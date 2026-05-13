మూడేళ్ల క్రితం అదృశ్యమైన వ్యక్తిని గుర్తించిన 'CCTV 360' - కుటుంబంతో కలిపిన నిఘానేత్రం
సర్పవరం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో మూడేళ్ల క్రితం అదృశ్యమైన ఒక వ్యక్తి - విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్లోని 10వ ప్లాట్ఫామ్ వద్ద అమర్చిన ఒక కెమెరా నుంచి ఒక హెచ్చరిక
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 13, 2026 at 10:06 AM IST
Three Years Of Missing Case Solved : కాకినాడ రూరల్ మండలం సర్పవరం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో మూడేళ్ల క్రితం అదృశ్యమైన ఒక వ్యక్తిని విజయవాడలో ఏర్పాటు చేసిన 'CCTV 360' కెమెరా గుర్తించింది. పోలీసులు ఆ వ్యక్తిని అతని కుటుంబ సభ్యుల చెంతకు చేర్చారు. కాకినాడ రూరల్ మండలం వాకలపూడి పంచాయతీ పరిధిలోని శ్రీనివాసనగర్ చర్చ్పేటకు చెందిన వ్యక్తి స్థిరమైన ఉద్యోగం లేకపోవడంతో ఖాళీగా ఉండేవాడు.
అతను అప్పుడప్పుడు ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయి నాలుగు లేదా ఐదు రోజుల తర్వాత తిరిగి వచ్చేవాడు. ఇదే క్రమంలో అతను 2023మార్చి 12న ఇంటి నుంచి వెళ్లాడు. కానీ తిరిగి రాకపోవడంతో అతని కుటుంబ సభ్యులు అతని కోసం గాలించారు. 2023 ఏప్రిల్ 14న వారు సర్పవరం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసులు కేసును నమోదు చేసుకున్నారు. గాలింపు చర్యలు చేపట్టినప్పటికీ అతని ఆచూకీ లభించలేదు.
సాంకేతికత ద్వారా గుర్తింపు : ప్రభుత్వం ఇటీవల ముఖ గుర్తింపు (Face Recognition), వాహన లైసెన్స్ ప్లేట్ గుర్తింపు సామర్థ్యాలు కలిగిన సీసీ కెమెరాలను వినియోగించే 'CCTV 360' అనే ప్రత్యేక సాంకేతిక వ్యవస్థను రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఈ కార్యక్రమలో భాగంగా NTR జిల్లా పోలీసులు నగరవ్యాప్తంగా ముఖ గుర్తింపు సాఫ్ట్వేర్తో పనిచేసే కెమెరాలను అమర్చారు. గతంలో నమోదైన అదృశ్య వ్యక్తుల కేసులకు సంబంధించిన ఛాయాచిత్రాలను 'CCTV 360' వ్యవస్థలో అప్లోడ్ చేశారు.
సోమవారం ఉదయం విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్లోని 10వ ప్లాట్ఫామ్ వద్ద అమర్చిన ఒక కెమెరా నుంచి ఒక హెచ్చరిక (Alert) వచ్చింది. 2023లో సర్పవరం పోలీస్ స్టేషన్లో నమోదైన మిస్సింగ్ కేసులో ఉన్న వ్యక్తిని ఆ కెమెరా గుర్తించడంతో పోలీసులు వెంటనే అప్రమత్తమయ్యారు. వారు వెంటనే ఆ వ్యక్తిని తమ అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కుటుంబ సమస్యల కారణంగా అతను విజయవాడకు వచ్చాడని, అప్పటి నుంచి అక్కడే నివసిస్తున్నాడని విచారణలో తేలింది. గత మూడేళ్లుగా అతను క్యాటరింగ్ రంగంలో పనిచేస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. పోలీసులు అతని కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం ఇచ్చి రప్పించారు. అనంతరం ఆ వ్యక్తిని అతని కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించారు.
పాత కేసుల్లోని నిందితులు : అదృశ్య వ్యక్తుల కేసులకే పరిమితం కాకుండా అనేక పాత కేసుల్లో నిందితులుగా ఉన్న వ్యక్తులను పట్టుకోవడంలోనూ 'CCTV 360' వ్యవస్థ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. బెయిల్ లభించని వారెంట్లు (Non-bailable warrants) పెండింగ్లో ఉన్నవారికి అలాగే పోలీసుల కళ్లుగప్పి తిరుగుతున్న నేరస్తుల సంచారానికి ఈ వ్యవస్థ అడ్డుకట్ట వేస్తోంది. ఒక వ్యక్తి పోలీసు రికార్డుల్లోకి ఎక్కి ఆ జిల్లా పరిధిలోనే సంచరిస్తూ ఉంటే ఆ జిల్లాలోని 10,000కు పైగా CCTV కెమెరాల్లో ఏదో ఒకదానికి చిక్కుతాడు.
నిఘా నేత్రాల మరమ్మతులకు విజయవాడ పోలీసు కమిషనరేట్ కొత్త ప్రయోగం
వెలుగులోకి వచ్చిన కర్నూలు ప్రమాద దృశ్యాలు - అటువైపు వెళ్తున్న ఓ బస్సులో ఉన్న సీసీ కెమెరాలో రికార్డు