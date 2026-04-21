సింగపూర్లో మంత్రుల పర్యటన - ఆధునిక పరిపాలన, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధిపై అధ్యయనం
సింగపూర్లో పర్యటిస్తున్న మంత్రులు - ఆధునిక పరిపాలనా విధానాలు, పట్టణ అభివృద్ధి నమూనాలు, సుస్థిర అభివృద్ధి కార్యక్రమాలపై శిక్షణ - రాష్ట్రానికి ఎంతో ప్రయోజనకరంగా నిలుస్తుందని ఆశాభావం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 21, 2026 at 2:02 PM IST
Ministers Trip In Singapore : ఈ నెల 21 నుంచి 27 వరకు మంత్రుల బృందం సింగపూర్లో పర్యటించనుంది. పరిపాలన, లా అండ్ ఆర్డర్, రోడ్లు, పర్యాటక రంగాలను పరిశీలించనుంది. అయితే ఈ రోజు మొదటి రోజు అయినందున సింగపూర్లో పర్యటిస్తున్న రాష్ట్ర మంత్రుల బృందం ఆ దేశ విదేశీ వ్యవహారాలు, వాణిజ్య, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి గన్ సియో హువాంగ్తో భేటీ అయ్యారు. సమావేశంలో రాష్ట్ర మంత్రులు నారాయణ, బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి, అనిత, అచ్చెన్నాయుడు, సత్యకుమార్, అనగాని సత్యప్రసాద్తో పాటు భారత హై కమిషనర్ పాల్గొన్నారు.
సింగపూర్లో రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం భేటీ : భారతదేశం - సింగపూర్ మధ్య ఉన్న చిరకాల స్నేహ సంబంధాలు, ఆర్థిక భాగస్వామ్యం, పరస్పర సహకారాన్ని మరింత బలోపేతం చేసే మార్గాలపై ఇరు దేశాల నాయకులు చర్చించారు. ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యం - పెట్టుబడుల విస్తరణతో పాటు, మౌలిక సదుపాయాలు, లాజిస్టిక్స్, పునరుత్పాదక ఇంధన రంగాలలో సహకారాన్ని పెంపొందించడంపై చర్చలు ప్రధానంగా కేంద్రీకృతమయ్యాయి. అలానే రాష్ట్రానికి సంబంధించిన పెట్టుబడులు, మౌలిక వసతులు, లాజిస్టిక్స్, పునరుత్పాదక శక్తి రంగాల్లో సహకారంపై చర్చించారు.
సాంకేతిక రంగాలలో భాగస్వామ్యాలకు చర్చలు : స్మార్ట్ సిటీలు, పట్టణ ప్రణాళిక వ్యర్థాల నిర్వహణలో సింగపూర్కు ఉన్న నైపుణ్యాన్ని వినియోగించుకోవడం, నైపుణ్యాభివృద్ధి, వృత్తి విద్య, శిక్షణా కార్యక్రమాలు, అలాగే ఫిన్టెక్ (Fintech) కృత్రిమ మేధస్సు (AI) వంటి సాంకేతిక రంగాలలో భాగస్వామ్యాలు వంటి వివిధ అంశాలపై విస్తృతమైన చర్చలు జరిగాయి.
వివిధ అంశాలలో పాల్గొన్న మంత్రులు : సింగపూర్లో ఆధునిక పరిపాలనా విధానాలను, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధిని అధ్యయనం చేయనున్నారు. సింగపూర్ ప్రభుత్వం, ప్రపంచ బ్యాంక్తో 'సింగపూర్-AP జాయింట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ వరల్డ్ క్లాస్' (SGJIWC) అవగాహన ఒప్పందంలో భాగంగా, సింగపూర్ పాలన నమూనా, రాజకీయ జవాబుదారీతనం, నేషన్ ఫస్ట్ వంటి నాయకత్వ సూత్రాలపై నిర్వహించే ట్రైనింగ్ ఆఫ్ ట్రైనర్స్' (ToT) శిక్షణా కార్యక్రమంలో మంత్రులు పాల్గొన్నారు.
రానున్న రోజుల్లో సంబంధాలు మరింత బలోపేతం : ఆధునిక పరిపాలనా విధానాలు, పట్టణ అభివృద్ధి నమూనాలు, సుస్థిర అభివృద్ధి కార్యక్రమాలపై శిక్షణ అందించడానికి సింగపూర్ ప్రభుత్వం అంగీకరించింది. అత్యంత సానుకూల వాతావరణంలో ఈ సమావేశం ముగియగా, భవిష్యత్తులో భారతదేశం సింగపూర్ మధ్య సంబంధాలు మరింత దృఢంగా ఎదుగుతాయని ఇరు దేశాల నాయకులు విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. ఈ పర్యటన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి గాను ఎంతో ప్రయోజనకరంగా నిలుస్తుందని, సింగపూర్తో సమగ్ర సహకారానికి దారి తీస్తుందని రాష్ట్ర మంత్రులు భావిస్తున్నారు.
