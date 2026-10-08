ఇదెక్కడి విడ్డూరం 'సర్' - భార్య ఓటు రద్దు చేయాలంటూ చనిపోయిన భర్త దరఖాస్తు
Fake Form-7 Detected : బోగస్ ఫారం-7 పత్రాలు కలకలం రేపుతున్నాయి. ఏళ్ల కిందట చనిపోయిన వ్యక్తి తన భార్య ఓటును రద్దు చేయాలంటూ ఈసీకి అప్లై చేసినట్లు ఉన్న ఫారం-7 వెలుగుచూసింది.
Published : October 8, 2026 at 11:48 AM IST
Fake Form-7 Detected in Musheerabad : హైదరాబాద్ నగరంలో జరుగుతున్న ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్) ప్రక్రియలో మరో అనుమానాస్పద దరఖాస్తు బహిర్గతమైంది. ఐదేళ్ల కిందట చనిపోయిన వ్యక్తి తన భార్య ఓటును రద్దు చేయాలంటూ ఎన్నికల అధికారులకు అప్లై చేసినట్లు ఉన్న ఫారం-7 ముషీరాబాద్లోని భోలక్పూర్ డివిజన్లో బుధవారం వెలుగులోకి వచ్చింది.
అదే నియెజకవర్గంలోని రాంనగర్ డివిజన్, పోలింగ్ సెంటర్-210లో ఇటీవల 31 మంది ఓట్లను రద్దు చేయాలంటూ బీజేపీ బీఎల్ఏ చేసిన దరఖాస్తులు వెలుగులోకి రావడంతో అతడిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. దీనిపై దుమారం రేగుతుండగానే మరో ఫారం-7పై కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు ప్రెస్మీట్లో వివరాలను వెల్లడించారు.
ఐదేళ్ల క్రితమే చనిపోయిన వ్యక్తి పేరిట దరఖాస్తు
భోలక్పూర్కు చెందిన రఫీకుద్దీన్ అనే వ్యక్తి ఐదేళ్ల క్రితం మరణించారు. ఆయన పేరుతో భార్య సుల్తానా మృతి చెందినట్లు పేర్కొంటూ, ఆమె ఓటును రద్దు చేయాలంటూ ఎన్నికల అధికారులకు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేశారు. విచారణలో భాగంగా సుల్తానా బతికున్నట్లగా తెలియడంతో బోగస్ ఫారం-7 విషయం వెలుగు చూసింది. ఆమె ఓటును రద్దు చేయాలంటూ దరఖాస్తు చేసిందెవరనే విషయంపై సమగ్ర విచారణ చేపట్టి, బాధ్యులపై పోలీస్ కేసు నమోదు చేయాలని యువజన కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి అరవింద్ కుమార్ యాదవ్ డిమాండ్ చేశారు. సమావేశంలో భోలక్పూర్ కాంగ్రెస్ నేతలు రహీముద్దీన్, వాహీద్ హుస్సేన్, కాంగ్రెస్ బీఎల్ఏ మహ్మద్ చాన్కాన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
కలకలం రేపుతున్న బోగస్ ఫారం-7 పత్రాలు
ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్) ప్రక్రియలో బోగస్ ఫారం-7 పత్రాలు కలకలం రేపుతున్నాయి. కట్టలు కట్టలుగా ఉన్న ఫారం-7 నకిలీ పత్రాలపై తెలంగాణ విధానసభ నంబరు, విధానసభ పేరు, బూత్ నంబరు, పేరు అని టైప్ చేసి ఉండటం ప్రస్తుతం రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర దుమారం రేపింది. చాలా అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లోని బూత్లకు ఇదే పద్ధతిలో బోగస్ ఫారం-7 పత్రాలు పంపిణీకి సిద్ధంగా ఉంచినట్లు జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే వీటిని ఎవరు పంపిణీ చేస్తున్నారనేది ఇప్పటికీ రహస్యంగానే ఉండటం గమనార్హం.
నకిలీ పత్రాల కట్టలపైన ఉన్న తెల్ల కాగితంపై విధానసభ అని రాసి ఉండడంతో ఇతర రాష్ట్రాల్లోనే ఈ పత్రాలను ముద్రించే అవకాశముందని పలు రాజకీయ పార్టీలు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. స్థానికంగా ప్రింట్ చేస్తే తెలంగాణ శాసనసభ అని రాస్తారు. శాసనసభను విధానసభ అని ఇతర రాష్ట్రాల్లోనే ముఖ్యంగా ఉత్తరభారత్లోనే సంభోదిస్తారని చెబుతున్నారు. ఇతర రాష్ట్రాల్లోనే ఈ పత్రాలను ముద్రించి ఉంటారని భావిస్తున్నారు.
పూర్తిస్థాయిలో దృష్టి పెట్టకపోతే
ఒక వర్గాన్ని టార్గెట్గా చేసుకొని పెద్దఎత్తున ఈ ఫారం-7 పత్రాలు ముద్రించి ఉండటం, వాటిని గంపగుత్తగా ఇస్తుండటం వెనక ఉన్న ఆలోచనపై ఆయా రాజకీయ పార్టీలు తీవ్ర ఆందోళనను వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. దీనిపై లోతైన సమగ్ర దర్యాప్తు చేస్తేనే పూర్తి వాస్తవాలు బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉందని అంటున్నాయి. స్థానిక ఈఆర్వోలు దీనిపై విచారణ జరిపి ఠాణాల్లో కేసులు నమోదు చేయాలని, ఎన్నికల సంఘం ఆదేశాలు ఇస్తున్నప్పటికీ పూర్తి స్థాయిలో దృష్టి పెట్టకపోతే ఈ పత్రాల ప్రింటింగ్ ఎక్కడ జరిగింది? రాష్ట్రానికి ఎవరు సప్లై చేశారనే వివరాలు బయటకు వచ్చే అవకాశాలు లేవని అర్థమవుతోంది. ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణలో భాగంగా ఇతర రాష్ట్రాల్లోనూ ఇలాంటి ఘటనలు జరిగినట్లు పెద్ద ఎత్తు ప్రచారం జరుగుతోంది. అక్కడి, ఇక్కడి పత్రాలు ఒకేచోట ముద్రించారా? అనే కోణంలో సమగ్ర దర్యాప్తు చేయాలని పలు రాజకీయ పార్టీలు ఈసీని డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.
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