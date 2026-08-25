శ్రీశైలంలో విషాదం - ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఐదుగురు ఆత్మహత్య
శ్రీశైలంలో ఒకే గదిలో ఉరేసుకుని ఐదుగురు కుటుంబసభ్యులు ఆత్మహత్య - వడ్డెర సత్రం రూమ్ నంబర్11లో ఘటన - మృతులంతా శ్రీసత్యసాయి జిల్లా బత్తలపల్లికి చెందినవారిగా గుర్తింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 25, 2026 at 11:16 AM IST|
Updated : August 25, 2026 at 12:36 PM IST
Srisailam Vaddera Satram Tragedy : శ్రీశైలంలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. వడ్డెర సత్రంలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఐదుగురు బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారు. రూమ్ నంబర్ 11లో ఫ్యాన్కు ఉరేసుకుని ఇద్దరు పురుషులు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డగా కబోర్డు, బాత్రూం డోర్లకు ఉరేసుకుని ముగ్గురు మహిళలు బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారు. సత్రంలోని గది నుంచి దుర్వాసన వస్తుండటంతో నిర్వాహకులు వెళ్లి చూడగా మృతదేహాలు కనిపించాయి. దీంతో వారు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.
ఘటనాస్థలాన్ని ఆత్మకూరు డీఎస్పీ రామాంజనేయులు పరిశీలించారు. మూడు రోజుల కిందటే వీరంతా ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. నెల రోజుల నుంచే వీరు వడ్డెర సత్రంలో ఉన్నట్లు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులే ఇందుకు కారణమని అనుమానిస్తున్నారు. మృతులు శ్రీసత్యసాయి జిల్లా బత్తలపల్లికి చెందిన పల్లపు సుధాకర్(36), గోగుల ఆదిలక్ష్మి(50), మల్లేశ్వరి(45), శ్రీదేవి(33), మణికంఠ(15)గా గుర్తించారు. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. మరోవైపు మృతదేహాలను పోస్ట్మార్టం నిమిత్తం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనతో స్థానికంగా విషాదం నెలకొంది.
వడ్డెర సత్రం రూమ్ నంబర్ 11లో బత్తలపల్లికి చెందిన సుధాకర్, ఆయన చెల్లెళ్లు, మేనల్లుడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారని డీఎస్పీ రామాంజనేయులు తెలిపారు. వారంతా గత నెల 28న ఆటోలో శ్రీశైలానికి వచ్చారని చెప్పారు. రోజూ రూ.800 అద్దె చెల్లిస్తూ వడ్డెర సత్రం గదిలో ఉంటున్నారని పేర్కొన్నారు. ఇక్కడ ఇన్ని రోజులు ఉండకూడదన్నా ఆరోగ్యం బాగాలేదంటూ కొనసాగారని డీఎస్పీ రామాంజనేయులు వివరించారు.
5 Members Ends Life in Srisailam : సుధాకర్కు ఇంకా పెళ్లి కాలేదని, ఇద్దరు చెల్లెళ్లకు పెళ్లి చేసినా భర్తలను వదిలేసి ఇంటి వద్దే ఉంటున్నారని డీఎస్పీ రామాంజనేయులు వెల్లడించారు. వీరికి ఆర్థిక ఇబ్బందులు వెంటాడుతున్నట్లు తెలుసుకున్నామని, అందువల్లే ఐదుగురు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారని చెప్పారు. ఈ మేరకు బత్తలపల్లిలోని కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారమిచ్చామని తెలిపారు. ఈ ఘటనపై అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్నామని డీఎస్సీ రామాంజనేయలు పేర్కొన్నారు. మరోవైపు శ్రీశైలంలో వడ్డెర సత్రం నిర్వహణ వివాదస్పదంగా ఉంది. ఈ సత్రాన్ని గతంలో దేవస్థానం అధికారులు సీజ్ చేయగా హైకోర్టు ఉత్తర్వులతో మళ్లీ సత్రం నిర్వహణను యాజమాన్యం చేపట్టింది.
శ్రీశైలంలో ఐదుగురు ఆత్మహత్యపై దేవస్థానం ఛైర్మన్ రమేశ్నాయుడు, ఈవో శ్రీనివాసరావు స్పందించారు. వసతి గదుల్లో భక్తుల బసకు 48 గంటలే అనుమతి ఉందని తెలిపారు. సత్రం నిర్వాహకులు నిబంధనలు ఉల్లంఘించి గదులు కేటాయించారన్నారు. ప్రైవేట్ సత్రాలన్నీ నిబంధనల ప్రకారం గదులు కేటాయించాలని సూచించారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు ఇప్పటికే విచారణ చేస్తున్నారని చెప్పారు. అదేవిధంగా దేవస్థానం తరపున కూడా విచారణ చేస్తామని వివరించారు. నిబంధనలు పాటించని సత్రాలపై కూడా కమిటీ వేసి విచారిస్తామని, వడ్డెర సత్రం యాజమాన్యంపై చర్యలు తీసుకుంటామని వారు స్పష్టం చేశారు.
ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు : జీవితం అంటే ఏదో ఒక సందర్భంలో సమస్యలు రావడం సహజం. వాటిని సరైన క్రమంలో ఎదుర్కొంటే పరిష్కార మార్గాలు తప్పకుండా దొరుకుతాయని మానసిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మీకు ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు వస్తే, ఉద్యోగ రీత్యా తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నా, సమస్యను ఎవరితోనైనా పంచుకోవాలని అనిపించినా, మీకు సహకరించేందుకు హెల్ప్లైన్ సెంటర్లు ఉన్నాయి. ఇందుకోసం టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్లైన్ - 9152987821, స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది) నంబర్ను సంప్రదించొచ్చు. వీరు సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 నుంచి రాత్రి 10 వరకు అందుబాటులో ఉండి సేవలు అందిస్తారు. మీ సమస్యను వారితో పంచుకుని పరిష్కారం పొందొచ్చు.
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