రామాయపట్నం పోర్టుకు అనుసంధానంగా కార్గో రైల్ టెర్మినల్ - రూ.1,615 కోట్ల వ్యయంతో తూర్పు తీరంలో ఏర్పాటు
తూర్పుతీరంలో గేమ్ ఛేంజర్గా నిలవనున్న కార్గో రైల్ టెర్మినల్ - 2027 జనవరి నాటికి మొదటి దశ పూర్తి చేయాలని లక్ష్యం - ఏటా 100 ఎంటీల సరకు రవాణాకు అవకాశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 22, 2026 at 7:46 AM IST
Cargo Rail Terminal Connection With Ramayapatnam Port: రామాయపట్నం పోర్టుకు 16 వందల 15 కోట్ల రూపాయలతో కార్గో రైల్ టెర్మినల్ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఇది తూర్పుతీర ఆర్థిక పటాన్ని మార్చే గేమ్ ఛేంజర్గా నిలవనుంది. దీని ద్వారా రైలు-రోడ్డు మార్గాలు అనుసంధానమై. సరకు రవాణా సులభమవుతుంది. 2027 జనవరి నాటికి ప్రాజెక్టు మొదటిదశ పూర్తి చేయాలన్నది లక్ష్యం. వేల మందికి ఉపాధికి దారితీసే శక్తివంతమైన ఇంజిన్గా మారనుంది
శ్రీపొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా తెట్టు సమీపంలోని చేవూరు, మోచర్ల గ్రామాల పరిధిలో రామాయపట్నం పోర్టుకు అనుసంధానంగా కార్గో రైల్ టెర్మినల్ ఏర్పాటు కానుంది. 16 వందల15 కోట్ల రూపాయలతో రామాయపట్నం కార్గో రిసెప్షన్ టెర్మినల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పేరిట దీన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నారు. 2027 జనవరి నాటికి ప్రాజెక్టు మొదటిదశ పనులు పూర్తిచేయాలన్నది లక్ష్యం. 2028 డిసెంబరు నాటికి మిగిలిన 3 దశలు పూర్తవుతాయి. దీని ద్వారా రైలు-రోడ్డు మార్గాలు అనుసంధానమై, సరకు రవాణా సులువవుతుంది. 13 వందల మందికి ఉపాధి లభిస్తుందని అంచనా. రామాయపట్నం, కృష్ణపట్నం, విశాఖపట్నం పోర్టులు విశాఖ-చెన్నై, హైదరాబాద్-బెంగళూరు పారిశ్రామిక కారిడార్ల అభివృద్ధితో తూర్పుతీరంలో సరకు రవాణాకు డిమాండ్ పెరుగుతుందని అంచనా.
దశలవారీగా ప్రాజెక్ట్కు పెట్టుబడులు : : ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా తెలంగాణ, కర్ణాటక, మహారాష్ట్రలోని పలు ప్రాంతాలకు సరకు రవాణా సేవలు అందించగలరు. ప్రాజెక్టులో భాగంగా బల్క్ హ్యాండ్లింగ్, వేర్హౌసింగ్ సౌకర్యాలు, కోల్డ్చైన్ మౌలిక సదుపాయాలు, ఆటోమొబైల్, లాజిస్టిక్స్ యార్డు, రసాయనాల నిర్వహణకు ప్రత్యేక జోన్లతో ఆధునిక మల్టీమోడల్ కార్గో రైల్ టెర్మినల్ అందుబాటులోకి వస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్టును 429 ఎకరాల్లో 4 దశల్లో సంస్థ అభివృద్ధి చేయనుంది. మొదటి దశలో చేవూరులోని 153.77 ఎకరాల్లో లాజిస్టిక్ మౌలిక సదుపాయాలు కల్పిస్తుంది. తదుపరి 3 దశల్లో 275 ఎకరాల్లో మిగతా సౌకర్యాలు సమకూరుస్తుంది. రెండోదశలో 325 కోట్లు, మూడోదశలో 500 కోట్లు, నాలుగో దశలో 555 కోట్ల రూపాయలను సంస్థ పెట్టుబడిగా పెట్టనుంది.
