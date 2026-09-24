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6 వరుసలుగా హైదరాబాద్‌-విజయవాడ-మచిలీపట్నం హైవే - విస్తరణలో కీలక ముందడుగు

హైదరాబాద్‌-విజయవాడ-మచిలీపట్నం హైవే విస్తరణకు ఎన్​హెచ్​ఏఐ టెండర్​ నోటిఫికేషన్​ను జారీ చేసింది. హైదరాబాద్‌- విజయవాడ-మచిలీపట్నం జాతీయ రహదారి (ఎన్‌హెచ్‌-65) 4 నుంచి 6 వరుసలుగా విస్తరించనున్నారు.

NH 65 Highway Expansion Upadate
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 24, 2026 at 1:16 PM IST

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NH -65 Highway Expansion Update : హైదరాబాద్‌- విజయవాడ-మచిలీపట్నం నేషనల్ హైవే (ఎన్‌హెచ్‌-65) 4 నుంచి ఆరు వరుసలుగా విస్తరించేందుకు కీలక ముందడుగు పడింది. ఇందులో భాగంగానే హైదరాబాద్‌ నుంచి నందిగామ వరకు, విజయవాడ నుంచి మచిలీపట్నం వరకు రెండు ప్యాకేజీలుగా బిడ్‌లను ఆహ్వానిస్తూ ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ బుధవారం టెండర్‌ నోటిఫికేషన్​ను జారీ చేసింది. అయితే ఈ పనులకు సెంట్రల్ ఎకనమిక్ ఎఫైర్స్​ కేబినెట్​ కమిటీ ఆమోదం లభించాల్సి ఉంది. త్వరలోనే కమిటీ ముందుకు ఈ ప్రాజెక్టు ఫైల్‌ వెళ్లనుందని ఎన్​హెచ్​ఏఐ వర్గాలు వెల్లడించాయి. అనుమతులు వచ్చేంత లోపు, టెండర్ల ప్రక్రియను ఆరంభించినట్లు తెలిపాయి.

హైదరాబాద్‌ నుంచి నందిగామ వరకే

హైదరాబాద్‌ శివారు ప్రాంతమైన మల్కాపూర్‌ నుంచి నందిగామ వరకు 181.300 కిలోమీటర్లు ఆరు వరుసలుగా విస్తరణ, ఇరువైపులా సర్వీస్‌ రోడ్ల నిర్మాణాన్ని ఒక ప్యాకేజీగా చేపట్టారు. వీటి సివిల్‌ పనుల కోసం రూ.6,792.52 కోట్ల అంచనాతో టెండర్లు ఆహ్వానించారు. నిర్మించు(బిల్ట్​), నిర్వహించు(ఆపరేట్), బదలాయించు(ట్రాన్స్​ఫర్)(బీవోటీ) విధానంలో ఈ పనులను చేపట్టనున్నారు. నవంబరు 23వ తేదీ వరకు బిడ్లు దాఖలు చేసుకునేందుకు అవకాశం కల్పించారు. నవంబరు 25న బిడ్లను తెరవనున్నారు. ఈ ప్యాకేజీలో మల్కాపూర్‌ నుంచి చౌటుప్పల్, చిట్యాల, నార్కట్‌పల్లి, సూర్యాపేట, నకిరేకల్, నవాబుపేట, కోదాడ, నందిగామ వరకు రహదారి విస్తరణ పనులు జరుగనున్నాయి. ఇందులో 60 వాహనాల అండర్‌పాస్‌లు (వీయూపీలు), జంతువులు రోడ్డు దాటడానికి వీలుగా మరో 10 అండర్‌పాస్‌ల నిర్మించనున్నారు.

నందిగామ ప్రాంతం నుంచి విజయవాడ గొల్లపూడి వద్ద విజయవాడ బైపాస్‌ వరకు రహదారి విస్తరణకు సంబంధించి ప్రస్తుతం టెండర్లను ఆహ్వానించలేదు. ఈ ప్యాకేజీలో హైవే నిర్వహణ బాధ్యతలను చూస్తున్న గుత్తేదారు సంస్థకు 2031 వరకు గడువు ఉంది. ఆ సంస్థతో ఎన్​హెచ్​ఏఐ చర్చలు జరిపిన అనంతరం, దీనిపై నిర్ణయం తీసుకొని మున్ముందు టెండర్లను ఆహ్వానించనున్నట్లుగా సమాచారం.

హ్యామ్‌ కింద విజయవాడ-మచిలీపట్నం మధ్య విస్తరణ

మరో ప్యాకేజీలో ఆంధ్రప్రదేశ్​ రాష్ట్రంలోని విజయవాడ నగర పరిధిలో కానూరు వద్ద సిద్ధార్థ కళాశాల నుంచి మచిలీపట్నం వరకు హైవేను విస్తరించనున్నారని సమాచారం. కానూరు సిద్ధార్థ కళాశాల నుంచి కంకిపాడు దాటిన తర్వాత దావులూరు టోల్‌ప్లాజా సమీపంలో అమరావతి ఓఆర్‌ఆర్‌ మలుపుతిరిగే చోటువరకు 14 కిలోమీటర్ల మేర ప్రస్తుతమున్న నాలుగు వరుసల హైవేకి ఇరువైపులా సర్వీస్‌ రోడ్లను నిర్మించనున్నారు. ఔటర్ రింగు రోడ్డు(ఓఆర్​ఆర్) క్రాస్‌ అయ్యే ప్రాంతం నుంచి మచిలీపట్నం వరకు 45.695 కిలోమీటర్ల మేర ఆరు వరుసలగా విస్తరిస్తారు. దీనిని హైబ్రిడ్‌ యాన్యుటీ మోడల్‌ (హ్యామ్‌) కింద నిర్మిస్తున్నారు.

భూసేకరణకు నోటిఫికేషన్‌

హైదరాబాద్‌-నందిగామ మధ్య విస్తరణకు అవసరమైన భూసేకరణకు ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ నోటిఫికేషన్​ను జారీచేసింది. చిట్యాల, నార్కట్‌పల్లి, కట్టంగూర్, నకిరేకల్, కేతేపల్లి మండలాల పరిధిలో కేవలం 6.32 హెక్టార్ల భూ సేకరణ చేయాల్సి ఉంది.

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TAGGED:

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