'క్లిక్ చేస్తే రూ. 1000' - రూ. 9 లక్షలు లూటీ చేసిన సైబర్ నేరస్థులు
యూనిక్లో ఉద్యోగం అంటూ మోసం - ఆర్డర్లపై నొక్కితే ఒక్కోదానికి వెయ్యి - ఉద్యోగం నిలుపుకోవాలంటే డబ్బులు డిపాజిట్ చేయాలన్న నేరస్థులు - మోసపోయానని గ్రహించి పోలీసులకు ఫిర్యాదు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 11:45 AM IST
A Man Lost Money In Cyber Fraud : యువత అనుభవిస్తున్న తీవ్రమైన మానసిక ఆందోళన, కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితులు వంటి సమస్యలను ఆసరాగా చేసుకుని సైబర్ నేరస్థులు నిలువునా మోసగిస్తున్నారు. "ఎలాగైనా సరే త్వరగా ఒక ఉద్యోగం సంపాదించాలి" అనే వారి ఆరాటాన్ని, అత్యవసరాన్ని సైబర్ నేరగాళ్లు పెట్టుబడిగా మార్చుకుంటున్నారు. సమాజంలో రోజుకో కొత్త మోసం వెలుగు చూస్తున్నా, అమాయక యువత ఇంకా ఈ ఉచ్చులో పడటం నిజంగా ఆందోళనకరమైన విషయం. ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న యువతను లక్ష్యంగా చేసుకుని సైబర్ నేరగాళ్లు టెలిగ్రామ్, వాట్సాప్, సోషల్ మీడియా ద్వారా వల విసురుతున్నారు. పార్ట్టైమ్ జాబ్స్, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, విదేశీ ఉద్యోగాల పేరుతో అమాయక నిరుద్యోగులను మోసగించి లక్షల రూపాయలు దోచుకుంటున్నారు. ఇలాంటి ఒక సంఘటనే విజయవాడలో వెలుగు చూసింది. ఉద్యోగం చేయాలంటే డబ్బు డిపాజిట్ చేయాలంటూ దాదాపు 9 లక్షల రూపాయల పైనే స్వాహా చేశారు.
ఉద్యోగం కోసం లింకిడిన్ (LinkedIn)లో తన రెజ్యూమ్ను అప్లోడ్ చేసిన కొద్దిసేపటికే ఒక యువకుడు సైబర్ నేరగాళ్ల బారిన పడ్డాడు. వారు అతన్ని ఒక గ్రూప్లో చేర్చి, కంపెనీకి వచ్చే ఆర్డర్లపై క్లిక్ చేసి వాటిని సమర్పించే పనిని అప్పగించారు. ప్రతి క్లిక్కు అతనికి రూ. 1,000 చెల్లించారు. ఆ తర్వాత, పనిని కొనసాగించాలంటే కొంత డబ్బు డిపాజిట్ చేయాలని వారు చెప్పారు. వారు అతని నుంచి రూ. 10,000 వసూలు చేసి, మంచి ఆదాయం వస్తుందని నమ్మబలికారు. చివరికి, వివిధ విడతలలో మొత్తం రూ. 9.6 లక్షలను అతని నుంచి వసూలు చేసి మోసం చేశారు.
అతను మచిలీపట్నంలో ఫ్లిప్కార్ట్ (Flipkart) కొరియర్ సేవను నిర్వహిస్తున్నాడు. లింక్డ్ఇన్లో తన రెజ్యూమ్ను అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత, ఒక అపరిచితుడు అతనికి ఫోన్ చేసి 'Uniqlo'లో ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్పి, ఒక కంపెనీ గ్రూప్లో చేర్చాడు. కంపెనీకి వచ్చే ఆర్డర్లపై క్లిక్ చేయడం తన పని అని అతనికి చెప్పాడు. మొదటి క్లిక్కు రూ. 1,000 చెల్లించారు. ఆ తర్వాత, పనిని కొనసాగించడానికి డబ్బు డిపాజిట్ చేయమని అడిగారు, దాంతో దశలవారీగా అతని నుంచి మొత్తం రూ. 9.6 లక్షలు వసూలు చేశారు. తదనంతరం అతను డబ్బును వెనక్కి తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు, డబ్బు రాలేదు. సిబిల్ (CIBIL) స్కోరు తక్కువగా ఉండటం వల్ల విత్డ్రా విఫలమవుతోందని చెప్పి, ఇంకా ఎక్కువ డబ్బు చెల్లించమని అడగడంతో అతనికి అనుమానం వచ్చింది. తన డబ్బును తిరిగి పొందలేకపోవడంతో తాను మోసపోయానని గ్రహించిన ఆ యువకుడు విజయవాడ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. పోలీసులు 'జీరో ఎఫ్ఐఆర్' (Zero FIR) నమోదు చేసి, ఆ తర్వాత కేసును మచిలీపట్నానికి బదిలీ చేశారు.
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు
- డబ్బు చెల్లించవద్దు: ఎలాంటి ఉద్యోగానికైనా, ఎంపిక ప్రక్రియలో భాగంగా అభ్యర్థులు డబ్బులు చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉండదు. నిజమైన కంపెనీలు ఎప్పుడూ ఉద్యోగం కోసం డబ్బు డిమాండ్ చేయవు.
- ఆఫర్లను ధృవీకరించండి: ఏదైనా ఉద్యోగ ఆఫర్ వస్తే, కంపెనీ అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా, లేదా నేరుగా హెచ్ఆర్ (HR) విభాగాన్ని సంప్రదించి నిజమో కాదో నిర్ధారించుకోండి.
- సోషల్ మీడియా లింక్లపై అప్రమత్తత: టెలిగ్రామ్ లేదా వాట్సాప్ ద్వారా వచ్చే తెలియని లింక్లపై క్లిక్ చేయకూడదు, అలాగే వాటి ఆధారంగా తెలియని గ్రూపుల్లో చేరకూడదు.
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