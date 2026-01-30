చాపకింద నీరులా విస్తరిస్తోన్న గంజాయి దందా - కఠిన చర్యలకు సిద్ధమవుతున్న అధికారులు
నిజామాబాద్ జిల్లాలో చాపకింద నీరులా విస్తరిస్తున్న గంజాయి దందా - మహారాష్ట్ర, ఒడిశా రాష్ట్రాల నుంచి సరకు తెప్పించి, రాష్ట్రంలో విక్రయిస్తున్న ముఠాలు - అడ్డు వచ్చిన ఆబ్కారీ సిబ్బందిపై దాడులకూ వెనకాడని వైనం
Published : January 30, 2026 at 10:52 AM IST
Constable was Attacked by Ganja Smugglers : నిజామాబాద్ జిల్లాలో గంజాయి దందా చాపకింద నీరులా విస్తరిస్తోంది. మహారాష్ట్ర, ఒడిశా రాష్ట్రాల నుంచి సరకు తెప్పించడం, జిల్లాలోని నగరం, పట్టణాలనే తేడా లేకుండా యథేచ్ఛగా విక్రయించడం షరా మామూలైంది. అడ్డొస్తే ఆబ్కారీ సిబ్బందిపైనా దాడులకు తెగబడేందుకు అక్రమార్కులు వెనకాడటం లేదు. ఇటీవల నిజామాబాద్లో ఎక్సైజ్ మహిళా కానిస్టేబుల్ సౌమ్యను కారుతో ఢీకొన్న ఉదంతం సిబ్బందిని భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తోంది. దీంతో అధికారులు గంజాయి ముఠాలపై కఠిన చర్యలకు సిద్ధమవుతున్నారు.
తృటిలో తప్పించుకుంటున్న సిబ్బంది : నిజామాబాద్ జిల్లాలో గంజాయి స్మగ్లర్లు రెచ్చిపోతున్నారు. జిల్లా కేంద్రానికి చెందిన ముఠాలు పొరుగున మహారాష్ట్రలోని నాందేడ్ తదితర పరిసర ప్రాంతాల్లో గంజాయిని గుట్టలుగా నిల్వ చేస్తున్నారు. కొంతకాలం తర్వాత గుట్టుగా దాచిన గంజాయిలో కొంత మొత్తాన్ని జిల్లా కేంద్రానికి తీసుకొస్తున్నారు. సరిహద్దు వద్ద చెక్పోస్టులు ఏర్పాటు చేయడంతో కొద్ది నెలలుగా రైళ్లలో రెండు, మూడు కిలోల చొప్పున దాటిస్తున్నారు. నిర్మల్ సరిహద్దు నుంచి కూడా సరకు తరలివస్తోంది. పోలీసులు తనిఖీలు చేపట్టే సమయంలో వాహనాలతో పలుమార్లు పైకి దూసుకొస్తున్నారు. సిబ్బంది తృటిలో ప్రమాదాల నుంచి తప్పించుకుంటున్నారు. ఇటీవల నిజామాబాద్ శివారులో గంజాయి స్మగ్లర్లు కారుతో ఢీకొనడంతో ఓ మహిళా కానిస్టేబుల్ ప్రాణాపాయ స్థితికి చేరారు.
కానిస్టేబుల్ను ఢీకొట్టి పారిపోయే యత్నం : ఈ నెల 23న రాత్రి 7 గంటల సమయంలో నిజామాబాద్లోని మాధవనగర్లో ఎక్సైజ్ సీఐ స్వప్న, సిబ్బంది తనిఖీలు చేపట్టారు. రెండు కార్లు అడ్డుపెట్టి అనుమానిత వాహనాన్ని ఆపేందుకు ప్రయత్నించారు. ఓ కారులో వచ్చిన దుండగులు వాహనాన్ని ఆపినట్లే ఆపి పారిపోయేందుకు యత్నించారు. ఎదురుగా నిల్చున్న కానిస్టేబుల్ సౌమ్యను ఢీకొట్టి వాహనంతో తొక్కించుకుంటూ వెళ్లారు. ఈ క్రమంలో కారు అదుపుతప్పి రోడ్డు పక్కనున్న విద్యుత్ స్తంభాన్ని ఢీకొని ఆగిపోయింది. అందులో ఉన్నవారిలో మతిన్, రహేద్ పారిపోగా నిర్మల్కు చెందిన మైనర్, సయ్యద్ సోహైల్ పట్టుబడ్డారు. కారు ముందు టైరు పొత్తి కడుపు మీదుగా వెళ్లడంతో సౌమ్య ఛాతీ ఎముకలు విరిగాయి. ఒక కిడ్నీ దెబ్బతినగా నడుము భాగంతో పాటు పలు అవయవాలకు గాయాలయ్యాయి. ప్రస్తుతం సౌమ్యను హైదరాబాద్ నిమ్స్ ఆస్పత్రిలో చేర్పించి చికిత్స అందిస్తున్నారు.
