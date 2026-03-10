ETV Bharat / state

దొంగగా మారిన డ్రైవర్ - రోజుకు రూ.2 లక్షలతో లగ్జరీ లైఫ్​ - చివరికి ప్రేయసి కారణంగా?

ఏటీఎంలో నగదు నింపే పెట్టెలతో వ్యాన్‌ డ్రైవర్‌ పరార్‌ - దోచుకెళ్లిన డబ్బుతో విలాసాలు చేసిన అజిత్‌ కుమార్‌ - 11 రోజుల్లో రూ.22 లక్షలు ఖర్చు - నిందితుడిని అరెస్ట్‌ చేసిన పోలీసులు

ATM Cash Theft By Driver in Hyderabad
ATM Cash Theft By Driver in Hyderabad (ETV bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 10, 2026 at 1:13 PM IST

4 Min Read
ATM Cash Theft By Driver in Hyderabad : సమయానికి చేతికందని జీతం. రూ.లక్షల డబ్బు కళ్ల ముందే కనిపిస్తున్నా, రూపాయి కూడా వాడుకోలేని నిస్సహాయత. విలాసవంతమైన జీవితం గడపాలనే కోరిక వెరసి ఓ డ్రైవర్ దొంగగా మారాడు. దోచుకెళ్లిన డబ్బుతో రోజుకు రూ.2 లక్షలు ఖర్చు చేస్తూ లగ్జరీ హోటళ్లలో ఉంటూ ఎంజాయ్ చేశాడు. డబ్బుతో పారిపోయిన 11 రోజుల్లోనే రూ.22 లక్షలు వాడుకున్నాడు. చివరకు ప్రియురాలి కారణంగా పోలీసులకు దొరికి జైలు జీవితం గడుపుతున్నాడు. ఇంతకీ అతను దోచుకెళ్లిన డబ్బు ఎక్కడిది? ఎలా దొరికాడు? అసలు ఓ డ్రైవర్ దొంగగా ఎందుకు మారాడు?

ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని అనంతపురం జిల్లా బొమ్మనహల్‌కు చెందిన అజిత్‌ బ్యాచిలర్. ప్రస్తుతం సికింద్రాబాద్‌లో అద్దెకు ఉంటున్నాడు. ఏటీఎంలలో నగదు నిర్వహణ పనులు చూసే సంగం సెక్యూరిటీ సొల్యూషన్స్ ఏజెన్సీలో 6 నెలలుగా డ్రైవర్‌గా పని చేస్తున్నాడు. ఈ 6 నెలల్లో ఏటీఎంలకు నగదు సరఫరా చేస్తున్న క్రమంలో రూ.లక్షలు విలువ చేసే నోట్ల కట్టలు చూసేవాడు. అయితే ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 12న అనూహ్య ఘటన జరిగింది. హైదరాబాద్‌ శివారు గచ్చిబౌలి పోలీస్‌ స్టేషన్‌ పరిధిలోని గోపన్‌పల్లిలో ఏటీఎంలో నగదు డిపాజిట్ చేసేందుకు వాహనంలో వెళ్లారు. మిగిలిన సిబ్బంది, సెక్యూరిటీ గార్డులు అక్కడే ఉన్న ఏటీఎం కేంద్రంలోకి వెళ్లారు. డబ్బుతో పాటు వ్యాన్‌లో ఉన్న డ్రైవర్‌ అజిత్‌ మాత్రం కనిపించకుండాపోయాడు.

"వ్యాన్​లో క్యాష్​ బాగానే ఉందని అనిపించడంతో అతడు వ్యాన్​తోనే డబ్బును తరలించాడు. నగదుతో ఉన్న వ్యాన్​ కనిపించడం లేదని తోటి సిబ్బంది అతడికి కాల్​ చేస్తే మాయమాటలు చెప్పి నమ్మించాడు. తర్వాత ఈ సిబ్బంది పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఆ సమయంలో చౌరస్తా వరకు వాహనాన్ని తీసుకువెళ్లాడు. ఆ వాహనాన్ని అక్కడే విడిచిపెట్టి దానిలోని ట్రంక్ బాక్స్​ను తరలించాడు." - రమణ గౌడ్, నార్సింగి ఏసీపీ

