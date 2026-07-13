ముత్తాత నుంచి ముని మనవడి దాకా : ఆ ఇంట్లో అందరూ డాక్టర్లే!
ప్రాచీన ఆయుర్వేద వైద్యునిగా 50 ఏళ్ల పాటు సేవలందించిన బోడ నర్సయ్య - ఆయనను ఆదర్శంగా తీసుకుని కుటుంబంలోని పిల్లలు వైద్యవృత్తి వైపే - వైద్య వృత్తి ఎంతో పవిత్రమైందంటున్న వారసులు
Published : July 13, 2026 at 2:13 PM IST
12 Doctors in Same Family From Yadadri Bhuvanagiri District : ప్రాచీన ఆయుర్వేద వైద్యునిగా 50 ఏళ్ల పాటు గ్రామీణ ప్రజలకు విశేష సేవలందించిన ఆయనను ఆదర్శంగా తీసుకుని పిల్లలు, వారి పిల్లలంతా వైద్య వృత్తినే ఇష్టంతో స్వీకరించారు. దీంతో ఆ ఉమ్మడి కుటుంబంలో ప్రస్తుతం 12 మంది డాక్టర్లుగా సేవలందిస్తున్నారు. మరో ఇద్దరు ఈ వృత్తికి అనుబంధ ఫార్మసీ రంగంలో సేవలందిస్తున్నారు. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా ఆత్మకూరు(ఎం) మండలం కొరటికల్ గ్రామానికి చెందిన బోడ నర్సయ్య ఆ ప్రాంతానికి సుపరిచితులు. ఆయన దాదాపు అర్ద శతాబ్దం పాటు గ్రామీణ ప్రజలకు విస్తృతంగా వైద్య సేవలు అందించి, 1972లో కన్నుమూశారు. నర్సయ్యకు సత్తయ్య, యాదయ్య, నారాయణ, వీరయ్య అనే నలుగురు కుమారులు.
- సత్తయ్య వైద్య వృత్తిలోనే రాణించారు. ఈయనకు ఇద్దరు కుమారులు. ప్రభాకర్, శ్యామ్సుందర్ వీరిద్దరూ గ్రామీణ వైద్యులుగా కొనసాగుతున్నారు.
- యాదయ్య, నారాయణలు చేనేత వృత్తిలో స్థిరపడగా, నారాయణకు ముగ్గురు కుమారులు. మొదటి కుమారుడు విద్యాసాగర్ ప్రిన్సిపల్గా ఉద్యోగ విరమణ చేసి, గ్రామీణ వైద్యునిగా సేవలు అందిస్తున్నారు. ఈయనకు ఇద్దరు కుమార్తెలు. శ్రావణి, హరిణి. బీడీఎస్ (బ్యాచిలర్ ఆఫ్ డెంటల్ సర్జరీ) చదివి దంత వైద్యులుగా పని చేస్తున్నారు.
- నారాయణ రెండో కుమారుడు బాలరాజు ఉస్మానియా కాలేజీలో పీజీ, డిప్లొమా చేసి, ఫిజీషియన్ అసిస్టెంట్గా స్థిరపడ్డారు. ఈయనకు ఇద్దరు కుమారులు, ఓ కుమార్తె. కుమారుడు రాహుల్ ఎండీ చదివి డాక్టర్గా రాణిస్తుండగా, కోడలు శివాని డెంటిస్ట్. బాలరాజు కుమార్తె సింధూజ బీహెచ్ఎంఎస్ చదివి హోమియో డాక్టర్గా స్థిరపడ్డారు. మూడో కుమారుడు వెంకటేశ్వర్లు సీనియర్ మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్గా సేవలందిస్తుండగా, ఈయన కుమారుడు వరుణ్ ఎండీ చదివి వైద్యుడిగా రాణిస్తున్నారు.
- బోడ నర్సయ్య నాలుగో కుమారుడు వీరయ్య. ఈయనకు ఇద్దరు కుమారులు. అమర్నాథ్, నర్సయ్యలు. బీఫార్మసీ చదివి మెడిసిన్ రంగంలో చురుకుగా ఉన్నారు.
"ప్రజలకు చేరువలో వైద్య సేవలు అందించాలన్న లక్ష్యంతో మా నాన్న నారాయణ మమ్మల్ని ఉన్నత చదువులు చదివించి, వైద్యులుగా కావడానికి ఎంతో కృషి చేశారు. మా తాత కన్న కలలను నెరవేర్చాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ వృత్తిలో సేవలందిస్తున్నాం" - డాక్టర్ బాలరాజు, ఫిజీషియన్ అసిస్టెంట్, ఉస్మానియా
"మా తాతయ్యను ఆదర్శంగా తీసుకుని మా నాన్న బాలరాజు వైద్య వృత్తినే ఎంచుకున్నారు. నేనూ వారిద్దనీ స్ఫూర్తిగా తీసుకుని హోమియో వైద్యురాలిగా ప్రజలకు సేవ చేస్తున్నాం. వైద్య వృత్తి ఎంతో పవిత్రమైంది, గొప్పది" -డాక్టర్ సింధూజ, హోమియో వైద్యురాలు
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