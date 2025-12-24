అడవిలో పులిలా ఒంటరి జీవనం
సరుకుల కోసం ఒక్క రేషన్ కార్డ్ - ప్రపంచంతో సంబంధం లేకుండా జీవనం - పోడు భూమిలో సాగు చేస్తూ జీవనం - జంతువులతో కాలక్షేపం
Published : December 24, 2025 at 12:54 PM IST
Family Living In Forest For 25 Years : చేతిలో సెల్ ఫోన్ లేకుంటే నిమిషం కూడా గడవదు. ఇంట్లో టీవీ, చేతిలో రిమోట్ లేకపోతే కుదురుగా కూర్చోలేం. కాసేపు కరెంటు పోతేనే ఇంటిల్లిపాది చిరాకుపడి పోతుంటారు. అలాంటిది 25 ఏళ్లుగా కరెంట్ లేకుండానే జీవనం సాగిస్తోంది ఆ కుటుంబం. అది కూడా దట్టమైన అడవిలోని ఒక గుడిసెలో. ఆ కుటుంబంలోని ముగ్గురు తప్ప చుట్టు పక్కల మరో మనిషి జాడ కనిపించదు. ఎలాంటి సౌకర్యాలు లేకుండా, తము స్వయంగా పండించుకున్న ఆహారం తింటూ జీవిస్తున్నారు. ఇంతకీ ఈ ముగ్గురు ఎవరు? అసలు అడవిలోనే ఎందుకు ఉంటున్నారు? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అశ్వారావుపేట మండలం గోగులపూడికి 15 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఎత్తైన కొండపై ఉంది ఈ పూరి గుడిసె. ఇక్కడ సుమారు 40 కొండరెడ్ల కుటుంబాలు ఉండేవి. కానీ ఇదంతా 25 ఏళ్ల క్రితం నాటి సంగతి. ఇప్పుడు ఈ ఒక్క గుడిసె తప్ప ఏమీ లేదు. సుమారు 65 ఏళ్ల వయసు ఉన్న ఇంటి యజమాని రెడ్డయ్య, 60 ఏళ్ల వయసు ఉన్న ఆయన భార్య లక్ష్మి. 45 ఏళ్ల వయసున్న వారి కుమారుడు గంగిరెడ్డి. వీరు ముగ్గురే ఈ కొండరెడ్డి గూడెంలో నివాసం ఉండేది.
"ఈ కొండరెడ్డి గూడెం చరిత్ర సుమారు 70-80 ఏళ్ల నాటిది. అప్పట్లో ఈ గూడెం పేరు గోగులపూడి. గ్రామంలో ఎలాంటి మౌలిక వసతులు ఉండేవి కావు. పోనీ ఇక్కడ సౌకర్యాలు కల్పిద్దామా అంటే అందుకు అనువుగా లేని ప్రాంతం ఇది. అందుకే 2000 సంవత్సరంలో భద్రాచలం ఐటీడీఏ అధికారులు ఓ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న కొండరెడ్ల కుటుంబాలను కొత్త కన్నాయిగూడెం సమీపంలోని గోగులపూడికి తరలించారు. అంటే కొండ నుంచి కిందకు తీసుకొచ్చారు. అక్కడే ఇళ్లు నిర్మించి ఇచ్చారు. కానీ, మా కుటుంబం మాత్రం కిందకు వచ్చే ప్రసక్తే లేదని అధికారులకు తేల్చి చెప్పాం. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకూ మేం ముగ్గురం ఈ గూడెంలో నివసిస్తున్నాం" - రెడ్డయ్య, గోగులపూడి
ఒక్క రేషన్ కార్డుతోనే అన్నీ : అయితే రెడ్డయ్యకు ఆధార్, రేషన్ కార్డ్లు లేవు. ఓటు హక్కు కూడా లేదు. మరి ఇవేవీ లేకుండా ఎలా ఉంటున్నారు అంట ఉంటున్నారంతే. ఆహారం ఎలా అని ఆరా తీస్తే వీరి ముగ్గురిలో లక్ష్మికి మాత్రమే రేషన్ కార్డ్ ఉంది. ఏ సరుకులు కావాలన్నా ఈ కార్డే ఆధారం. నెలకు ఓసారి కొండ కిందకు వెళ్లి రేషన్ షాప్ నుంచి బియ్యం తెచ్చుకుంటారు ఈవిడ. పోనీ అప్పుడైనా రెడ్డయ్య, ఆయన కుమారుడు కొండ దిగుతారా అంటే లేదు. ఎలాంటి భయం లేకుండా అడవిలో నడుచుకుంటూ వెళ్లి నేనే సరుకులు తెచ్చుకుంటానని లక్ష్మి చెబుతోంది.
సాగు చేస్తూ జీవనం సాగిస్తూ : ఈ పూరి గుడిసె తప్ప మరో ప్రపంచం వీరికి తెలియదు. కట్టెల పొయ్యిపైనే వంట. కరంట్ లేకున్నా రాత్రి పూట బుడ్డి దీపం పెట్టుకుని నిద్రపోతారు. రెడ్డయ్య, లక్ష్మిల కుమారుడు గంగిరెడ్డికి కట్టెలు కొట్టడమే జీవనోపాధి. వారంతా వాటిని విక్రయిస్తూ వచ్చిన డబ్బుతోనే తృప్తి పడుతున్నారు.
"వారికి బయటి ప్రపంచంతో సంబంధం లేదు. వాళ్లకు నాలుగు జతల ఆవులున్నాయి. వీటితో పాటు రెండు ఎద్దులు, మేకలు, కోళ్లు, మూడు కుక్కలు ఉన్నాయి. ఇవే వీళ్లకు ఆస్తులు, నేస్తాలు. ఇక ఇక్కడి పోడు భూమిలో వరి, జొన్న, మొక్కజొన్న, పెసర, కంది లాంటి పంటలు సాగు చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నారు" - బాబురెడ్డి, రెడ్డయ్య బంధువులు
చాలాసార్లు ఈ కుటుంబాన్ని కొండ నుంచి కిందకు తీసుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నాలు జరిగాయి. కానీ వీళ్లు మాత్రం ససేమిరా అన్నారు. వేరే చోటకు వెళ్లేందుకు అసలు ఇష్టపడడం లేదు. ఈ అడవి, జంతువులు, వ్యవసాయం. ఇంతకు మించి తమకు ఏమీ అక్కర్లేదని తేల్చి చెబుతున్నారు. అంతే కాదు. అసలు అడవిని వదిలి పెట్టి రావడానికి మనసొప్పడం లేదని అంటున్నారు. ఈ రోజుల్లో కూడా ఇలాంటి వాళ్లు ఉన్నారా అనిపిస్తోంది కదూ.