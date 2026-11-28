కుమారుడిని కాపాడబోయి తల్లిదండ్రుల దుర్మరణం - రైలు కింద పడి ఒకే కుటుంబంలో ముగ్గురి మృతి
Three Died In A Family : ఆత్మహత్య చేసుకునేందుకు వెళ్తున్న కుమారుడిని కాపాడే క్రమంలో కన్న తల్లిదండ్రులు సైతం ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ఘటన పార్వతీపురంమన్యం జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 8:56 AM IST
ఆర్థిక సమస్యలు తాళలేక ఆత్మహత్య చేసుకునేందుకు వెళ్తున్న కుమారుడిని కాపాడేందుకు వెళ్లిన తల్లితండ్రితో కలిసి రైలు కిందపడి ముగ్గురు మృతి చెందిన ఘటన పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది. గూడ్స్ రైలు ఢీకొట్టడంతో తల్లిదండ్రులు, కుమారుడు అక్కడికక్కడే దుర్మరణం చెందారు.
రైల్వే పోలీసులు, స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం విజయనగరం జిల్లా బొబ్బిలికి చెందిన చల్లపల్లి శ్రీను (56), సింహాచలం (51) దంపతులకు ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. వీరిలో చిన్న కుమారుడు రాజేశ్ (28) గంట్యాడ మండలం లక్కిడాం గ్రామ సచివాలయంలో వెటర్నరీ అసిస్టెంట్గా పనిచేస్తున్నాడు. శ్రీను లాండ్రీ బండి నడుపుతూ జీవనం సాగిస్తుండగా, గత ఆరు నెలలుగా ఈ దంపతులు తమ చిన్న కుమారుడు రాజేశ్తో కలిసి విజయనగరంలో నివాసముంటున్నారు.
అయితే రాజేశ్ ఇటీవల పలువురి వద్ద అప్పులు చేశాడు. వాటిని తీర్చలేక తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైన అతను శుక్రవారం సాయంత్రం ఆర్.వెంకంపేట రైల్వే గేటు సమీపంలో రైలు కింద పడి ఆత్మహత్య చేసుకునేందుకు పట్టాలపైకి వెళ్లాడు. ఈ విషయం గమనించిన తల్లిదండ్రులు శ్రీను, సింహాచలం అతన్ని వారించి కాపాడేందుకు పట్టాలపైకి పరుగెత్తారు. ఇదే సమయంలో వేగంగా వచ్చిన గూడ్స్ రైలు ముగ్గురినీ బలంగా ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో తల్లిదండ్రులు, కుమారుడు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. సమాచారం అందుకున్న రైల్వే పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాలను పరిశీలించారు. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు : జీవితం అంటే ఏదో ఒక సందర్భంలో సమస్యలు రావడం సహజం. వాటిని సరైన క్రమంలో ఎదుర్కొంటే పరిష్కార మార్గాలు తప్పకుండా దొరుకుతాయని మానసిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మీకు ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు వస్తే, ఉద్యోగ రీత్యా తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నా, సమస్యను ఎవరితోనైనా పంచుకోవాలని అనిపించినా, మీకు సహకరించేందుకు హెల్ప్లైన్ సెంటర్లు ఉన్నాయి. అందుకోసం టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్లైన్ - 9152987821, స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది) నంబరును సంప్రదించవచ్చు. వీరు సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 నుంచి రాత్రి 10 వరకు అందుబాటులో ఉండి సేవలు అందిస్తారు. మీ సమస్యను వారితో పంచుకుని పరిష్కారం పొందొచ్చు.
సోలార్ బ్యాటరీ పేలి చిన్నారి సజీవదహనం - నీళ్లలో పడి అన్నాచెల్లెలు మృతి
అరకులోయలో విషాదం - వంతెన కింద అనుమానాస్పద స్థితిలో గిరిజన విద్యార్థిని మృతదేహం