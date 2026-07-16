'నా తమ్ముడి మృతిపై ఎలాంటి అనుమానం లేదు - అందుకే ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు'
షాబాద్ వరుస హత్యల కేసులో కీలక పరిణామం - రాజ్కుమార్ సోదరుడు భాస్కర్ ఫిర్యాదుతో కొత్తూరు ఠాణాలో కేసు నమోదు - పురుగుమందు తాగి చనిపోయాడని భాస్కర్ ఫిర్యాదు
Published : July 16, 2026 at 12:21 PM IST
Shabad Murder Case New Update : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపిన షాబాద్ వరుస హత్యల కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఈ కేసులో నిందితుడు రాజ్కుమార్ (28) ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు అతడి సోదరుడు భాస్కర్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో రంగారెడ్డి జిల్లా కొత్తూరు పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదైంది. ఆరు హత్యల అనంతరం పోలీసులు గాలిస్తున్నారని, ఎప్పటికైనా అరెస్టవడం ఖాయమనే భయంతోనే రాజ్కుమార్ పెంజర్ల గ్రామ శివారులో పురుగుమందు తాగి చనిపోయాడని భాస్కర్ తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. రాజ్కుమార్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని, అతడి మరణంపై ఎలాంటి అనుమానం లేదని అందులో ప్రస్తావించారు. ఆరు హత్యలపై నమోదైన రెండు కేసుల్లో నిందితుడైన రాజ్కుమార్ ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటనపై, పోలీసులు దర్యాప్తు చేసి కోర్టులో నివేదిక సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
గతంలోనూ ఆత్మహత్యాయత్నం : రాజకుమార్ సొంతూరు దైవాలగూడకు చెందిన సరితను 2018లో ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నట్లు రాజ్కుమార్ సోదరుడు తెలిపారు. ఆ పెళ్లి తర్వాత ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ కారణంగా విపరీతంగా అప్పులపాలయ్యాడని చెప్పారు. వీటిని తీర్చేందుకు తన వాటాగా వచ్చే భూమి అమ్మేస్తానని తెలిపారు. కుటుంబ సభ్యులు నిరాకరించడంతో గతేడాది అక్టోబర్లో పురుగు మందు తాగి ఆత్మహత్యకు యత్నించాడని చెప్పారు. ఆసుపత్రిలో చేర్పించగా ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడని, ఆ తర్వాత ఇంటి పక్కనే ఉండే బాలికను వేధించగా, రెండు నెలల క్రితం షాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదైంది. దాంతో పరారైన రాజ్కుమార్ పెంజర్లలో వారం రోజులు ఉన్నాడని అతని సోదరుడు తెలిపారు.
పురుగుల మందు తాగి ఆత్మహత్య : ఇలా ఈ కేసు పెట్టినందుకు బాలికపై కక్షపెట్టుకుని వింతగా ప్రవర్తించేవాడని తెలిపారు. ఇంటి పక్కనే ఉండే బాలిక, ఆమె తల్లి, నానమ్మతో పాటు భార్య సరిత, ఇద్దరు పిల్లల్ని రాజ్కుమార్ హతమార్చాడంటూ ఈ నెల 10న రాత్రి తన తండ్రి ఫోన్ చేసి చెప్పారన్నారు. ఎక్కడికైనా వెళ్లి చనిపోతానని చెప్పి, అనంతరం కారులో పారిపోయాడని తెలిపారు. ఈ హత్య కేసు విషయంలో 13వ తేదీన తనను షాబాద్ పోలీసులు విచారిస్తుండగా, పెంజర్లలో గుర్తు తెలియని మృతదేహం లభించినట్లు కొత్తూరు ఇన్స్పెక్టర్ ద్వారా తెలిసిందన్నారు. మృతదేహం రాజ్కుమార్దేనని గుర్తించారు. అక్కడ పక్కనే పురుగుల మందు డబ్బా తెరిచి ఉందని రాజ్కుమార్ సోదరుడు భాస్కర్ తెలిపారు.
పోస్టుమార్టానికి ముందుకు రాని వైద్యురాలు : రాజ్కుమార్ మృతదేహానికి చేవెళ్ల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో సోమవారం రాత్రి పోస్టుమార్టం నిర్వహించారు. ఇంతకు ముందు డ్యూటీలో ఉన్న డాక్టర్ ముందుకు రాకపోవడంతో మూడు గంటల పాటు పోలీసులు ఎదురుచూడాల్సి వచ్చింది. వికారాబాద్ జిల్లా ఆసుపత్రి నుంచి వైద్యులను రప్పించడానికి ప్రయత్నించారు. సాధ్యం కాకపోవడంతో చేవెళ్ల ఆసుపత్రికి చెందిన వైద్యులు లక్ష్మీకాంత్ రెడ్డి, ప్రణీత్ను పిలిపించారు. ఎట్టకేలకు ఆ రాత్రి 9.30 తర్వాత పోస్టుమార్టం ప్రక్రియ ప్రారంభించారు. రాజ్కుమార్ మృతదేహాన్ని తీసుకెళ్లడానికి కుటుంబసభ్యులు నిరాకరించడంతో పోలీసులు చేవెళ్ల మున్సిపాలిటీ సిబ్బంది సహకారంతో స్థానిక శ్మశాన వాటికలో అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు.
దివ్యాంగురాలికి రూ.పది లక్షల చెక్కు అందజేత : మరోవైపు బాధిత కుటుంబంలోని దివ్యాంగురాలికి అన్ని రకాలుగా అండగా ఉంటామని కలెక్టర్ నారాయణరెడ్డి, చీఫ్ విప్ మహేందర్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. ఎమ్మెల్యే యాదయ్యతో కలిసి బాధిత కుటుంబానికి రూ.10 లక్షల చెక్కును బాలికకు అందజేశారు. ఇందిరమ్మ ఇంటితో పాటు ఆమె సంరక్షణ కోసం పునరావాస కేంద్రంలో చేర్పిస్తామని తెలిపారు. తండ్రి సర్కారు ఉద్యోగి అయినందున ఆయనకు వచ్చే పింఛన్ని ఆమెకు అందించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని పేర్కొన్నారు.
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