ETV Bharat / state

విదేశాల్లో ఉద్యోగాల పేరిట భారీ మోసం - రూ. కోట్లు సేకరించి పరార్

నిరుద్యోగులే వారి టార్గెట్​ - బాధితులంతా మధ్యతరగతివారే - తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సుమారు 2 వేల మంది వరకు బాధితులు - ఒక్కొక్కరి నుంచి రూ.14 లక్షల వరకు వసూలు

Fraud In The Name Of Jobs Abroad
Fraud In The Name Of Jobs Abroad (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 24, 2026 at 9:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Fraud In The Name Of Jobs Abroad : విదేశాల్లో ఉద్యోగాల పేరిట లక్షల్లో డబ్బులు వసూలు చేసి మోసం చేసిన దంపతులపై పలువురు బాధితులు హైదరాబాద్ సీసీఎస్​లో ఫిర్యాదు చేశారు. విజయవాడకు చెందిన భార్యాభర్తలు సౌజన్య, శ్రీనివాస్​లపై చర్యలు తీసుకోవాలని సీసీఎస్ ముందు ఆందోళనకు దిగారు. బేగంపేటలో ఫ్లైయింగ్ బార్డర్స్ కాన్సెల్టెన్సీ ఏర్పాటు చేసి నిరుద్యోగులైన తమను టార్గెట్ చేశారని బాధితులు వాపోయారు. వివరాల్లోకి వెళితే,

సామాజిక మాధ్యమాల వేధికగా ప్రచారం : బాధితులు తెలపిన వివరాలు ప్రకారం, విజయవాడకు చెందిన భార్యాభర్తలు సౌజన్య, శ్రీనివాస్​లు విదేశాల్లో ఉద్యోగాల పేరిట మోసానికి పాల్పడ్డారు. స్విజ్జర్లాండ్, ఐర్లాండ్, నెదర్లాండ్ దేశాలలో స్కిల్డ్ బేస్డ్ మీద ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామని తొలుత నమ్మించారు. దీనికోసం యూట్​యూబ్​, ఇన్​స్టాగ్రాం వంటి సామాజిక మాధ్యమాలను వినియోగించుకున్నారు. ఇలా నిరుద్యోగులకు ఎరవేశారు.

విదేశాల్లో ఉద్యోగాల పేరిట భారీ మోసం - రూ. కోట్లు సేకరించి పరార్ (ETV Bharat)

ఒక్కొక్కరి నుంచి రూ.4 లక్షల నుంచి రూ.14 లక్షల వరకు వసూలు చేశారని బాధితులు తెలిపారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సుమారు 2 వేల మంది వరకు బాధితులు ఉన్నారని పేర్కొన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని విజయవాడ, విశాఖపట్నంతో పాటు హైదరాబాద్​ కేంద్రాలుగా దందా సాగించారని చెబుతున్నారు.

అరెస్టయినా మారని తీరు : ఇదే తరహాలో మోసం చేసినందుకు విజయవాడ పోలీసులు భార్యభర్తలు సౌజన్య, శ్రీనివాస్​లను గత వారం అరెస్ట్ చేశారని అన్నారు. అయితే ప్రస్తుతం వారు బెయిల్​పై విడుదల అయ్యారని చెప్పారు. వారు బయటకు వచ్చిన తరువాత కూడా అమాయక యువతను మోసం చేస్తున్నారని తమ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కోట్లల్లో డబ్బులు వసూలు చేసి మోసాలకు పాల్పడుతున్న వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకొని బాధితులు కోరారు. తమకు న్యాయం చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని వారు వేడుకున్నారు.

"విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు కల్పిస్తారనే ఆశతో హైదరాబాద్​ బేగంపేటలోని సప్తగిరి కాంప్లెక్స్​లో ఉన్న సంస్థను కలిశాం. సౌజన్య, శ్రీనివాస్​, కైలాశ్​ వీరంతా యూట్యూబ్​, ఇన్​స్టాగ్రామ్​లలో వీడియోలు పెట్టారు. వీరిని నమ్మి ఇక్కడకు వచ్చాం. ఉద్యోగాలు వస్తాయని నమ్మి రూ. 4 లక్షలు చెల్లించాం. నగదు చెల్లించాక వారు వాయిదా వేస్తూ మమ్మల్ని విసిగించారు. ఇంటర్వూలూ నిర్వహించలేదు. చివరగా ఈ నెల 19న బేగంపేట కార్యాలయానికి వెళ్లాం. ఆఫీస్​ గేట్లు మూసివేసి ఉన్నారు. వాచ్​ మ్యాన్​ను అడిగితే కార్యాలయం మూసివేసినట్లు తెలిపారు. మేము మోసపోయినట్లు గ్రహించాం. దీంతో పోలీసులను ఆశ్రయించాం" - విజయ్​కుమార్​, బాధితుడు

అప్పులు చేసి, నగలు అమ్మి : దీనిలో ఏంటంటే రోజువారీ కూలీ చేసుకునే వారు, ప్రైవేటు ఉద్యోగులు, దిగువ మధ్య తరగతి వారే ఎక్కువగా ఉన్నట్లు బాధితులు చెబుతున్నారు. అప్పులు చేసి, నగలు అమ్మి ఆశతో డబ్బు చెల్లించామని తమ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తమ బలహీనతను ఆధారంగా చేసుకుని మోసానికి పాల్పడ్డారని అంటున్నారు. నేడు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసేందుకు వచ్చినవారిలో సుమారు 100 మంది ఉంటామన్నారు. అయితే ఒక్క తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచే 2 వేల మంది వరకు బాధితులు ఉన్నారని చెప్పుకొచ్చారు. ఒక్కక్కరు రూ. 4 లక్షలు నుంచి 14 లక్షల వరకు చెల్లించినట్లు స్పష్టం చేశారు. అంటే ఆరు నెలల్లో ప్రజలను మోసం చేసి రూ. కోట్లు కొల్లగొట్టారని అన్నారు. మమ్మల్ని మోసం చేసి రోడ్డున పడేశారని పేర్కొన్నారు.

"మీ అబ్బాయిని నెదర్లాండ్ పంపిస్తాం అన్నారు. వీరిని నమ్మి రూ. 4 లక్షలు చెల్లించాను. దీనికి సంబంధించి రిసిప్ట్​లను ఇచ్చి నమ్మించారు. వాయిదాలు పెట్టుకుంటూ వచ్చారు. ఒక్కసారిగా 19 తేదీన క్లోజ్​ చేశారు. నెదర్​ల్యాండ్​, ఐర్లాండ్​, లక్సెంబర్గ్​, జర్మనీ, ఇంగ్లాండ్​ ఇలా అనేక దేశాల పేర్లు చెప్పి ఆమాయకులను మోసగిస్తున్నారు" - బాధితుడు

అరచేతిలో స్వర్గం, అక్కడకి వెళ్లి చూస్తే నరకం - ఉపాధి పేరుతో మోసాలకు పాల్పడుతున్న ఏజెంట్లు

ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామని మహిళ మోసం - యువకుల నుంచి రూ.లక్షల్లో వసూలు

TAGGED:

PROVIDING JOBS ABROAD
FRAUD IN THE NAME OF JOBS
విదేశాల్లో ఉద్యోగాల పేరిట మోసం
FRAUD IN THE NAME OF JOBS ABROAD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.