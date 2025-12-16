'పాత పద్ధతులు కొనసాగించడం వల్లే - భారీ స్థాయిలో క్యాడర్ను కోల్పోయాం'
మావోయిస్టు పార్టీ పొలిట్బ్యూరో సర్క్యులర్ - 2024లో రూపొందించిన సర్క్యులర్ క్యాడర్కు పంపిణీ - పార్టీ నష్టాలు, తప్పిదాలపై వివరణ
Published : December 16, 2025 at 9:40 AM IST
Maoist Party Politburo Circular : స్వీయ తప్పిదాలతో, పరిస్థితులకు తగ్గట్లుగా ఉద్యమాన్ని మలచడంలో విఫలమయ్యామని మావోయిస్టు పార్టీ అభిప్రాయపడింది. ఏళ్ల తరబడి వైఫల్యాల వల్లే ఎదురుదెబ్బలు తగులుతున్నాయని పేర్కొంది. రక్షణాత్మక విధానాలను అనుసరించాల్సిన సమయంలోనూ పాత పద్ధుతులే కొనసాగించడం వల్ల భారీ స్థాయిలో క్యాడర్ను కోల్పోవాల్సి వచ్చిందని ఆవేదన చెందింది. ఈ మేరకు 2024లో మావోయిస్టు పార్టీ పొలిట్బ్యూరో రూపొందించి, క్యాడర్కు పంపిణీ చేసినట్లు చెబుతున్న సర్క్యులర్ తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చింది. గత నెలలో రాయ్పుర్(ఛత్తీస్గఢ్)లో నిర్వహించిన డీజీపీల సమావేశంలోనూ దీనిపై చర్చ జరిగినట్లు సమాచారం.
సర్క్యులర్లో పేర్కొన్న వివరాలిలా :
- ఎలాంటి అవకాశం సైతం ఇవ్వకుండా మావోయిస్టు ఉద్యమాన్ని రూపుమాపాలని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తలపెట్టాయి. వేల బలగాలను మోహరించాయి. మూడున్నరేళ్లలో (2024కి ముందు) 683 మంది మావోయిస్టులు మరణించారు. వారిలో 190 మంది మహిళలు ఉన్నారు. 2024 జనవరి-ఆగస్టు మధ్యలోనే 199 మందిని కోల్పోయాం. వీరిలో 170 మంది దండకారణ్యానికి చెందిన వారే ఉన్నారు. పీఎల్జీఏ చేపట్టిన 669 చర్యల వల్ల 261 మంది పోలీసులు మరణించగా, 516 మంది గాయపడ్డారు. 25 ఆయుధాలను స్వాధీనం చేసుకున్నాం.
- ప్రత్యేక తెలంగాణ ఉద్యమంలోనూ పార్టీ పాత్ర పరిమితం అయింది. 40 ఏళ్లుగా దండకారణ్యంలో జరుగుతున్న వర్గ పోరాటం వల్ల స్థానికంగా ఉండే ప్రజలు లబ్ధి పొందారు. మావోయిస్టేతర కొత్త నాయకత్వం తయారయింది. ఆంధ్ర, తెలంగాణల్లోని ప్రజా సంఘాల తరఫున పోరాటం చేస్తున్న నాయకులు కూడా ఉద్యమాలు, ప్రచారాలు వంటి వాటికే పరిమితం అయ్యారు.
- కీలక నేతలు చనిపోవడం, లొంగిపోవడం వంటి వాటి వల్ల ఉత్తర-దక్షిణ, తూర్పు-మధ్య ప్రాంతాల నడుమ సమన్వయం లేకుండా పోయింది. తమ పోరాటం దళిత, గిరిజన ప్రజల హక్కుల కోసం మొదలుపెట్టినా, దీన్ని అందిపుచ్చుకోలేకపోయాం. ఎన్ఆర్సీ, సీఏఏ, రైతు చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా జరిగిన పోరాటాల్లో పాల్గొన్నప్పటికీ కొత్తవారిని పార్టీలోకి తేలేకపోయాం.
- పెత్తందారీ వర్గాలను ఛిన్నాభిన్నం చేసి, అధికారాన్ని ఛేజిక్కించుకునే ప్రక్రియ రహస్యంగా ఉండాలన్న ప్రాథమిక సిద్ధాంతం అమల్లోనూ విఫలం అయ్యాం. చాలా సమావేశాలు ఎలాంటి సన్నాహాలు లేకుండానే జరిగేవి. అతిగోప్యత పాటిస్తుండటం వల్ల అట్టడుగు వర్గాలను పోరాటం వైపు సన్నద్ధం చేయలేకపోతున్నామని మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు, కేరళ, కర్ణాటకతో పాటు ఈశాన్య ప్రాంతాల పార్టీ సభ్యులు భావించేవారు. అందుకే రహస్య జీవితానికి వారు సిద్ధపడలేదు.
- మావోయిస్టు ఉద్యమంలోనూ వ్యక్తిగత భావజాలం, అనైక్యత, స్వీయ ఉన్నతి, గ్రూపిజం వంటివి పెరిగిపోయాయి. కొందరైతే ఆర్థిక అవకతవకలకూ పాల్పడ్డారు. విద్యార్థులు, మేధావులు ఉద్యమంలో చేరకపోవడంతో అవసరమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, వనరులు అందనే లేదు.
- గెరిల్లా విధానాలకు సిద్ధమయ్యే వారి సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గిపోతుంది. పార్టీ నాయకత్వం సరైన రాజకీయ పంథాను అనుసరించలేకపోయింది. లొంగుబాట్లు, అనైతికత, నమ్మకద్రోహం అనేవి పెరిగిపోయాయి. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ బలగాల పోరాటాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు సరైన వ్యూహం అనేది అనుసరించలేకపోయాం. మన గురించి సమాచారం అందించే ఇన్ఫార్మర్లను అడ్డుకోలేకపోయాం.
- ప్రత్యర్థి బలంగా ఉన్నప్పుడు అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లాలి. ఆగిపోయినప్పుడు కవ్వించాలి, అలసిపోయినప్పుడు దాడి చేయాలి అనే మూల సిద్ధాంతాన్ని ఆచరించడంలో విఫలమయ్యాం. సామర్థ్యానికి మించిన బాధ్యతలను క్యాడర్పై మోపాల్సి వచ్చింది. దుబారా ఖర్చులు సైతం పెరిగిపోయాయి.
ఎదురుదెబ్బల నుంచి బయటపడాలంటే ఏం చేయాలంటే? : ఎదురుదెబ్బల నుంచి బయటపడాలంటే అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ చట్టబద్ధమైన ప్రజాస్వామిక పద్ధతుల్లో ఉద్యమాలను నిర్మించాలి. పరిస్థితులకు తగ్గట్లుగా కేంద్ర, రాష్ట్ర కమిటీల్లో పోరాట వ్యూహాలను మార్చుకోవాలి. మారుతున్న పరిస్థితులను సైతం అధ్యయనం చేయాలి. అన్ని రకాలుగా ఉద్యమంలో మార్పులు రావాలి. దుబారాను గణనీయంగా తగ్గించుకోవాలి. సిద్ధాంత రాహిత్యాన్ని నివారించాలి.
