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'నా తమ్ముడి మృతిపై ఎలాంటి అనుమానం లేదు - అందుకే ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు'

షాబాద్​ వరుస హత్యల కేసులో కీలక పరిణామం - రాజ్​కుమార్​ సోదరుడు భాస్కర్​ ఫిర్యాదుతో కొత్తూరు ఠాణాలో కేసు నమోదు - పురుగుమందు తాగి చనిపోయాడని భాస్కర్​ ఫిర్యాదు

Shabad Murder Case New Update
Shabad Murder Case New Update (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 16, 2026 at 12:21 PM IST

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Shabad Murder Case New Update : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపిన షాబాద్​ వరుస హత్యల కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఈ కేసులో నిందితుడు రాజ్​కుమార్​ (28) ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు అతడి సోదరుడు భాస్కర్​ ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో రంగారెడ్డి జిల్లా కొత్తూరు పోలీస్​ స్టేషన్​లో కేసు నమోదైంది. ఆరు హత్యల అనంతరం పోలీసులు గాలిస్తున్నారని, ఎప్పటికైనా అరెస్టవడం ఖాయమనే భయంతోనే రాజ్​కుమార్​ పెంజర్ల గ్రామ శివారులో పురుగుమందు తాగి చనిపోయాడని భాస్కర్​ తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. రాజ్​కుమార్​ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని, అతడి మరణంపై ఎలాంటి అనుమానం లేదని అందులో ప్రస్తావించారు. ఆరు హత్యలపై నమోదైన రెండు కేసుల్లో నిందితుడైన రాజ్​కుమార్​ ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటనపై, పోలీసులు దర్యాప్తు చేసి కోర్టులో నివేదిక సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.

గతంలోనూ ఆత్మహత్యాయత్నం : రాజకుమార్​ సొంతూరు దైవాలగూడకు చెందిన సరితను 2018లో ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నట్లు రాజ్​కుమార్​ సోదరుడు తెలిపారు. ఆ పెళ్లి తర్వాత ఆన్​లైన్​ బెట్టింగ్ కారణంగా​ విపరీతంగా అప్పులపాలయ్యాడని చెప్పారు. వీటిని తీర్చేందుకు తన వాటాగా వచ్చే భూమి అమ్మేస్తానని తెలిపారు. కుటుంబ సభ్యులు నిరాకరించడంతో గతేడాది అక్టోబర్​లో పురుగు మందు తాగి ఆత్మహత్యకు యత్నించాడని చెప్పారు. ఆసుపత్రిలో చేర్పించగా ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడని, ఆ తర్వాత ఇంటి పక్కనే ఉండే బాలికను వేధించగా, రెండు నెలల క్రితం షాబాద్​ పోలీస్​ స్టేషన్​లో కేసు నమోదైంది. దాంతో పరారైన రాజ్​కుమార్ పెంజర్లలో వారం రోజులు ఉన్నాడని అతని సోదరుడు తెలిపారు.

పురుగుల మందు తాగి ఆత్మహత్య : ఇలా ఈ కేసు పెట్టినందుకు బాలికపై కక్షపెట్టుకుని వింతగా ప్రవర్తించేవాడని తెలిపారు. ఇంటి పక్కనే ఉండే బాలిక, ఆమె తల్లి, నానమ్మతో పాటు భార్య సరిత, ఇద్దరు పిల్లల్ని రాజ్​కుమార్​ హతమార్చాడంటూ ఈ నెల 10న రాత్రి తన తండ్రి ఫోన్​ చేసి చెప్పారన్నారు. ఎక్కడికైనా వెళ్లి చనిపోతానని చెప్పి, అనంతరం కారులో పారిపోయాడని తెలిపారు. ఈ హత్య కేసు విషయంలో 13వ తేదీన తనను షాబాద్​ పోలీసులు విచారిస్తుండగా, పెంజర్లలో గుర్తు తెలియని మృతదేహం లభించినట్లు కొత్తూరు ఇన్​స్పెక్టర్​ ద్వారా తెలిసిందన్నారు. మృతదేహం రాజ్​కుమార్​దేనని గుర్తించారు. అక్కడ పక్కనే పురుగుల మందు డబ్బా తెరిచి ఉందని రాజ్​కుమార్​ సోదరుడు భాస్కర్​ తెలిపారు.

పోస్టుమార్టానికి ముందుకు రాని వైద్యురాలు : రాజ్​కుమార్​ మృతదేహానికి చేవెళ్ల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో సోమవారం రాత్రి పోస్టుమార్టం నిర్వహించారు. ఇంతకు ముందు డ్యూటీలో ఉన్న డాక్టర్​ ముందుకు రాకపోవడంతో మూడు గంటల పాటు పోలీసులు ఎదురుచూడాల్సి వచ్చింది. వికారాబాద్​ జిల్లా ఆసుపత్రి నుంచి వైద్యులను రప్పించడానికి ప్రయత్నించారు. సాధ్యం కాకపోవడంతో చేవెళ్ల ఆసుపత్రికి చెందిన వైద్యులు లక్ష్మీకాంత్​ రెడ్డి, ప్రణీత్​ను పిలిపించారు. ఎట్టకేలకు ఆ రాత్రి 9.30 తర్వాత పోస్టుమార్టం ప్రక్రియ ప్రారంభించారు. రాజ్​కుమార్​ మృతదేహాన్ని తీసుకెళ్లడానికి కుటుంబసభ్యులు నిరాకరించడంతో పోలీసులు చేవెళ్ల మున్సిపాలిటీ సిబ్బంది సహకారంతో స్థానిక శ్మశాన వాటికలో అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు.

దివ్యాంగురాలికి రూ.పది లక్షల చెక్కు అందజేత : మరోవైపు బాధిత కుటుంబంలోని దివ్యాంగురాలికి అన్ని రకాలుగా అండగా ఉంటామని కలెక్టర్​ నారాయణరెడ్డి, చీఫ్​ విప్​ మహేందర్​ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. ఎమ్మెల్యే యాదయ్యతో కలిసి బాధిత కుటుంబానికి రూ.10 లక్షల చెక్కును బాలికకు అందజేశారు. ఇందిరమ్మ ఇంటితో పాటు ఆమె సంరక్షణ కోసం పునరావాస కేంద్రంలో చేర్పిస్తామని తెలిపారు. తండ్రి సర్కారు ఉద్యోగి అయినందున ఆయనకు వచ్చే పింఛన్​ని ఆమెకు అందించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని పేర్కొన్నారు.

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