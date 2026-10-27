ఆ ఇల్లు ఓ 'ప్రకృతి నిలయం' - స్వచ్ఛమైన ఆహ్లాదం పంచే ఓ అందమైన నందన వనం
Plantation At Home in Hyderabad : హైదరాబాద్ నిజాంపేట్లోని దంపతులు మొక్కల పెంపకంలో ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. ప్రకృతి మీద ప్రేమతో 15 ఏళ్లగా తోటను విస్తరిస్తున్నారు. ఇంటి ఆవరణాన్నే ప్రకృతి నిలయంగా తీర్చిదిద్దుకున్నారు.
Published : October 27, 2026 at 8:21 AM IST
Plantation At Home in Hyderabad : కాంక్రీట్ జంగిల్ లాంటి హైదరాబాద్ మహానగరంలో మొక్కలను పెంచడమే గగనం అయిపోయింది. అలాంటిది నగరంలోని ఓ ఇల్లు మాత్రం 250కు పైగా రకాల మొక్కలతో పచ్చదనానికి కేరాఫ్ అడ్రస్గా నిలుస్తోంది. సుమారు 900 గజాల స్థలంలో వివిధ రకాల చెట్లతో చిన్నపాటి ఉద్యానవనాన్నే సృష్టించారు ఓ దంపతులు. ఒకటి కాదు, రెండు కాదు ఏకంగా పదిహేనేళ్లుగా మొక్కలు పెంచుతూ ప్రకృతి ప్రేమకు నిలువెత్తు నిదర్శనంగా నిలిస్తున్నారు.
చుట్టూ అపార్ట్మెంట్లు పెరిగిపోయినా
రంగురంగుల పూల మొక్కలు, రకరకాల కూరగాయలు, స్వచ్ఛమైన పండ్ల చెట్లు, పక్షుల కోసం ఏర్పాటు చేసిన పిచ్చుక గూళ్లు. ఈ పార్క్ ఏదో బాగుందే! ఎక్కడో చెప్తే కాసేపు ప్రశాంతంగా సేదతీరి వచ్చేద్దాం అనిపిస్తుంది కదూ! కానీ ఇది పార్క్ కాదు. ఓ ఇంటి ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసుకున్న గార్డెన్. హైదరాబాద్ నిజాంపేట్ రోడ్డులోని గౌతమీనగర్లోనే ఉందీ ఇల్లు. ఓ దంపతులు ఇష్టపడి నిర్మించిన పచ్చని వనం ఇది. వల్లభనేని కుమార స్వామి, ఉమా దంపతులు పదిహేనేళ్ల నుంచి మొక్కలే తమ పిల్లలుగా భావించి ఈ గార్డెన్ను పెంచుతున్నారు. మొత్తం 1,170 గజాల స్థలంలో 200 గజాల్లో ఇల్లు నిర్మించుకుని, సుమారు 900 గజాలను పచ్చదనానికి కేటాయించారు. చుట్టూ అపార్ట్మెంట్లు పెరిగిపోయినా, రెసిడెన్షియల్ భవనాలు నిర్మించి ఆదాయం పొందే అవకాశమున్నా తమ ఇంటి ఆవరణను మాత్రం ప్రకృతి నిలయంగా తీర్చిదిద్దారు.
"ఇంటి పరిసరాల్లో తోటను అభివృద్ధి చేయాలని సామాజిక మాధ్యమాలు, పుస్తకాలు, ఇతర మార్గాల నుంచి తెలుసుకున్నాను. ఈ తోటను మొదలు పెట్టి 15 సంవత్సరాలు అయింది. ఇక్కడ అనేక రకాల పండ్లు, కూరగాయలు, ఆకుకూరల మొక్కలను నాటాము. పండ్ల మొక్కలు 30 రకాలు, పూల మొక్కలు 30 రకాలు, ఆకుకూరలు ఎమిమిది రకాలు, కాయగూరలు 15 రకాలు ఉన్నాయి. ఇతర మొక్కలు 100 రకాలున్నాయి" - వల్లభనేని కుమార స్వామి, ఇంటి యజమాని
నీటి వినియోగంపైనా ప్రత్యేక శ్రద్ధ
గార్డెన్ నిర్వహణ కోసం ప్రత్యేకంగా పనివాళ్లపై ఆధారపడకుండా దంపతులిద్దరూ స్వయంగా మొక్కలను సంరక్షిస్తున్నారు. ఉదయం, సాయంత్రం వాటికి నీరు పట్టడం, అవసరమైన పోషకాలను అందించడం, మొక్కలకు అనుగుణంగా నేలను సిద్ధం చేయడం ఇలా ప్రతి పనిలోనూ భాగస్వాములవుతున్నారు. నీటి వినియోగంపైనా ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపుతున్నారు. వర్షపు నీటిని సంపులో నిల్వ చేసుకుని మొక్కలకు వినియోగిస్తున్నారు. చుట్టుపక్కల అపార్ట్మెంట్లలో నివసించే వారు ఈ గార్డెన్ను ఆక్సిజన్ కేంద్రంగా అభివర్ణిస్తుండటం చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుందని దంపతులు చెబుతున్నారు.
"ఇలా మొక్కలను పెంచుకోవడం మాకు అలవాటైపోయింది. వానలు కురిసే సందర్భంలో మేడపై నీటిని వెనుక సంపులోనికి వెళ్లేలా ఏర్పాటు చేశాం. ఆ నీటిని మొక్కలకు వినియోగిస్తాం. వీటితో పాటు ఇంటి అవసరాలకు వినియోగించే నీటిని, మంజీరా నీటినీ వినియోగిస్తాం" - ఉమా, ఇంటి యజమానురాలు
ప్రకృతికి నిలయంగా తీర్చిదిద్ది
నగరం విస్తరిస్తున్న కొద్దీ కనుమరుగవుతున్న పచ్చదనానికి 15 ఏళ్లుగా తమ ఇంటి ఆవరణలోనే జీవం పోస్తున్నారు ఈ దంపతులు. స్థలాన్ని ఆదాయ వనరుగా మార్చుకోవడం కంటే ప్రకృతికి నిలయంగా తీర్చిదిద్దడంలోనే ఆనందం ఉందని చెబుతున్నారు.
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