రోడ్డు మార్గంలో ఎక్కువ శాతం రవాణా : ఈ ప్రాంతంలో రేక్ నిర్వహణ సామర్థ్యం ప్రస్తుతం నెలకు 18 రేక్లుగా ఉంది. దీన్ని ప్రతి నెల 135 రేక్లకు పెంచేలా ప్రాజెక్టును ప్లాన్ చేశారు. 2030 నాటికి రైలు రవాణాను 27 శాతం నుంచి 45శాతానికి పెంచాలన్నది కేంద్రం ఆలోచన. తద్వారా సరకు రవాణా వ్యయాన్ని తగ్గించాలన్నది లక్ష్యం. ప్రస్తుతం రోడ్డుమార్గంలో సుమారు 65 శాతం సరకు రవాణా అవుతోంది.
100 మిలియన్ టన్నుల సరకు రవాణాకు అవకాశం : కార్గో రైల్ టెర్మినల్ ద్వారా బొగ్గు, ఇనుప ఖనిజం, సిమెంటు, ఇతర ఉత్పత్తులు కలిపి ఏటా సుమారు 100 మిలియన్ టన్నుల సరకు రవాణాకు అవకాశం ఉందని అంచనా. ఏటా గరిష్ఠంగా 40 ఎంటీల బొగ్గు రవాణాకు అవకాశం ఏర్పడుతుంది. రాష్ట్రంలోని థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రాలతో పాటు పొరుగు రాష్ట్రాల్లోని పారిశ్రామిక అవసరాలకు బొగ్గు రవాణాకు అవకాశం ఉంది. ఒడిశా, ఛత్తీస్గఢ్, దక్షిణ భారతదేశంలోని మైనింగ్, స్టీల్ క్లస్టర్లకు ఇనుప ఖనిజం, ఉక్కు కార్గో ఏటా గరిష్ఠంగా 25 ఎంటీలు ఉంది. దక్షిణ ప్రాంతంలో పట్టణీకరణ, మౌలికసదుపాయాల వృద్ధి కారణంగా సిమెంట్, క్లింకర్, నిర్మాణ సామగ్రి గరిష్ఠంగా 15 ఎంటీల మేర రవాణా చేయొచ్చని ఏపీ మారిటైం బోర్డు ఛైర్మన్ దామచర్ల సత్య ఈ సందర్భంగా తెలిపారు.
"ఈ లైన్ ద్వారా సరకు రవాణాకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అన్ని విధాల ఇది సహాయం చేస్తుంది. రాష్ట్రంలోని థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రాలతో పాటు పొరుగు రాష్ట్రాల్లోని పారిశ్రామిక అవసరాలకు బొగ్గు రవాణాకు అవకాశం ఉంది. దక్షిణ ప్రాంతంలో పట్టణీకరణ, మౌలికసదుపాయాల వృద్ధి కారణంగా సిమెంట్, క్లింకర్, నిర్మాణ సామగ్రి గరిష్ఠంగా 15 ఎంటీల మేర రవాణా చేయొచ్చు" - దామచర్ల సత్య, ఏపీ మారిటైం బోర్డు ఛైర్మన్
టెర్మినల్ ద్వారా సులభతరం: ఈ ప్రాజెక్ట్ వ్యవసాయ, శుద్ధి, ప్రాసెసింగ్ పరిశ్రమల నుంచి వచ్చే ఎరువులు, పెట్రోలియం, రసాయనాలు, ఖనిజాలతో సహా సుమారు 20 మిలియన్ టన్నుల సరుకు రవాణాను సులభతరం చేస్తుంది. ఇందులో కంటైనరైజ్డ్, త్వరగా పాడైపోయే సరుకు ముఖ్యంగా వ్యవసాయ సముద్ర ఉత్పత్తులు సుమారు 8 మిలియన్ టన్నుల వరకు ఉంటుందని అంచనా.
