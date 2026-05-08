'తక్కువ ధరకు బంగారం - నగదుకు అధిక వడ్డీ' - తణుకులో ఓ జంట భారీ మోసం
తక్కువ ధర బంగారం ఆశ చూపి తణుకులో మహిళలకు కోట్లలో కుచ్చుటోపీ - మొదట నమ్మించారు తర్వాత భారీ చీటింగ్ - మీడియా ముందు వాపోతున్న బాధితులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 7:59 PM IST
Tanuku Couple Cheated Women Gold Low Price High Interest: ‘తక్కువ ధరకు బంగారం- నగదుకు అధిక వడ్డీ’ అనే ఆశ చూపి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తణుకులో ఓ జంట పట్టణ మహిళలను కోట్లలో ముంచేసింది. మొదట్లో నమ్మకం కలిగించేలా కొంత బంగారం, వడ్డీలు ఇచ్చి ఆ తర్వాత లక్షల నగదు, కిలోల కొద్దీ బంగారం దండుకుని ఉడాయించారు. బాధిత మహిళలు లబోదిబోమంటూ మీడియా ముందుకు రావడంతో ఈ భారీ మోసం వెలుగులోకి వచ్చింది.
పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తణుకు పట్టణంలో తక్కువ ధరకు బంగారం ఇస్తామని, ఇచ్చిన నగదుకు అధిక వడ్డీలు ఇస్తామంటూ ఓ జంట పట్టణ మహిళలను నమ్మించి కోట్ల రూపాయలు మోసగించిన ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగు చూసింది. బాధిత మహిళలు బుధవారం పట్టణంలోని బీఆర్ అంబేద్కర్ భవనంలో విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించి తమ గోడు వెళ్లబోసుకున్నారు.
మొదట నమ్మించి-తర్వాత ముంచేశారు: పట్టణానికి చెందిన అజ్జూరి దుర్గాప్రసాద్, కొత్తమాసు స్నేహలత అనే ఇద్దరు కలిసి ఈ మోసానికి పాల్పడినట్లు బాధితులు ఆరోపిస్తున్నారు. ప్రారంభంలో కొంతమంది మహిళలకు మార్కెట్ ధర కంటే తక్కువకే బంగారం ఇచ్చారు. అలాగే వారి వద్ద తీసుకున్న నగదుకు నెలనెలా అధిక వడ్డీలు చెల్లించారు. దీంతో వారిపై నమ్మకం పెరిగిన పలువురు మహిళలు దశలవారీగా పెద్ద మొత్తంలో నగదు పెట్టుబడి పెట్టారు. అంతేకాకుండా మరింత తక్కువ ధరకు బంగారం వస్తుందన్న ఆశతో కాసుల కొద్దీ బంగారం కోసం లక్షల రూపాయలను ముందుగానే వారికి అప్పగించారు.
ఇచ్చినవి తిరిగి రాలేదు: అయితే గత కొన్ని నెలలుగా ఇచ్చిన నగదుకు వడ్డీలు చెల్లించడం లేదు. బంగారం కూడా ఇవ్వడం లేదు. ఫోన్ చేసినా స్పందించడం లేదు. దీంతో తాము మోసపోయామని గ్రహించిన బాధితులు పోలీసులను ఆశ్రయించారు. అలాగే మీడియా ముందుకు వచ్చి జరిగిన మోసాన్ని బయటపెట్టారు.
అడిగితే బెదిరింపులు: బాధితురాలు శైలజ మాట్లాడుతూ తాను బ్యూటీ పార్లర్ నిర్వహిస్తుండగా వేరే స్నేహితురాలు ద్వారా తనకు పరిచయమయినట్లు తెలిపారు. ఆ తర్వాత ఇందులో ఏం లాభం వస్తుంది నాకు డబ్బులిస్తే ఎక్కువ నగదు ఇస్తాను, ఆపై తక్కువ డబ్బులకు బంగారం ఇస్తామని నమ్మించింది. నమ్మి తాను 36 కాసుల బంగారం, రూ.44 లక్షల నగదు ఇచ్చానని, ఇప్పుడు అడిగితే తప్పించుకు తిరుగుతున్నారని వాపోయారు. గట్టిగా అడిగితే నీ షాప్ ఎలా నడుస్తుందో చూస్తా అంటూ బెదిరించిందని చెప్తున్నారు. ఈ విషయమై ఫిబ్రవరిలోనే తాను పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినా ఫలితం లేకుండా పోయిందని బాధితురాలు పేర్కొన్నారు.
‘నేను తణుకులో ప్రైవేట్ స్కూల్లో టీచర్గా పని చేస్తున్నా. నా సహోద్యోగి ద్వారా పరిచయమయ్యారు. మొదట్లో అంతా సవ్యంగానే ఉంది. ఆ తర్వాత మెళ్లి మెళ్లిగా వాయిదా వేస్తూ వచ్చారు. అప్పుడే మాకు అనుమానం వచ్చింది. రూ.25 లక్షల నగదు, 30 కాసుల బంగారం ఇచ్చాను. నా ద్వారా నా బంధువులతో పరిచయం పెంచుకొని వారి నుంచి 60 కాసుల బంగారం, రూ.44 లక్షల నగదు తీసుకున్నారు. మొత్తంగా మా కుటుంబాల నుంచే కోట్ల రూపాయలు దండుకున్నారు’. వాళ్లు భార్యాభర్తలు కాదు అలా చెప్పి మోసం చేస్తున్నారు.' -బాధితురాలు
చెక్కులు, ప్రామిసరీ నోట్లు ఉన్నాయి: నగదు లావాదేవీలకు సంబంధించి నిందితులు చెక్కులు, ప్రామిసరీ నోట్లు ఇచ్చినట్లు బాధితులు తెలిపారు. అయితే అవి కూడా చెల్లడం లేదని వాపోయారు. కేవలం తమ ఇద్దరినే కాకుండా పట్టణంలోని మరికొందరు మహిళలను కూడా ఇదే తరహాలో మోసం చేసినట్లు బాధితులు ఆరోపిస్తున్నారు. మోసపోయిన మొత్తం విలువ రూ.కోట్లలో ఉంటుందని అంచనా.
రూ.1.13 కోట్ల నగదు, 126 కాసుల బంగారం: బాధితులు చెబుతున్న ప్రకారం మొత్తం రూ.1.13 కోట్ల నగదు, 126 కాసుల (12.6 తులాలు) బంగారం నిందితులు తీసుకున్నారు. ఇది కేవలం ఇద్దరు మహిళలు, వారి బంధువుల నుంచి మాత్రమే కాగా మరికొందరు మహిళలను కూడా మోసం చేశారని బాధితులు చెబుతుండటంతో మొత్తం మోసం విలువ ఇంకా ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది.
పోలీసుల విచారణ: ఈ ఘటనపై బాధితులు తణుకు పట్టణ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. నిందితులు అజ్జూరి దుర్గాప్రసాద్, కొత్తమాసు స్నేహలత ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్నట్లు సమాచారం. వారి ఆచూకీ కోసం ప్రత్యేక బృందాలతో గాలిస్తున్నట్లు పోలీసు వర్గాలు తెలిపాయి.
నకిలీ కానిస్టేబుల్ బాగోతం - రూ. 40 లక్షలు తీసుకుని బెదిరింపులు
యువతి పేరుతో పరిచయం - సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి నుంచి రూ.81 లక్షలకుపైగా కాజేసిన కేటుగాళ్లు