రోజుకు రూ.2 లక్షలు ఖర్చు : నగదుతో పారిపోయిన అజిత్‌ కుమార్ తెల్లాపూర్‌ గద్దర్ సర్కిల్‌ వద్ద వ్యాన్‌ను వదిలేశాడు. అందులోని డబ్బుల పెట్టెను తీసుకుని ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సులో రాష్ట్రం దాటేద్దామని చూశాడు. బస్సు డ్రైవర్ పెట్టెలో ఏముందని ప్రశ్నించడంతో ఎక్కకుండా వెనదిరిగాడు. అదే రోజు రాత్రి ఆర్సీపురంలోని ఓ లాడ్జిలో దిగాడు. యాక్సా బ్లేడు కొనుక్కొని నగదు పెట్టెను కట్‌ చేసి తెరిచాడు. అందులోని రూ.56 లక్షలను ఓ బ్యాగులో వేసుకున్నాడు. ఉదయాన్నే ప్రైవేటు ట్రావెల్స్‌ ద్వారా బళ్లారి చేరుకున్నాడు. అక్కడి నుంచి బెంగళూరు, పుణె, ముంబయి, సోలాపూర్ సహా ఇతర ప్రాంతాల్లో తిరిగాడు. క్యాబ్‌లలో ప్రయాణిస్తూ స్టార్‌ హోటళ్లలో బస చేశాడు. పబ్‌లకు వెళుతూ చిందులేశాడు. తనకు ఎప్పటి నుంచో తాగాలని ఉన్న మందును తాగుతూ మైమరచిపోయాడు. ఇదంతా చేసేందుకు దోచుకెళ్లిన రూ.56 లక్షల్లో సగటును రోజుకు రూ.2 లక్షలు ఖర్చు చేశాడు.

అజిత్‌ కదలిలకపై నిఘా : విశాఖపట్నంలో ఉన్న తన ప్రేయసితో అజిత్ ఫోన్‌లో మాట్లాడాడు. అతడ్ని పట్టుకునేందుకు బృందాలుగా విడిపోయి గాలింపు ప్రారంభించిన పోలీసులు అజిత్ తన ప్రేయసితో మాట్లాడుతున్నట్లు గుర్తించారు. వాటి ఆధారంగా అతడి ప్రేయసి నుంచి వివరాలు తెలుసుకుని అజిత్‌ కదలిలకపై నిఘా పెట్టారు. అనంతపురంలో ఉన్న బావకు ఫోన్‌ చేసిన అజిత్‌, మంచి కారొకటి కొనమని, డబ్బులు తానే ఇస్తానని అన్నాడు. టూర్‌లు తిరుగుతూ ఎంజాయ్‌ చేద్దామంటూ చెప్పాడు. ఈ క్రమంలో అనంతపురంలోని సోదరి ఇంటికి చేరుకున్నాడు. అక్కడి నుంచి శంషాబాద్ విమానాశ్రయం ప్రాంతానికి అజిత్‌ రావడంతో పోలీసులు అతడ్ని పట్టుకున్నారు.

రూ.34 లక్షలు రికవరీ : అజిత్‌కు సంగం ఏజెన్సీ నుంచి మూడు నెలల జీతం రాలేదని తెలిసింది. జీతం సమయానికి రాకపోవడం, తన సామర్థ్యానికి మించి విలాసవంతమైన జీవితం గడపాలనే ఆశ, రూ.లక్షల కొద్దీ నోట్ల కట్టలు కనిపించడం, వ్యాన్‌ డ్రైవరే కావడంతో కాపలా సిబ్బంది కూడా నమ్మి పక్కకు వెళ్లడంతో అదే అదనుగా భావించిన అజిత్‌ మనసులో దొంగతనం ఆలోచన పుట్టింది. ఫలితంగా రూ.56 లక్షలతో ఉడాయించి. రూ.22 లక్షలు నీళ్లలాగా 11 రోజుల్లోనే ఖర్చు చేసేశాడు. అరెస్టు అనంతరం అతడి నుంచి పోలీసులు రూ.34 లక్షలు రికవరీ చేసి రిమాండ్‌కు తరలించారు.

సిబ్బంది నియామకాల విషయంలో జాగ్రత్త : అజిత్ నగదుతో పారిపోయిన రెండున్నర గంటల తర్వాత సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీ ఫిర్యాదు చేయడంతో పాటు డ్రైవర్ల నియామకంలో సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోలేదనే ఉద్దేశంతో పస్ర చట్టం ప్రకారం సంస్థపై కూడా చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు. ఏటీఎంలలో డబ్బులు నింపే సంస్థలు సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని డైవర్లు, సిబ్బంది నియామకాలకు సంబంధించి నిబంధనలు పక్కాగా పాటించాలని పోలీసులు సూచించారు.

"అతడికి నేర చరిత్ర లేనప్పటికీ తన జీవితంలో ఎక్కువసేపు ఒంటరిగా గడిపాడు. వేరే వారితోనూ సంబంధాలు లేవు. సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీలు ఇలాంటి విషయాల్లో వీరిని నియమించే సందర్భాల్లో వారి రెఫరల్ నంబర్, వారి శాశ్వత చిరునామా ఇలా రెండు, మూడు రెఫెరెన్సులు పెట్టుకోవాలి. లేకుంటే ఇలాంటి సమస్యలు ఎదురైతే వారిని పట్టుకోవడానికి అనేక ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. పస్ర చట్టం ప్రకారం నిబంధనలకు లోబడి ఏజెన్సీల సమాచారాన్ని మాతో పంచుకోవాలి." - రమణ గౌడ్, నార్సింగి ఏసీపీ

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

