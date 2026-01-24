ETV Bharat / state

ఫించన్‌ సొమ్ము, బంగారం కోసం తల్లిని చంపేసి - నాటు వైద్యం చేయించానని బుకాయించి

డబ్బుల కోసం కన్న తల్లిని కర్రతో కొట్టి చంపిన కుమారుడు - నాటు వైద్యం చేయించానని అబద్ధం - అనుమానంతో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన కుమార్తెలు - నిందితుడిని అరెస్ట్‌ చేసిన పోలీసులు

Son Killed His Mother For Money
Son Killed His Mother For Money (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 24, 2026 at 1:04 PM IST

Son Killed His Mother For Money : వృద్ధురాలైన తల్లిని కంటికి రెప్పలా చూసుకోవాల్సిన కుమారుడు మద్యానికి బానిసయ్యాడు. మత్తు కల్లుకు అలవాటు పడి దారుణానికి ఒడిగట్టాడు. ఫించన్‌ డబ్బులు, బంగారం కోసం చేయరాని నేరం చేశాడు. వృద్ధాప్యంలో ఉన్న తల్లిని చక్కగా చూసుకోవాల్సిన వాడు, తల కొరివి పెట్టే పరిస్థితికి దిగజారాడు. ఇంతకీ ఆ కుమారుడు ఏం చేశాడు? ఆ తల్లికి ఏం జరిగింది?

ఆశలన్నీ కుమారుడిపైనే : ఫించన్‌ డబ్బులు, బంగారం ఇవ్వలేదనే కోపంతో మద్యం మత్తులో ఉన్న కుమారుడు వృద్ధురాలైన తల్లిని దారుణంగా హత్య చేశాడు. నలుగురు సంతానంలో ఒక్కడే కుమారుడు కావడంతో ఆ తల్లి ఆశలన్నీ అతనిపైనే ఉన్నా, విచక్షణ మరిచిపోయాడు. పైగా తల్లికి నాటు వైద్యం చేయించానని బుకాయించాడు. చివరికి బండారం బయటపడి ఊచలు లెక్కిస్తున్నాడు.

మద్యం మత్తులో తల్లిని చంపిన కుమారుడు (ETV)

నాటు వైద్యం పేరుతో : మెదక్ జిల్లా రాజుపల్లి గ్రామం. 75 ఏళ్ల నరసమ్మకు నలుగురు సంతానం. ముగ్గురు కుమార్తెలు. ఓ కుమారుడు. వృద్ధురాలైన నర్సమ్మ కుమారుడి దగ్గరే ఉంటోంది. ఈ క్రమంలో ఓ రోజు తల్లి ఆరోగ్యం బాగా లేదని చెప్పిన కుమారుడు రాములు, నాటు వైద్యం చేయించానని తన సోదరీమణులకు చెప్పాడు. నర్సమ్మ గచ్చులో జారి పడిందని చెప్పాడు.

ఒంటిపై గాయాలతో అనుమానం : అప్పటికే రాములుపై అనుమానం ఉన్న నర్సమ్మ కుమార్తెలు తల్లిని పరిశీలించగా చనిపోయినట్లు తెలిసింది. కాళ్లు, చేతులు, తల, ముఖంపై గాయాలు ఉండటంతో పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. పోలీసులు రాములును విచారించగా అసలు విషయం బయటపడింది. తల్లిని రాములు అతి దారుణంగా కొట్టి చంపాడని తేలింది.

"నరసమ్మ కుమారుడు రాములు తాగుడుకు బానిస కావడంతో రోజూ ఆమెను ఇబ్బంది పెట్టేవాడు. అలాగే ఇప్పుడు కూడా ఆమెను కర్రతో చేతులు, కాళ్లపై దారుణంగా కొట్టడంతో స్పృహ కోల్పోయింది. అలా నిద్రలోనే చనిపోయింది. అంతేకాకుండా ఇక్కడ దాదాపు 70 శాతం ప్రజలు కల్తీ మందు తాగుతూ, దానికి బానిసలై విచక్షణా రహితంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. అందుకే ఇలా మత్తులో దారుణాలకు ఒడిగడుతున్నారు." - జార్జి, మెదక్‌ రూరల్‌ సీఐ

ఫించన్ డబ్బులు, బంగారం కోసం : మద్యానికి బానిసైన రాములు తల్లికి వచ్చే ఫించను డబ్బులు, బంగారం కోసమే దారుణానికి ఒడిగట్టాడని పోలీసులు తేల్చారు. నిందితుడ్ని అరెస్ట్‌ చేసి రిమాండ్‌కు తరలించారు. మత్తు కలిపిన కల్లుకు బానిసలైన ప్రజలు విచక్షణ కోల్పోయి హత్యలకు తెగబడుతున్నారని పోలీసులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వ్యసనాలకు దూరంగా ఉండాలని సూచించారు. మద్యానికి బానిసైన కుమారుడు కనిపెంచిందనే కనికరం కూడా లేకుండా కన్నతల్లినే హత్య చేశాడు. మత్తులో విచక్షణ మరిచి దారుణంగా ప్రవర్తించాడు. చేసిన తప్పునకు ఇప్పుడు ఊచలు లెక్కిస్తున్నాడు.

కన్నవారిని గుర్తించలేని స్థితికి : ఈ గ్రామంలో ప్రజలు కల్తీ కల్లుకు బానిసలై మత్తులో అత్యంత దారుణాలకు ఒడిగడుతున్నారని సీఐ తెలిపారు. ఇలా మద్యం మత్తులో కుటుంబీకులు, కన్నవారు అనే భావన కూడా లేకుండా ప్రవర్తిస్తున్నారన్నారు. మద్యం తాగడానికి డబ్బులు లేకపోవడంతో ఇంట్లో వారిని హింసించే స్థాయికి దిగజారుతున్నారని, నేరాలు చేస్తూ జైలు పాలవుతున్నారని తెలిపారు.

మద్యం మానేయండి : మానవత్వానికి మచ్చలా కన్న తల్లి, భార్య, పిల్లలు అని ఏమాత్రం ఆలోచన లేకుండా ప్రాణాలు తీసేందుకు సైతం సిద్ధం అవుతున్నారు కొందరు. అందుకే ప్రజలు మద్యం పూర్తిగా మానే దిశగా ప్రయత్నించాలని సీఐ కోరారు. అంతేకాకుండా మద్యం తాగడం వల్ల ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యలు చుట్టు ముడతాయని, దీర్ఘకాలం మందు తాగడం వల్ల కాలేయం పని తీరు దెబ్బ తింటుందని వివరించారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

