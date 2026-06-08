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దారికాచిన మృత్యువు - కాకినాడలో శుభకార్యానికి వెళ్లి దంపతుల మృతి

బంధువుల పెళ్లి సంబంధం కోసం వెళ్లిన దంపతులను ఢీకొన్న లారీ - బైక్‌పై వెళ్లి తిరిగి వస్తుండగా గొల్లప్రోలు వద్ద ప్రమాదం- భోజనానికి ఆగామని ఫోన్ రావటంతో వెనక్కి వస్తుండగా దుర్ఘటన

A Couple Died In A Accident
A Couple Died In A Accident (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 7:30 AM IST

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Kakinada Couple Died In A Road Accident Hit By Lorry : ఒకే ఒక్క ఫోన్ కాల్ ఒక కుటుంబ ప్రయాణాన్ని ఊహించని విషాదంగా మార్చేసింది. బంధువుల నుంచి వచ్చిన పిలుపు మేరకు భోజనం కోసం వెనక్కి వెళ్లాలన్న నిర్ణయం, వారిద్దరి మధ్య ఉన్న జీవితకాల అనుబంధానికి ముగింపు పలుకుతుందని, వారి కుమార్తెను అనాథను చేస్తుందని ఎవరూ ఊహించి ఉండరు. మరణంలోనూ చెక్కుచెదరని వారి అనుబంధం స్థానికులను కంటతడి పెట్టించింది. ఒక శుభకార్యం ముగించుకుని తిరిగి వస్తుండగా దంపతులు ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఈ విషాద ఘటన కాకినాడ జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది.

ద్విచక్ర వాహనం పై ప్రయాణం : కాకినాడ జిల్లా సామర్లకోటకు చెందిన జురెడ్డి వెంకట సూర్యనారాయణ, అరుణ కుమారి దంపతులు. సూర్యనారాయణ ఎఫ్‌సీఐ (FCI) గిడ్డంగిలో పనిచేస్తుండగా, అరుణ కుమారి టైలరింగ్ చేస్తూ కుటుంబానికి అండగా ఉన్నారు. వీరి కుమార్తె ధరణి రాజమహేంద్రవరంలో బీఎస్​సీ (B.Sc.) చదువుతోంది. ఒక బంధువు కుమార్తెకు వివాహ సంబంధం కుదిర్చే పనిలో భాగంగా ఆదివారం వారు తుని సమీపంలోని తల్లూరు గ్రామానికి బయలుదేరారు. ఇతర బంధువులు కారులో వెళ్లగా, ఈ దంపతులు మాత్రం ద్విచక్ర వాహనంపై వెళ్లారు.

లారీ ఢీ కొట్టడంతో అక్కడికక్కడే మృతి : వారు తిరిగి వస్తుండగా గొల్లప్రోలు మండలం చెబ్రోలు శివార్లలో వేగంగా వచ్చిన ఒక లారీ వారి బైక్‌ను ఢీకొట్టడంతో వారు అక్కడికక్కడే మరణించారు. భోజనం కోసం కత్తిపూడి వద్ద ఆగిన బంధువులు, అప్పటికే చెబ్రోలు శివార్లకు చేరుకున్న ఆ దంపతులకు ఫోన్ చేసి తమతో కలవమని చెప్పారు. ఆ దంపతులు తిరిగి వెళ్లడానికి బైక్‌ను వెనక్కి తిప్పుతుండగా, వేగంగా వచ్చిన ఒక టిప్పర్ లారీ వారిని ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో వెంకట సూర్యనారాయణ రోడ్డుపై పడిపోగా, లారీ చక్రం అతని తల మీదుగా వెళ్లింది. హెల్మెట్ ధరించి ఉన్నప్పటికీ అతని తల పూర్తిగా నుజ్జునుజ్జు కావడంతో అతను అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయాడు.

కుమార్తెను అనాథను చేసిన ప్రయాణం : తీవ్రంగా గాయపడిన అరుణ కుమారి కూడా ఆ తర్వాత కొద్దిసేపటికే మరణించారు. కత్తిపూడిలో భోజనం కోసం ఆ దంపతుల రాకకై ఎదురుచూస్తున్న బంధువులు, ఈ వార్త తెలియగానే వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. ఒక శుభకార్యం ముగించుకుని తిరిగి వస్తుండగా ఆ దంపతులు ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో ఆ కుటుంబం తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయింది. ఈ రోడ్డు ప్రమాదంలో ఆ దంపతులు మరణించడంతో వారి కుమార్తె అనాథగా మిగిలిపోయింది.

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TAGGED:

KAKINADA COUPLE ACCIDENT
కాకినాడలో దంపతుల మృతి
ACCIDENT CASES IN STATE
KAKINADA ROAD ACCIDENTS
A COUPLE DIED IN A ACCIDENT

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