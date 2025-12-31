సోషల్ మీడియాలో వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు - యూట్యూబర్ అన్వేష్పై కేసు నమోదు
యూట్యూబర్ అన్వేష్పై కేసు నమోదు - వివాదాస్పద కంటెంట్ ప్రచారం చేశారని కరాటే కల్యాణి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు - ప్రపంచ యాత్రికుడు, నా అన్వేషణ పేర్లతో అన్వేష్కు యూట్యూబ్ ఛానళ్లు
Published : December 31, 2025 at 3:22 PM IST
Case Filed Against YouTuber Anvesh : 'నమస్తే ఫ్రెండ్స్. నాపేరు అన్వేష్. నేను ప్రపంచ యాత్రికుడిని. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నా అన్వేషణ. నా కళ్లతో మీకు చూపిస్తాను ప్రపంచాన్ని' అనే యూట్యూబర్ అన్వేష్ వీడియో మీరూ ఎప్పుడు ఓ అప్పుడు చూసే ఉంటారు. ప్రపంచ దేశాలను చుట్టి వస్తూ, అక్కడ ఉన్న వింతలు, విశేషాలను వీడియోలో అందరికీ చూపిస్తుంటాడు. దీంతోపాటు కొన్నిసార్లు వర్తమాన సామాజిక, రాజకీయ అంశాలపై తన ఛానల్ వేదికగా మాట్లాడుతుంటాడు. అలాంటి క్రమంలో గతంలో కొన్ని వివాదాల్లోనూ చిక్కుకున్నాడు. తాజాగా మరో వివాదం అతడిని చుట్టుముట్టింది. ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో ఆయన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారంటూ సినీనటి కరాటే కల్యాణి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. అభ్యంతర కంటెంట్ చేశారని అందులో పేర్కొన్నారు. దీంతో అన్వేష్పై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
అన్వేష్పై ఖమ్మంలోని ఖానాపురంహవేలి ఠాణాలోనూ ఇప్పటికే కేసు నమోదు అయింది. ఇన్స్పెక్టర్ భాను ప్రకాశ్ కథనం ప్రకారం, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విశాఖపట్టణానికి చెందిన అన్వేష్ అనే యువకుడు విదేశాల్లో ఉంటూ యూట్యూబ్ ఛానల్ నిర్వహిస్తూ వస్తున్నాడు. ఇటీవల అతను భక్తుల మనోభావాలు దెబ్బ తినేలా హిందువులు పూజించే సీతాదేవి, ద్రౌపదీ దేవిల పట్ల అసభ్యంగా వీడియోలు విడుదల చేశాడు. దీంతో దానవాయిగూడేనికి చెందిన జి.సత్యనారాయణరావు అనే వ్యక్తి ఆదివారం రాత్రి ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు విచారణ చేపట్టినట్లు ఇన్స్పెక్టర్ తెలిపారు.
అసలేం జరిగింది? : ఇటీవల హిందూ దేవతలపై యూట్యూబర్ అన్వేష్ చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర వివాదాస్పదంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. హీరోయిన్ల వస్త్రధారణపై నటుడు శివాజీ చేసిన కామెంట్స్ను తప్పుబడుతూ అన్వేష్ ఓ వీడియోను విడుదల చేశాడు. ఆ తర్వాత శివాజీకి క్షమాపణలు చెబుతూ హిందూ దేవతలను కించపరిచే విధంగా మాట్లాడటం సంచలనంగా మారింది. హిందువులు దేవతగా కొలిచే సీతమ్మపై, అలాగే ద్రౌపది దేవి గురించి అన్వేష్ అసభ్యకరమైన రీతిలో వ్యాఖ్యలు చేశాడని సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. అలాగే హిందూ సంఘాలు కూడా తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అన్వేష్పై సినీనటి కరాటే కల్యాణి పోలీసు స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయడంతో మరోసారి ఈ విషయం వార్తల్లోకి ఎక్కింది.
యూట్యూబర్ అన్వేష్ గురించి : ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విశాఖపట్టణం(వైజాగ్)కు చెందిన అబ్బాయి. ఇతడు ట్రావెలింగ్ అండ్ టూరిజంలో పోస్టు గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేశాడు. ట్రావెలింగ్ అంటే అతనికి చాలా ఇష్టం. దీంతో ఇప్పటికి 125 దేశాలు తిరిగినట్లు అతుడు చెబుతాడు. ప్రపంచంలో ఉన్న దేశాలు అన్నీ తిరిగి అవి ప్రజలకు చూపించాలనేదే తన లక్ష్యమని గతంలో చెప్పాడు. ప్రస్తుతం అదే ఫీల్డ్లో ఉంటూ వివిధ దేశాల్లో సంచరిస్తూ అక్కడ ఉన్న వింతలు-విశేషాలు అందరికీ పంచుతూ ఉంటాడు. అన్వేష్ చేసే వీడియోలకు లక్షల్లో వ్యూస్ వస్తూ ఉండేవి. బెట్టింగ్ యాప్లపై కూడా అన్వేష్ తన పోరాటం సాగించాడు. ఇప్పుడు శివాజీ మాటలపై అతడు స్పందించి చేసిన వీడియోలో వాడిన మాటలు తీవ్ర దుమారం రేపాయి. దీంతో అతడు గత రెండు రోజుల్లోనే ఏకంగా 5 లక్షలకు పైగా ఫాలోయర్లను కోల్పోయాడు.
