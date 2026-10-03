ETV Bharat / state

అనంతగిరి ఘాట్‌రోడ్డులో బస్సు బోల్తా - ముగ్గురు మృతి, 51 మందికి గాయాలు

వికారాబాద్ జిల్లా అనంతగిరి ఘాట్‌రోడ్డులో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఓ ట్రావెల్స్​ బస్సు అదుపుతప్పి బోల్తా పడింది. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు మృతి చెందగా, 51 మందికి గాయాలయ్యాయి.

Bus Accident at Ananthagiri Ghat Road
అనంతగిరి ఘాట్‌రోడ్డులో బోల్తా పడిన బస్సు (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 3, 2026 at 11:56 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Bus Accident at Ananthagiri Ghat Road : వికారాబాద్ జిల్లా అనంతగిరి ఘాట్‌రోడ్డులో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఓ ట్రావెల్స్​ బస్సు అదుపుతప్పి బోల్తా పడింది. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు వ్యక్తులు మృతి చెందారు. మరో 51 మందికి గాయాలయ్యాయి. వారిలో ఒకరి పరిస్థతి విషమంగా ఉంది. క్షతగాత్రులను అంబులెన్సులు, వాహనాల్లో సమీప ఆస్పత్రికి తరలించారు. ప్రమాద సమయంలో ట్రావెల్స్‌ బస్సులో 54 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు.

మెరుగైన వైద్యానికి సీఎం ఆదేశాలు

పటాన్‌చెరు నుంచి వికారాబాద్‌ జిల్లా చింతకుంట వెళ్తుండగా ఘటన చోటుచేసుకుంది. శుక్రవారం ఆత్మహత్య చేసుకున్న బంధువు అంత్యక్రియలకు వెళ్తుండగా ప్రమాదం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఘ‌ట‌న‌పై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి వ్య‌క్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాల‌కు ప్ర‌గాఢ సానుభూతి తెలిపిన ఆయన, క్ష‌త‌గాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందేలా చ‌ర్య‌లు తీసుకోవాల‌ని రాష్ట్ర ప్ర‌భుత్వ ప్ర‌ధాన కార్య‌ద‌ర్శిని ఆదేశించారు.

సహాయక చర్యల్లో పాల్గొనాలి
బస్సు ప్రమాద ఘటన తనను తీవ్రంగా కలచివేసిందని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ విచారం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ప్రమాదంలో ముగ్గురు మృతి చెందడం, పలువురు గాయపడటం బాధాకరమన్నారు. మృతుల కుటుంబాలకు తన ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. గాయపడిన వారంతా త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు.

క్షతగాత్రులను వెంటనే రక్షించి, అవసరమైన వైద్య సహాయం అందించేందుకు సహాయక చర్యల్లో పాల్గొనాలని స్థానిక బీఆర్ఎస్ నాయకత్వానికి పిలుపునిచ్చారు. ప్రమాదంలో చిక్కుకున్న వారికి అవసరమైన సహాయం అందేలా స్థానిక నాయకులు అధికారులతో సమన్వయం చేసుకోవాలని సూచించారు. బాధిత కుటుంబాలకు అండగా నిలవాలన్నారు.

"వికారాబాద్ జిల్లా అనంతగిరి సమీపంలో బస్సు లోయలో పడిపోయిన ఘటన తీవ్రంగా కలచివేసింది. ఈ ప్రమాదంలో ముగ్గురు మృతి చెందడం, పలువురు గాయపడటం బాధాకరం. మృతుల కుటుంబాలకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలుపుతున్నాను. గాయపడిన వారంతా త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను." - కేటీఆర్ ట్వీట్​

స్లీపర్‌ బస్సులో ఒక్కసారిగా చెలరేగిన మంటలు- 9 మంది సజీవదహనం

TAGGED:

ANANTHAGIRI GHAT ROAD ACCIDENT
BUS OVERTURNED AT ANANTHAGIRI
BUS OVERTURNED AT GHAT ROAD
అనంతగిరి ఘాట్‌రోడ్డులో బస్సు బోల్తా
BUS ACCIDENT AT ANANTHAGIRI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.