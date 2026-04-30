రెండు నెలలుగా మృత్యువుతో పోరాటం - సాయం కోసం తల్లిదండ్రుల ఎదురుచూపు

కూల్ డ్రింక్ అనుకుని డ్రెయిన్ క్లీనింగ్ ద్రావణం తాగేసిన సాయికుమార్ - అన్నవాహికను, పేగులను కాల్చేయడంతో తిండి తినలేని పరిస్థితి - కేవలం గొట్టాల ద్వారానే ద్రవ ఆహారాన్ని అందిస్తున్న తల్లిదండ్రులు

A Boy Needs Help From Donors
Published : April 30, 2026 at 3:04 PM IST

A Boy Needs Help From Donors : ఆటపాటలతో అల్లరి చేస్తూ అమ్మ ఒడిలో తలవాల్చి ముద్దులొలికే మాటలతో మురిపించాల్సిన వయసు అది. కానీ విధి ఈ పసివాడిపై పగబట్టింది. ఒక అజాగ్రత్త కారణంగా ఆ చిన్న ప్రాణం నరక కూపంలోకి పడిపోయింది. మొన్నటిదాకా కిలకిల నవ్వులతో నిండిన ఆ ఇల్లు, ఇప్పుడు ఆ పసివాడి మూలుగులతో, తల్లిదండ్రుల రోదనలతో నిశ్శబ్దంగా మారింది. చేతిలో చిల్లిగవ్వ లేక, బిడ్డను కాపాడుకోలేక నిస్సహాయంగా కొట్టుమిట్టాడుతూ ఎవరైనా తమ బిడ్డకు ప్రాణభిక్ష పెట్టకపోతారా అని దుఃఖం నిండిన కళ్లతో ఆ కుటుంబం ఎదురుచూస్తోంది.

గొట్టాల ద్వారానే ద్రవ ఆహారం : చిన్నా! ఓ ముద్ద తినేసి వెళ్లి ఆడుకోరా అని తల్లులు గోరుముద్దలు పెడుతుంటే తోటి చెలిమి గాళ్లతో కలిసి పిల్లలు ఆడుకుంటుంటారు. కానీ మంచానికే పరిమితమైన ఈ బాలుడికి విధి ఆ అదృష్టాన్ని దూరం చేసింది. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పాలకోడేరు మండలం వేండ్ర గ్రామానికి చెందిన భరణి సాయికుమార్ గడచిన రెండు నెలలుగా మృత్యువుతో పోరాడుతున్నాడు.

చలాకీగా తిరిగే ఆ చిన్నారి, కూల్ డ్రింక్ అనుకుని పొరపాటున 'డ్రెయిన్ క్లీనింగ్' ద్రావణాన్ని తాగేశాడు. ఆ నిమిషం నుంచి సాయికుమార్ జీవితం అల్లకల్లోలమైంది. ఆ ద్రావణం బాలుడి అన్నవాహికను, పేగులను కాల్చేసింది. తొటి పిల్లల్లా ఘన పదార్థాలు తినలేడు. గడచిన 2 నెలలుగా కేవలం గొట్టాల ద్వారానే ద్రవ ఆహారాన్ని అందిస్తున్నారు. కన్నబిడ్డ నోటి నిండా అన్నం పెట్టలేక, వాడు పడే నరకయాతన చూడలేక ఆ తల్లిదండ్రులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు.

దాతల సహాయం కోరుతున్న తల్లిదండ్రులు : కుటుంబం కోసం మొన్నటిదాకా మలేషియాలో డ్రైవర్‌గా చేసిన తండ్రి దుర్గా శ్రీనివాస్ కొడుకు ప్రాణాలను కాపాడుకోవడం కోసం తిరిగి వచ్చేశాడు. ఇప్పటికే అప్పులు చేసి రూ. 6 లక్షల వరకు ఖర్చు చేశారు. అన్నవాహికకు మేజర్ సర్జరీ చేయాలని, దానికి 15 లక్షలకు పైగా ఖర్చు అవుతుందని వైద్యులు చెప్పారు. అంత మొత్తం ఆ పేద కుటుంబానికి తలకుమించిన భారం. ఇప్పటికే ఉన్నదంతా ఊడ్చి బిడ్డ కోసం ధారపోశారు. ఇప్పుడు చేతిలో చిల్లిగవ్వ లేక, బిడ్డను కాపాడుకునే దారి తోచక ఆ తల్లిదండ్రులు బోరున విలపిస్తున్నారు. దాతలెవరైనా సాయం చేసి తమ బిడ్డకు ప్రాణభిక్ష పెట్టండని కన్నీళ్లతో వేడుకుంటున్నారు. మనసున్న దాతలు స్పందించి, ఆపన్న హస్తం అందిస్తే మరోసారి ఆ ఇంట్లో నవ్వులు విరుస్తాయి. ఒక నిండు ప్రాణం నిలబడుతుంది.

"వైద్య పరీక్షలు చేయించాక అబ్బాయి కడుపులోపల పేగులు పూర్తిగా కాలిపోయాయని తెలిసింది. పూర్తిగా కోలుకోవాలంటే పెద్ద సర్జరీ అవసరం అని, అది చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్నది అని డాక్టర్లు చెప్పారు. మేము అప్పులు తీసుకుని, కుదిరినంత వరకు వైద్యం చేయించాం. కానీ ఇప్పుడు మాకు ఆర్థిక స్థోమత లేదు. అదేవిధంగా మాకు సొంత ఇల్లు కూడా లేదు. అద్దింట్లో ఉంటూ వైద్యం చేయించుకుంటున్నాం. మా అబ్బాయిని రక్షించడానికి ఎవరైనా దాతలు ఉంటే, దయచేసి సహాయం చేయాలని మనస్పూర్తిగా కోరుతున్నాం. మా అబ్బాయే మేము ప్రాణాలతో బతుకడానికి కారణం. మేము వ్యవసాయం చేసుకుని రోజులు గడుపుతున్నాం. దయచేసి దాతలు ఎవరైనా ఉంటే సహాయం చేయగలరు. మీ సహాయం మా కుటుంబానికి చాలా సహాయం చేస్తుంది." -కుమారి, శ్రీనివాస్​, బాలుడి తల్లిదండ్రులు

