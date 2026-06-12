YUVA : పారా బ్యాడ్మింటన్లో జాతీయ పతకాలు సొంతం - డెలివరీ బాయ్గా రాణిస్తున్న దివ్యాంగ యువకుడు
గతంలో భవన నిర్మాణ పనులు చేసిన రమేశ్ నాయక్ - ప్రమాదవశాత్తు కిందపడి వెన్నుముకకు తీవ్ర గాయం భార్య సపర్యలు చేస్తేగానీ పూట గడవని దీనస్థితి - ప్రభుత్వం ఫించన్ మంజూరు చేయాలని వేడుక
Published : June 12, 2026 at 10:36 PM IST
Differently Abled As A Delivery Boy : అనుకోని ప్రమాదం.! అయిపోయిందనుకున్న జీవితం.! ఆత్మహత్యకూ పాల్పడిన సందర్భం.! చివరకు నిండైన ఆత్మస్థైర్యంతో చక్రాల కుర్చీలోంచే కుటుంబానికి అండగా ఉంటున్నాడు ఆ యువకుడు. సగం శరీరం చచ్చుబడినా సాధించాల్సింది ఇంకెంతో ఉందంటూ ముందుకు సాగుతున్నాడు. వీల్ ఛైర్ నుంచే జొమోటో డెలివరీ బాయ్గా పనిచేస్తూ తన జీవితాన్నే మార్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. అంతేకాదు పారా క్రీడల్లోనూ తనదైన ముద్ర వేసుకుంటున్నాడు. ఇంతకీ అతడి ప్రయాణం ఎంత స్ఫూర్తిమంతమనేది ఈ కథనంలో చూద్దాం.
ఈయనకు చక్రాల కుర్చీనే ఇప్పుడు అంతా. ఐతేనేం జీవితంలో ఏదైనా సాధించాలనే సంక ల్పంతో సాధారణ వ్యక్తుల్లా తన జీవితం మార్చుకోవాలనే ఆత్మస్థైర్యంతో చక్రాల కుర్చీనే ఉపాధి మార్గంగా ఎంచుకున్నాడు ఈ దివ్యాంగ యువకుడు. జొమోటో డెలివరీ బాయ్గా పనిచేస్తూ ఔరా అనిపిస్తున్నాడు. శరీరం చచ్చుబడినా సాధించాల్సింది ఎంతో ఉందనే సందేశాన్ని ఇస్తున్నాడు. అంతేనా పారా క్రీడల్లో ప్రతిభ కనబరుస్తూ ముందుకు సాగుతున్నాడు.
నాలుగో అంతస్తు నుంచి పడిపోవడంతో : ఈ వీల్ఛైర్ డెలివరీ బాయ్ పేరు రమష్ నాయక్. నారాయణ పేట జిల్లా పొర్లకుంట తండా స్వస్థలం. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ అఫీజ్పేటలో నివాసం ఉంటున్నాడు. 7వ తరగతి చదువుకున్న ఈ యువకుడు ఆ తర్వాత భవన నిర్మాణ మేస్త్రీ పనులకు వెళ్లేవాడు. ఈ క్రమంలో మహారాష్ట్ర, హైదరాబాద్లో కూలీపనులు చేసేవాడు. 2021లో ప్రమాదవశాత్తు భవనం 4వ అంతస్తు నుంచి కిందపడటంతో వెన్నుముక విరిగిపోయింది. దీంతో శరీరంలోని కింది సగభాగం పూర్తిగా చచ్చుబడిపోయింది.
3 సార్లు ఆత్మహత్యాయత్నం : పేదరికానికి చెందిన రమేశ్ నాయక్ ప్రమాదానికి గురికావడంతో కుటుంబం రోడ్డున పడిం ది. చికిత్సకు అప్పులు చేయాల్సిన పరిస్థితి. ఎన్నో ఆస్పత్రులు చూట్టూ తిరిగినా ఫలితం లేకపో యింది. భార్య సపర్యలు చేస్తే కానీ, పూట గడవని దీనస్థితి. ఆ సమయంలో నరక యాతన అనుభ వించిన ఈ యువకుడు జీవితంపై విరక్తి చెంది 3 సార్లు ఆత్మహత్యకు యత్నించాడు. ఒక్క ప్రమాదంతో జీవితం ముగియలేదని ఆత్మస్థైర్యంతో ముందడుగేస్తే ఏదైనా సాధించొచ్చని జొమోటో బాట పట్టినట్లు వివరించాడు.
