే 6301575714 ఈ ఫోన్​ పే నంబర్​కు తమ వంతు సహాయం చేస్తారని ఆశిస్తున్నాము" -రేవతి, వెంకటాద్రి అక్క

నా కొడుకును కాపాడండీ : వెంకటాద్రికి తరచూ జ్వరం వస్తోంది. తినేది సహించక రోజురోజుకూ బలహీనమవుతున్నాడు. కుమారుడి కష్టాన్ని చూడలేని తల్లి తల్లడిల్లుతోంది

"ఇంటి పెద్ద లేరు. ఉండడానికి ఇల్లు కూడా లేదు. ముందు అమ్మాయికి బాగోలేదు. తను కోల్కుందని అనుకునేలోపు అబ్బాయికి ఇలా జరిగింది. మా పరిస్థితి ఏమి బాగోలేదు. రూపాయి పెట్టుకోడానికి కూడా మా దగ్గర డబ్బులు లేవు. దాతలు ఎవరైన ముందుకు వచ్చి సహాయం చేయండి. నా కొడుకును బతికించండి" - హైమావతి, వెంకటాద్రి తల్లి

దాతలెవరైనా చేయూతనివ్వాలి:
వైద్యానికి సాయం చేయాలని ఇటీవలే నెల్లూరు కలెక్టర్ హిమాన్షు శుక్లాను వేడుకుంది వెంకటాద్రి కుటుంబం. దాతలెవరైనా చేయూతనివ్వాలని చేతులెత్తి మొక్కుతోంది.

"వాళ్లకు ఉండేందుకు ఇళ్లు కూడా లేదు. ఎవరైన ముందుకు వచ్చి సహాయం చేయండి. ఈ సమాచారాన్ని పవన్​ కల్యాణ్​ వరకు చేరేలా చేయండి. ప్రభుత్వం నుంచి ఈ కుటుంబానికి సహాయం అందేలా చూడండి" -శిల్ప, వెంకటాద్రి పిన్ని


'100 శాతం దివ్యాంగురాలు - 25 ఏళ్లుగా మంచానికే పరిమితం' - పింఛన్​ ఇవ్వండి సార్!
'మా కుమార్తె చికిత్సకు సాయం చేసిన ప్రతి ఒక్కరికీ కృతజ్ఞతలు' - పునర్విక తల్లిదండ్రులు

TAGGED:

NEED DONORS FOR HELP
దాతలెవరైన వెంకటాద్రి చికిత్సకు సాయం
FINANCIAL SUPPORT FOR FAMILY
DONORS FOR HELP
A FAMILY SEEKING HELP FROM DONORS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.