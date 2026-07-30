ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న గోదావరి - పాపికొండల విహారయాత్రకు బ్రేక్
ఎగువన కురుస్తోన్న వర్షాలతో గోదావరిలో క్రమంగా పెరుగుతోన్న వరద ప్రవాహం - ప్రయాణికుల భద్రత దృష్ట్యా నదిలో బోటుపై విహారం నిషేధం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 7:42 PM IST
Papikondalu Boat Tour stopped : ఎగువన కురుస్తున్న వర్షాలతో గోదావరిలో వరద ప్రవాహం క్రమంగా పెరుగుతోంది. నది ఉద్దృతంగా ప్రవహిస్తుండటంతో పాపికొండల విహార యాత్ర తాత్కాలికంగా నిలిపివేయాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. రేపట్నుంచి గోదావరి నదిలో పాపికొండల విహారయాత్ర నిలిపివేయాలని బోటు యజమానులను అధికారులు ఆదేశించారు. ప్రయాణికుల భద్రత దృష్ట్యా నదిలో బోటుపై విహారం నిషేధం విధించినట్లు తెలిపారు.
వరద తగ్గే వరకు దేవీపట్నం వద్దే టూరిజం బోట్లు నిలిచిపోనున్నాయి. నదీ ప్రవాహం తగ్గాకే పాపికొండలు విహార యాత్ర పునరుద్దరణపై నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. పాపికొండల విహారయాత్రను పునరుద్ధరించిన 26 రోజుల తరువాత మళ్లీ గోదావరిలో వరద ఉద్ధృతి పెరగడంతో అధికారులు విహారయాత్రను నిలిపివేశారు.
రమణీయమైన ప్రకృతి దృశ్యాలు : పాపికొండలు పేరు వినగానే కళ్ల ముందు రమణీయమైన ప్రకృతి దృశ్యాలు కనిపిస్తాయి. ఒకవైపు ఆకాశాన్ని తాకే ఎత్తయిన కొండలు. కింద పరవళ్లు తొక్కే గోదావరి ప్రవాహం. ఆ గోదారిపై లాంచీలో సాగే అద్భుతమైన ప్రయాణం. ఈ మధురానుభూతిని ఆస్వాదించడానికి తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచే కాకుండా వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి పర్యాటకులు వస్తుంటారు. అయితే ప్రకృతి ఒడిలో ప్రయాణం రమణీయమే అయినప్పటికీ కొంత సాహసమనే చెప్పాలి. దాన్ని దాటి గోదావరిలో బోటు షికారుకు వెళ్తే మనసు ఉరకలెత్తాల్సిందే. గత నెల 14న పోశమ్మగండి నుంచి గోదావరిలో విహారయాత్రకు బయలుదేరిన ఓ పర్యాటక బోటు సాంకేతిక లోపంతో నిలిచిపోయింది.
పర్యాటకుల భద్రత కోసం: పోలవరం జిల్లాలో పాపికొండల విహారయాత్రకు వచ్చే పర్యాటకుల భద్రత కోసం ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. గోదావరి నదిలో పాపికొండలు పర్యటనకు వెళ్లే పర్యాటక బోట్లను విస్తృతంగా తనిఖీలు చేయిస్తోంది. ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు నదిలో తిరిగే బోట్ల భద్రతా ప్రమాణాలను స్థానిక అధికారులు తనిఖీలు చేస్తున్నారు. ఇటీవల కాలంలో పలు ఘటనలు జరిగిన దృష్ట్యా అప్రమత్తమైన అధికారులు, భద్రతపై అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చేలా చర్యలకు ఉపక్రమించారు.
చుట్టూ ఎత్తైన పచ్చని కొండలు: గలగలాపారే గోదారమ్మ, చుట్టూ ఎత్తైన పచ్చని కొండలు, పక్షుల కిలకిలా రావాలు, అల్లంత దూరంలో కనిపించే చిన్న చిన్న గూడేలు, గుడిసెలు కాంక్రీట్ జంగల్కు దూరంగా ప్రకృతి ఒడిలో ప్రయాణం అనగానే గుర్తొచ్చేది పాపికొండల టూర్ మీరు వెళ్దామనుకుంటున్నారా? అయితే కొన్ని రోజులు ఆగాల్సిందే. ప్రశాంత వాతావరణంలో ప్రకృతి అందాలను ఆస్వాదించాలనుకునే పర్యాటకులకు ఈ ప్రదేశం ఓ ప్రత్యేకమైన అనుభూతిని ఇస్తుందని పాపికొండల అందాలను చూసిన పర్యాటకులు చెప్తుంటారు.
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