మొదట మహారాష్ట్రలో కూలీ పని చేసే వాడ్ని. తర్వాత హైదరాబాద్కు వచ్చాం. ఇక్కడ ఒక సంవత్సరం పూర్తయ్యాక 2021లో పనిచేస్తూ నాలుగో అంతస్తు నుంచి పడిపోయాను. వెన్నెముకకు దెబ్బతగిలింది. దీనికి ట్రీట్మెంట్ లేదని వైద్యులు చేతులెత్తేశారు. వైద్యం ఖర్చులకు అనేక ఇబ్బందులు పడ్డాం. అనేక సార్లు చనిపోవాలని అనుకున్నా. నా కుమార్తె గుర్తుకువచ్చి ఆగిపోయాను. ప్రస్తుతం జొమాటోలో పనిచేస్తున్నాను. - రమేశ్ నాయక్, జొమోటో డెలివరీ బాయ్
జొమోటోలో దివ్యాంగులకు ఉపాధి : శరీరంలోని కింది సగభాగం చచ్చుబడిపోయినా సంకల్పం కోల్పోని రమేశ్ నాయక్ మిత్రుల ద్వారా జొమోటోలో దివ్యాంగులకు ఉపాధి మార్గం గురించి తెలిసింది. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లోని కొండాపూర్, అఫీజ్పేట్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఫుడ్ డెలివరీలు చేస్తున్నాడు. ఇళ్లలో పనిచేస్తూ కుటుంబాన్ని నెట్టుకొస్తున్న భార్యకు ఆసరాగా నిలుస్తున్నాడు.
పారా క్రీడల్లోనూ రాణిస్తూ : దాతలు సహాయం చేసిన వీల్ఛైర్పైనే జొమోటో డెలవరీలు చేస్తున్నాని చెబుతున్నాడు రమేశ్ నాయక్. కుటుంబానికి అండగా నిలుస్తూనే మరోవైపు పారా క్రీడల్లోనూ రాణిస్తూ ప్రత్యేక త చూటుతున్నాడు. పారా బ్యాడ్మింటన్లో జాతీయస్థాయిలో పతకాలు సాధించాడు. అయితే వీల్ఛైర్కే పరిమితమైన తనకు ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి ప్రోత్సాహం అందలేదని అధికారులు స్పందించి పింఛన్ మంజూరు చేయాలని వేడుకున్నాడు. సగం శరీరం చచ్చుబడినా వీల్ఛైర్కే జీవితం పరిమితమైనా ఆత్మస్థైర్యంతో ముందుకు సాగుతున్నాడు రమేశ్ నాయక్. పారా పోటీల్లో ప్రతిభ కనబరుస్తూ లక్ష్యం దిశగా చక్రాల కుర్చీ నుంచే శ్రమిస్తున్నాడు.
"నాకు బజాజ్ డోనర్ వారు వీల్ ఛైర్ ఇచ్చారు. ఉదయం 9 నుంచి మధ్యాహ్నం 3 వరుకు తర్వాత సాయంత్రం 6 నుంచి 10 వరకు పనిచేస్తాను. రోజుకు రూ.500 నుంచి రూ.600 వరకు ఆదాయం వస్తుంది. 2022 నుంచి ప్రభుత్వ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరుగుతునే ఉన్నాను. నాకు ఇప్పటికీ పింఛను రావడం లేదు. ప్రభుత్వం పింఛను ఇప్పించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. నేను ఏడో తరగతి వరకు చదువుకున్నాను. ఇప్పుడు పారా ఒలంపిక్స్లో బ్యాంటమెంటన్ జాతీయ స్థాయి వరకు వెళ్లాను. అనేక మెడల్స్ కూడా సాధించాను. జావెలిన్ త్రోలో కాంస్య పతకం సాధించాను. ప్రభుత్వం ఉద్యోగం కల్పిస్తుందనే ఆశతో ఉన్నాను" - రమేశ్ నాయక్, జొమోటో డెలివరీ బాయ్
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