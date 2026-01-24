బాలిక ప్రాణం తీసిన జింక బొమ్మ: జి.పెదపూడి ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఘటన
కొత్తపేట సామాజిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి తరలిస్తుండగా మృతి - బాధిత కుటుంబానికి రూ.5 లక్షల పరిహారం అందజేస్తామన్న పి.గన్నవరం ఎమ్మెల్యే
January 24, 2026
The Girl Lost Her Life: పాఠశాల ప్రాంగణంలో ఉన్న జింక బొమ్మ (సిమెంట్తో తయారు చేసినది) రెండో తరగతి విద్యార్థినిని బలితీసుకుంది. ఈ విషాద ఘటన డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో జరిగింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం పి.గన్నవరం మండలం జి.పెదపూడిలోని మండల పరిషత్ ప్రాథమిక పాఠశాల(మెయిన్)లో దివి జాహ్నవి(7) రెండోతరగతి చదువుతోంది. శుక్రవారం మధ్యాహ్నం 12.30 గంటల సమయంలో పాఠశాల ప్రాంగణంలో ఆడుకుంటుండగా అక్కడ ఉన్న జింక బొమ్మ బాలికపై పడటంతో అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లింది.
ఆసుపత్రికి తరలిస్తుండగా మృతి: అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లిన చిన్నారిని కొత్తపేట సామాజిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి తరలిస్తుండగా మార్గం మధ్యలో మృతి చెందింది. జింక బొమ్మపై నుంచి చెల్లెలు దిగుతుండగా అది మీద పడిపోయిందని అదే పాఠశాలలో అయిదో తరగతి చదువుతున్న జాహ్నవి అక్క తేజశ్రీ భోరున విలపించింది. పిల్లలంతా తిన్న తర్వాత తాను ఇంటికి వెళ్తున్న సమయంలో జాహ్నవి "బై బై అమ్మమ్మా" అంటూ వీడ్కోలు చెప్పిందని ఇదే పాఠశాలలో మధ్యాహ్న భోజనం తయారు చేసే చిన్నారి అమ్మమ్మ సత్యవతి కన్నీరుమున్నీరయ్యారు. బాధిత కుటుంబ సభ్యులకు ప్రభుత్వం తరఫున రూ.5 లక్షల పరిహారం అందజేస్తామని పి.గన్నవరం ఎమ్మెల్యే గిడ్డి సత్యనారాయణ హామీ ఇచ్చారు.
పర్యవేక్షణ ఉంటే ప్రమాదం జరిగేదే కాదు: వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో రూ.15.46 లక్షలతో ఈ పాఠశాలలో నాడు-నేడు కింద మౌలిక వసతుల పనులు చేపట్టారు. పంచాయతీరాజ్ శాఖ స్థానిక ఇంజినీరింగ్ అధికారులకు ఈ పనులు అప్పగించారు. అదే సమయంలో బడి ప్రాంగణంలో గ్రామ దాతలు ఇచ్చిన రూ.1.10 లక్షల విరాళాలతో విద్యార్థులు ఆడుకునేందుకు వీలుగా క్రీడాసామగ్రితో పాటు సరస్వతి విగ్రహం, సిమెంటుతో తయారుచేసిన రెండు జింక బొమ్మలు ఏర్పాటు చేశారని పి.గన్నవరం ఎంఈవో-1 కోన హెలీనా చెప్పారు. జింక బొమ్మలను బయట కొనుగోలు చేసి తెచ్చి పునాది ఏర్పాటు చేయకుండానే నేలమీద పెట్టడమే ప్రస్తుత ప్రమాదానికి కారణమైంది. అధికారులు తగిన పర్యవేక్షణ చేసి జాగ్రత్తలు తీసుకుని ఉంటే ఈ ప్రమాదం జరిగి ఉండేది కాదు.