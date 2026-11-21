తిరుమల చరిత్రలో అతిపెద్ద కానుక - ఏకంగా 121 కిలోల బంగారు ఆభరణాలు
Devotee Huge Offering to TTD : తిరుమల శ్రీవారికి ఓ భక్తుడు కనీవినీ ఎరుగని కానుక సమర్పించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఏకంగా 121 కిలోల బంగారంతో తయారు చేయించిన ఆభరణాలను ఏడుకొండల వాడికి సమర్పించనున్నారు.
తిరుమల శ్రీవారికి భక్తుడి భారీ కానుక (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 7:28 PM IST
తిరుమల శ్రీవారికి ఓ భక్తుడు కనీవినీ ఎరుగని కానుక సమర్పించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఏకంగా 121 కిలోల బంగారంతో తయారు చేయించిన ఆభరణాలను ఏడుకొండల వాడికి సమర్పించనున్నారు. వీటి విలువ అక్షరాలా 150 నుంచి 160 కోట్ల రూపాయల వరకూ ఉంటుందని అంచనా. మొత్తం 9 సెట్లలో 45 రకాల ఆభరణాలను భక్తుడు ప్రత్యేకంగా తయారు చేయించారు.
ఈ నెల 26న తిరుమలలోని శ్రీవారి సన్నిధిలో ఆభరణాలను టీటీడీకి స్వయంగా అందజేయనున్నారు. తిరుమల చరిత్రలోనే వేంకటేశ్వరస్వామికి భక్తుల నుంచి అందుతున్న అతిపెద్ద కానుక ఇదేనని టీటీడీ వర్గాలు తెలిపాయి.