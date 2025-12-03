ప్రత్యర్థులను విమర్శిస్తూ పోస్ట్ చేస్తే కేసు తప్పదు - అభ్యర్థులకు పోలీసుల వార్నింగ్
సోషల్ మీడియాలో అభ్యర్థుల వివాదాలపై పోలీసుల నిఘా - సోషల్ మీడియాలో కించపరిచేలా వ్యాఖ్యలు చేస్తే కేసులు తప్పవని హెచ్చరిక
Published : December 3, 2025 at 4:35 PM IST
A case will be registered if the rules are not followed : సర్పంచ్ ఎన్నికలతో గ్రామాల్లో స్థానికంగా సమరం మొదలైంది. ఎక్కడైతే అభ్యర్థుల మధ్య పోటీ ఎక్కువగా ఉంటుందో అక్కడ గొడవలకు అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. రాష్ట్రంలోని ఉమ్మడి జిల్లాలో నామినేషన్ ప్రక్రియ మొదలు నుంచే పల్లెపోరు రసవత్తరంగా కొనసాగుతోంది. సోషల్ మీడియాల్లో విమర్శలు, ప్రతివిమర్శలతో వివాదాలు మొదలయ్యాయి. దీంతో పంచాయతీ పోరుపై పోలీసులు ప్రత్యేక నిఘా పెట్టారు.
జిల్లా, మండల కేంద్రాల్లోని ఎంసీసీ(ప్రవర్తన నియమావళి అమలు) కమిటీలు సోషల్ మీడియాలో, ప్రసార మాధ్యమాలను నిరంతరాయంగా పరిశీలిస్తూ, సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఎన్నికల ప్రవర్తన నియమావళిని ఉల్లంఘించిన వారిపై గతానికి భిన్నంగా కేసులు నమోదు చేస్తున్నారు. సిద్దిపేట జిల్లా గజ్వేల్ మండలం జాలిగామలో నమోదైన ఎన్నికల ఉల్లంఘన కేసు ఇందుకు ఒక నిదర్శనం. ఈ సంఘటనతో ఎన్నికల బరిలో నిలిచే అభ్యర్థులతో పాటు ప్రచారం చేసే అనుచరులు కూడా నియమావళికి అనుగుణంగా నడుచుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఏర్పడింది.
బీఎన్ఎస్ 163(144) ఉల్లంఘించరాదు : నలుగురి కన్నా ఎక్కువ మంది ఒక చోట ఉండొద్దు. అనుమతి లేకుండా ర్యాలీలు, సమావేశాలు నిర్వహించొద్దు. కర్రలతో తిరగొద్దు ఈ నిబంధనలను ఉల్లంఘించన వారిపై శాంతి భద్రతలను కాపాడే విధంగా బీఎన్ఎస్ 163(144) యాక్టుతో వారిపై కేసు నమోదు చేస్తారు. అభ్యర్థులు అనుమతి లేకుండా ప్రచారం చేయరాదు. పోలింగ్కు 48 గంటల ముందు ప్రచారం చేయరాదు. అలా చేస్తే కోడ్ ఉల్లంఘన కింద పరిగణిస్తారు. ఇలాంటి సంఘటనలకు ఎవరైనా పాల్పడితే వారి పైన బీఎన్ఎస్ చట్టంలోని 169 - 177 సెక్షన్, పంచాయతీరాజ్ చట్టం 2018లోని 212 - 219 ప్రకారం కేసుల నమోదు చేయడానికి ఎన్నికల సంఘం ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
వేలం పాటలు నిర్వహిస్తే, కేసు నమోదు : ఎన్నికలు, ఏకగ్రీవం పద్ధతులను పక్కన పాడేసి పలు గ్రామాల్లో వేలం పాటలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఎవరైతే ఎక్కువ డబ్బులు పాడతారో సర్పంచిగా వారిని నిలబెడతారు. మిగతా వారిని పోటీలో లేకుండా చేస్తారు. ఇది పూర్తిగా చట్టవిరుద్ధం. దీనిపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు అందినా, ఏదైనా సమాచారం లభించినా వారిపై కేసులు నమోదు చేస్తారు.
ప్రత్యర్థులను విమర్శిస్తూ పోస్ట్లు పెట్టరాదు : మద్యం అమ్మకాలపై చాలా ఆంక్షలుంటాయి. పల్లెల్లో గొలుసు దుకాణాలు అక్రమంగా నిల్వ ఉంచినా, పంచుతూ పట్టుపడినా వారిపై కేసు నమోదు చేస్తారు. వారి పైనా ఆబ్కారీ చట్టం కింద జరిమానా, శిక్ష విధించే అవకాశాలు లేకపోలేదు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రత్యర్థులను విమర్శిస్తూ పోస్టులు పెట్టరాదు. అలాంటి సాహసాలకు ఎవరైనా పాల్పడితే వారిపై ఎవరైనా ఫిర్యాదు చేస్తే, ఎన్నికల నియమావళి ఉల్లంఘన కింద కేసు నమోదు చేయనున్నారు. పోటీ ఎక్కువగా ఉన్నచోట గొడవలు జరిగే ఆస్కారాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. పాల్పడిన వారిపై బీఎన్ఎస్ సెక్షన్ల కింద చర్యలు తీసుకుంటారు. ఆయుధాలు నిల్వ, దాడులు చేసుకోవడం వంటి సందర్భాల్లో బీఎన్ఎస్తో పాటు పంచాయతీరాజ్ చట్టాల ప్రకారం కేసులు పెడతారు.
