ముద్దులొలికే చిన్నారికి అరుదైన వ్యాధి, నిత్యం నరకయాతన - ఆపన్నహస్తం కోసం ఎదురుచూపులు
అరుదైన వ్యాధితో బాధపడుతున్న చిన్నారి రిషికుమార్ - చికిత్సకు రూ.16 కోట్ల నుంచి 18 కోట్లు ఖర్చవుతుందన్న వైద్యులు -పూట గడవటమే కష్టంగా ఉందంటున్న రిషి కుమార్ తల్లిదండ్రులు- ప్రాణం కాపాడాలంటూ దాతలకు విన్నపం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 6, 2026 at 10:40 AM IST
4Year Old Battling Rare Disease Parents Heartbreaking Plea for Help: ఇంట్లో నాలుగేళ్ల పిల్లాడుంటే ఆ సందడి ఎంతో ముచ్చగొలుపుతుంది. చిన్నారులు ఆటపాటలతో అల్లరిచేస్తూ ముద్దులొలికిస్తారు. కానీ ఆ చిన్నారి పరిస్థితి భిన్నం! ఊహ తెలియని వయసులోనే అరుదైన వ్యాధి బారినపడ్డాడు. నోరు తెరిచి అమ్మా అని పిలవలేడు. అన్నం తినలేడు, నాన్నా అని అనలేడు. కనీసం ఆకలేస్తుందని కూడా చెప్పలేడు. మంచంపై జీవచ్ఛవంలా మారిన కుమారుడిని చూసి ఆ తల్లిదండ్రులు ఏడవని రోజు లేదు. పిల్లాడు బాగుపడాలంటే రూ.కోట్లు ఖర్చవుతుందని వైద్యులు చెప్పడంతో ఏం చేయాలో తెలియక దిక్కుతోచని స్థితిలో పడిపోయారు ఆ తల్లిదండ్రులు.
క్షణమొక యుగంలా: రిషి కుమార్ ఎప్పుడూ మంచంపైనే పడుకుని దీనంగా చూస్తుంటాడు. విజయవాడలోని రాజరాజేశ్వరి రావుపేటలో నివాసం ఉంటున్న ఆనంద్, రమ్య దంపతుల కుమారుడు రిషి. తండ్రి చిన్నపాటి ప్రైవేటు ఉద్యోగం చేస్తుండగా, తల్లి కర్రీ పాయింట్లో హెల్పర్గా పనిచేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం రిషి వయసు 4 ఏళ్లు. అల్లరి చేస్తూ సరదాగా గడపాల్సిన వయసులో అరుదైన వ్యాధి బారినపడ్డాడు. కూర్చోలేడు, నిలబడలేడు, మాట్లాడలేడు. మంచానికే పరిమితమై మృత్యువుతో పోరాడుతున్నాడు. అరుదైన ఎస్ఎంఏ(Spinal Muscular Atrophy) వ్యాధి బారిన పడి ఎప్పుడేం జరుగుతుందో తెలియక క్షణమొక యుగంలా గడుపుతున్నాడు.
ఒక్క ఇంజక్షన్- రూ.18 కోట్లు: జన్యుపరంగా వచ్చే అరుదైన వ్యాధి కారణంగా వెన్నెముకలో బలం చేకూరక పిల్లలు తమ పని తాము చేసుకోలేరు. రెక్కాడితే గానీ డొక్కాడని ఆ తల్లిదండ్రులు మంగళగిరి ఎయిమ్స్ సహా తిరగని ఆసుపత్రి లేదు. తొక్కని గడపా లేదు. రకరకాల పరీక్షలు చేసిన అనంతరం బాబుకు నయం కావాలంటే విదేశాల నుంచి ఓ ఇంజెక్షన్ తెప్పించి వైద్యం చేయాలని డాక్టర్లు తేల్చి చెప్పారు. దాని ఖరీదు సుమారు రూ. 16నుంచి రూ.18 కోట్లు ఉంటుందని చెప్పారు. పూట గడవక ఇబ్బంది పడే తమకు ఇలాంటి సమస్య వచ్చిందేమంటూ ఆ పేద కుటుంబం కుమిలిపోతోంది.
"బాబుకు సరైన చికిత్స అందించపోతే 5ఏళ్ల వరకే బతుకుతాడని వైద్యులు చెప్పారు.ఈ అక్టోబర్ నెలలో రిషి ఐదో ఏడుకు అడుగు పెడ్తాడు. ఈ లోపు దాతలు సహకరిస్తే వైద్యం అందించి మా కొడుకును బతికించుకుంటాం. ఇప్పటికే వివిధ ఆర్గనైజేషన్లు విరాళాలు సేకరించేెదుకు ముందుకు వచ్చాయి. సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లూయెన్సర్లు సైతం సేవ్ రిషి అంటూ దాతల నుంచి డబ్బు సమీకరిస్తున్నారు. దయచేసి ప్రభుత్వం స్పందించి మా కుమారుడి ప్రాణాలు కాపాడాలి." -ఆనంద్, రమ్య - రిషి కుమార్ తల్లిదండ్రులు
దాతల సహకారం ఎంతో అవసరం: రిషికుమార్ వ్యాధి గురించి తెలుసుకున్న విజయవాడ ప్రాంత విద్యార్థులు, సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లూయెన్సర్లు ముందుకొచ్చారు. 'సేవ్ రిషి' అంటూ క్యాంపెయిన్కు శ్రీకారం చుట్టి దాతల సహకారం కోరుతున్నారు. ఫ్లాష్ మాబ్లతో కొద్దిపాటి డబ్బులే వస్తున్నాయని, దాతలు మరింత సహకారం అందించాలని కోరుతున్నారు. ఎవరైనా దాతలు స్పందించి కుమారుడి ప్రాణాలు కాపాడాలని రిషి కుటుంబం అభ్యర్థిస్తోంది. ప్రభుత్వం స్పందించి తమ బిడ్డకు పునర్జన్మ ఇవ్వాలని వేడుకుంటోంది.
