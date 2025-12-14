సింగపూర్ నుంచి వచ్చి ఓటు వేసిన దంపతులు - ప్రశంసిస్తున్న అధికారులు
రెండో విడత పంచాయతీ ఎన్నికల్లో వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన ఓటర్లు - సింగపూర్, విశాఖపట్నం నుంచి వచ్చి ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న గ్రామస్థులు - మొదలైన కౌంటింగ్ ప్రక్రియ
Published : December 14, 2025 at 3:53 PM IST|
Updated : December 14, 2025 at 4:31 PM IST
Panchayt Elections in Telangana : తెలంగాణలో రెండో విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో సింగపూర్లో స్థిరపడ్డ ప్రశాంత్ రెడ్డి, అనిత దంపతులు మెదక్ జిల్లా చేగుంట మండలంలోని తమ స్వగ్రామమైన రుక్మాపూర్కు వచ్చి తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. ఓటు వేయడానికి ఏకంగా సింగపూర్ నుంచి రావడం పట్ల వారు అందరీ ప్రశంసలు పొందుతున్నారు. ఓటు హక్కు అనేది గ్రామం రూపరేఖలు మారుస్తుందని తెలిపారు. అందుకే సింగపూర్ నుంచి తమ గ్రామానికి వచ్చి ఓటు వేసినట్లు తెలిపారు.
ఓటు కోసం విశాఖపట్నం నుంచి : మెదక్ మండలం మాచారం గ్రామానికి చెందిన నవజీవన్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి ఏపీలోని విశాఖపట్నంలో ఉంటున్నారు. ఎన్నికల నేపథ్యంలో అక్కడి నుంచి కుంటుంబ సమేతంగా తమ స్వగ్రామం మాచారం వచ్చి ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. వారు ఓటు వేసిన అనంతరం మాట్లాడుతూ భారత రాజ్యాంగం కల్పించిన ఓటు హక్కును ప్రతి ఒక్కరు వినియోగించుకోవాలని కోరారు. ప్రజాస్వామ్యంలో ఓటు హక్కు వజ్రాయుధం లాంటిదని, మంచి నాయకున్ని ఎన్నుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుందని తెలిపారు. ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని వారు సూచించారు.
ఓటు వేసి కుప్పకూలాడు : రంగారెడ్డి జిల్లా చేవెళ్ల మండలం ఆలూరు గ్రామంలోని 14వ వార్డులో ఓటు వేసి బయటకు వచ్చిన వృద్ధుడు సోలిపేట బుచ్చయ్య (70) ఒక్కసారిగా కుప్పకూలి పడిపోయాడు. హుటాహుటిన ఆసుపత్రికి తరలించగా అప్పటికే మరణించినట్లు వైద్యులు తెలిపారు. ఆలూరు అనుబంధ గ్రామమైన వెంకన్నగూడ 14వ వార్డులో బుచ్చయ్య కుమార్తె రాములమ్మ వార్డు మెంబరు పోటీలో ఉంది. ఓటేసేందుకు వచ్చి బుచ్చయ్య మృతి చెందడంతో ఆ కుటుంబంలో విషాదం నెలకొంది.
ఎంపీడీవోపై కలెక్టర్ ఆగ్రహం : హనుమకొండ జిల్లా పరకాల ఎంపీడీవోపై జిల్లా కలెక్టర్ స్నేహ శబరీష్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పోలింగ్ అనంతరం ఓట్ల లెక్కింపు ఉపయోగించే పెట్టెలకు గుర్తింపు చిహ్నాల స్టిక్కర్లు అంటించకపోవడంపై అసహనం వ్యక్తం చేశారు. పరకాల మండలం నాగారం గ్రామంలో రెండో విడత గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికలు కొనసాగుతున్న క్రమంలో ఎన్నికల సరళి పరిశీలించేందుకు వచ్చిన జిల్లా కలెక్టర్ ఎంపీడీవో విమలపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పోలింగ్ చివరి దశకు చేరుకున్నప్పటికీ కూడా ఎందుకు స్టిక్కర్లు అంటించలేదని సూటిగా ప్రశ్నించారు. త్వరితగతిన స్టిక్కర్లు అంటించాలని ఆదేశించారు.
ప్రారంభమైన కౌంటింగ్ ప్రక్రియ : తెలంగాణలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రెండో విడత పంచాయతీ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభమైంది. ఈరోజు ఉదయం 7 గంటలకు ప్రారంభమైన పోలింగ్ మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట వరకు సజావుగా కొనసాగింది. ఒంటిగంట వరకు క్యూలైన్లో ఉన్నవారికి ఓటు వేసే అవకాశం కల్పించారు. రెండో విడత ఎన్నికల్లో 80.84 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది. అనంతరం మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి ఎన్నికల అధికారులు ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ చేపట్టారు. రెండో విడతలో 3,911 సర్పంచ్ స్థానాలు, 29,917 వార్డు స్థానాలకు పోలింగ్ ముగియగా కౌంటింగ్ ప్రారంభమైంది. కొన్ని చోట్ల ఫలితాలు కూడా వెలువడుతున్నాయి. దీంతో గెలిచిన అభ్యర్థుల మద్దతుదారులు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు.
ప్రారంభమైన రెండో విడత ఎన్నికల కౌంటింగ్ - కాసేపట్లో ఫలితాల విడుదల
ఈసారైనా నన్ను గెలిపించండి ప్లీజ్ - 100 శాతం పోలింగ్ జరగలేదని 'ఓటు' ఆవేదన