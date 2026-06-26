బంగారం పేరుతో ప్రజలకు టోపీ! - గోల్డ్మ్యాన్ సూర్యాభాయ్పై కేసు
గోల్డ్మ్యాన్ సూర్యభాయ్పై కేసు నమోదు - తక్కువ ధరకే బంగారం ఇప్పిస్తానంటూ రూ.30 లక్షల మోసం చేశారని బాధితుల ఫిర్యాదు - సీఎం, హైదరాబాద్ సీపీకి సన్నిహితుడినంటూ నమ్మించారన్న బాధితులు
Published : June 26, 2026 at 1:19 PM IST
Case Registered on Goldman Suryabhai : పాతబస్తీ గోల్డ్మ్యాన్గా పేరుపొందిన పల్లపు సురేశ్కుమార్ అలియాస్ సూర్యాభాయ్ అనే వ్యక్తిపై నారాయణగూడ పీఎస్లో కేసు నమోదైంది. తక్కువ ధరకే విదేశీ గోల్డ్ను ఇప్పిస్తానంటూ పలువురి వద్ద రూ.30 లక్షలు తీసుకుని మోసం చేసినట్టు ఆరోపణలున్నాయి. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్కు సన్నిహితుడినంటూ తమను సూర్యాభాయ్ నమ్మబలికాడని బాధితులు పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. బంగారం ఇవ్వక, డబ్బులు తిరిగి చెల్లించకపోవడంతో అతడి ఇంటికి వెళ్లి నిలదీయడంతో 3 ఐఫోన్లు, రూ.20లక్షల చెక్ ఇచ్చి పంపించారని బాధితులు చెప్పారు. ఆ తర్వాత తమను బెదిరించి ఫోన్లు తీసుకెళ్లారని అత్తాపూర్ పోలీసులకు వివరించారు. బాధితులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదుపై జీరో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసిన అత్తాపూర్ పోలీసులు కేసును నారాయణగూడ ఠాణాకు బదిలీ చేశారు.