"కొంతమంది నాందేడ్ నుంచి వయా నిజామాబాద్ హైదరాబాద్ వైపునకు గంజాయిని తరలిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో నిజామాబాద్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ అంతా కలిసి ఆ రూట్లో తనిఖీ నిర్వహించాం. ఈ క్రమంలో షిఫ్ట్ డిజైర్ వాహనంలో నలుగురు వ్యక్తులు ఆపకుండా వేగంగా వెళ్లారు. దాన్ని మా సిబ్బంది వెంబడించి తమ కార్తో అడ్డుకున్నారు. అందులోని ఇద్దరు తప్పించుకోగా, మిగతా వాళ్లు తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేశారు. ఆ సమయంలో గాజుల సౌమ్య అనే కానిస్టేబుల్ అడ్డురావడంతో ఆమెను ఢీ కొట్టారు." - సోమిరెడ్డి, ఆబ్కారీశాఖ డిప్యూటీ కమిషనర్
మరింత పటిష్ఠ తనిఖీ అవసరం : ఇటీవల కాలంలో జిల్లాలో గంజాయి ముఠా ఆగడాలు పెచ్చుమీరిపోయాయని, వారికి అడ్డుకట్ట వేసేందుకు అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. గంజాయి రవాణాను నిర్మూలించడానికి ప్రతి ఏటా వందలాది కేసులు నమోదు చేస్తున్నట్లు ఆబ్కారీ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. జిల్లాలో గంజాయి ముఠాల ఆగడాలకు అడ్డుకట్ట పడాలంటే రైలు, రోడ్డు మార్గాల్లో పటిష్ఠ తనిఖీ వ్యవస్థలు నెలకొల్పాలంటున్నారు.
"సౌమ్యపై నుంచి కార్ దూసుకెళ్లడంతో ఆమెకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఈ క్రమంలో మా టీం ఆ కార్లోని దుండగులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. గంజాయిని కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నాం. వెంటనే సౌమ్యను ఆసుపత్రిలో చేర్పించాం. నేను జాయిన్ అయిన ఈ రెండు సంవత్సారాల్లో దాదాపు 135 గంజాయి కేసులు నమోదయ్యాయి. 270 మందిని అరెస్ట్ చేశాం. దాదాపు 102 వాహనాలు సీజ్ చేశాం. ఈ గంజాయిని ఆంధ్ర-ఒడిశా సరిహద్దుల నుంచి తరలిస్తున్నారు. తెలంగాణను డ్రగ్ ఫ్రీ తెలంగాణగా మార్చడమే మా లక్ష్యం." - సోమిరెడ్డి, ఆబ్కారీశాఖ డిప్యూటీ కమిషనర్
నిస్సహాయ స్థితిని ఆసరాగా చేసుకుని దందా : నిరుద్యోగులు, కొందరు పేద యువత నిస్సహాయతను ఆసరాగా చేసుకుని కమీషన్లు ఎర వేసి వారితో గంజాయి దందా చేయిస్తున్నారు. తక్కువ మొత్తంలో సరకు ఉంటుండటంతో నేరస్థులు వెంటనే విడుదలవుతున్నారు. మళ్లీ వ్యాపారం సాగిస్తున్నారు. వీరందరికీ అడ్డుకట్ట వేయాలంటే పటిష్ఠ చర్యలు అవసరమని పోలీసులు చెబుతున్నారు. ఆర్థిక, రాజకీయ బలంతో కొందరు పెద్ద తలకాయలు సాగిస్తున్న గంజాయి వ్యవస్థీకృత దందాకు అడ్డుకట్టవేయాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.
గంజాయి రవాణా మహారాష్ట్ర వయా నిజామాబాద్
గంజాయి గ్యాంగ్ దాడిలో లేడీ కానిస్టేబుల్కు తీవ్రగాయాలు - ఒక కిడ్నీ తొలగించిన వైద్యులు