కప్పట్రాళ్ల యువకుడి రికార్డు - MBBS సీటు సాధించిన ప్రవీణ్
కప్పట్రాల గ్రామం నుంచి నీట్ ర్యాంక్ సాధించిన తొలి యువకుడిగా ప్రవీణ్ రికార్డు సృష్టించాడు. అఖిల భారత స్థాయిలో 508 మార్కులు సాధించడం ద్వారా అతను తన ప్రతిభను నిరూపించుకున్నాడు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 24, 2026 at 7:59 PM IST
Faction Village Kurnool Yuva Special Story : ఫ్యాక్షన్ నీడలు కమ్ముకున్న ప్రాంతంలో పుట్టినా, కలలు కనడంలో వెనకడుగు వేయలేదు ఆ యువకుడు. నీట్ మొదటి ప్రయత్నంలో విఫలమైనా నిరాశ చెందలేదు. పట్టు వదలకుండా మరోసారి ప్రయత్నించాడు. ఇటీవల విడుదల చేసిన నీట్ ఫలితాల్లో ఆలిండియా స్థాయిలో 508 మార్కులతో సత్తా చాటాడు. కడప రిమ్స్ కళాశాలలో ఎంబీబీఎస్ సీటు సాధించిన తొలి కప్పట్రాళ్ల యువకుడిగా రికార్డు సృష్టించాడు. డాక్టర్గా సొంత ప్రాంత ప్రజలకు సేవలు అందించడమే ప్రవీణ్ లక్ష్యం.
ఎస్పీనీ స్ఫూర్తిగా తీసుకున్న ప్రవీణ్ : ఒక మంచి ఆలోచన ఊరి రూపురేఖలనే కాదు, తలరాతలనే మార్చేస్తుంది అనడానికి నిదర్శనం ఈ కథ! ఇది కర్నూలు జిల్లాలోని కప్పట్రాళ్ల గ్రామం. 10ఏళ్ల క్రితం వరకు ఈ ప్రాంతంలో పగలు, ప్రతీకారాలు తప్ప మరో ఊసే ఉండేది కాదు. చదువు, ఉద్యోగం అన్న ఆలోచన అస్సలే లేదు. కానీ.. అప్పట్లో ఇక్కడ ఎస్పీగా పనిచేసిన ఐపీఎస్ అధికారి ఆకే రవికృష్ణ ఈ ఊరిని దత్తత తీసుకోవడంతో గ్రామానికి కొత్త వెలుగు వచ్చింది. ఆయన ముందుగా పిల్లల చదువుపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు. ఆ ప్రోత్సాహంతో ఎంతోమంది యువత చదువుకొని ఉన్నత స్థానాల్లో స్థిరపడ్డారు.
చదువులో అద్భుతాలు సృష్టించిన యువకుడు : ఆయన మద్ధతుతో అదే గ్రామానికి చెందిన రవికుమార్, భవానీ దంపతుల ఇద్దరు కుమారులు చదువులో అద్భుతాలు సృష్టించారు. పెద్ద కుమారుడు ప్రవీణ్ కుమార్ కష్టపడి చదివి నీట్ పరీక్షలో 508 మార్కులతో ఆలిండియా స్థాయిలో 79,668వ ర్యాంక్, స్టేట్లో 2,255వ ర్యాంకు సాధించాడు. కడప రిమ్స్ మెడికల్ కళాశాలలో ఎంబీబీఎస్ సీటు దక్కించుకుని, కప్పట్రాళ్ల చరిత్రలోనే తొలి ఎంబీబీఎస్ విద్యార్థిగా ప్రవీణ్ రికార్డు సృష్టించాడు. చిన్న కుమారుడు జస్వంత్ కుమార్ సైతం నూజివీడు ట్రిపుల్ ఐటీలో సీటు సంపాదించాడు.
"గతంలో పిల్లలను ఉన్నత విద్యను అభ్యసించేలా ప్రోత్సహించేవారు కాదు. ఉద్యోగ అవకాశాలు లేకపోవడం దీనికి ఒక కారణం. 2015లో ఎస్పీ రవికృష్ణ ఆ గ్రామాన్ని దత్తత తీసుకున్న తర్వాత గణనీయమైన మార్పులు వచ్చాయి. ఆయన వచ్చిన తర్వాత పదవ తరగతి వరకు విద్యను అందించేందుకు ఒక పాఠశాలను నిర్మించారు. విద్య పిల్లల జీవితాల్లో సానుకూల మార్పును తీసుకురాగలదని ఆయన నిరంతరం నొక్కి చెప్పేవారు. ఆయన ప్రోత్సాహం వల్ల పిల్లలందరూ బాగా చదువుతున్నారు. నా కుమారుడు కూడా శ్రద్ధగా చదివి నీట్ పరీక్షలో మంచి ర్యాంకు సాధించాడు" -భవాని, ప్రవీణ్ కుమార్ తల్లి
పట్టుదలతో చదివి కలను సాధించిన ప్రవీణ్ : ప్రాథమిక విద్య అంతా కుప్పట్రాళ్లలో చదివిన ప్రవీణ్ పదో తరగతి, ఇంటర్మీడియట్ కర్నూలులో పూర్తి చేశాడు. చిన్ననాటి నుంచే డాక్టర్ అవ్వాలన్న ప్రవీణ్ కల అదే సమయంలో ఊరిని దత్తత తీసుకున్న అప్పటి కర్నూలు ఎస్పీ రవికృష్ణ చేపడుతున్న వివిధ కార్యక్రమాలతో మరింత బలపడింది. ఎలాగైనా వైద్యరంగంలో రాణించాలని అందుకోసం పట్టుదలగా చదవాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. నేడు ఆయన మద్ధతు, సలహాలతో విజయం సాధించడం గర్వంగా ఉందంటున్నాడీ యువకుడు. ఎంబీబీఎస్ సాధించడం చాలా కష్టమని భయపడిన ప్రతిసారీ ఐపీఎస్ అధికారి రవికృష్ణ సలహాలు ప్రవీణ్లో ధైర్యాన్ని నింపాయి.
ఈగల్ విభాగంలో ఎంతో బిజీగా ఉన్నప్పటికీ, కప్పట్రాళ్ల నుంచి ఎవరు ఫోన్ చేసినా రవికృష్ణ సమయం కేటాయించేవారు. చదువులో ఏ చిన్న సందేహం వచ్చినా ఆయనకు ఫోన్ చేసి నివృత్తి చేసుకున్నానని, ఆయన ప్రోత్సాహం వల్లే నేడు తాను ఈ స్థాయికి చేరుకోగలిగానని చెబుతున్నాడు ప్రవీణ్. వ్యవసాయం చేసుకుంటూ జీవనం సాగించే సాధారణ కుటుంబంలో తమ ఇద్దరు కుమారులు మంచి ప్రయోజకులు కావడంపై తల్లిదండ్రులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తమ ఇద్దరు కుమారుల విజయమే స్ఫూర్తిగా గ్రామంలోని మిగతా యువత కూడా చెడు వ్యసనాలకు దూరంగా ఉండి, చదువులో రాణించాలని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఒకప్పుడు కక్షలు కార్పణ్యాలకు నిలయమైన తమ గ్రామంలో చదువుకోవడం గగనమైన పరిస్థితుల్లో రవికృష్ణ సార్ ప్రోత్సాహంతో నీట్ ర్యాంక్ సాధించడం గర్వంగా ఉందంటున్నాడు ప్రవీణ్. భవిష్యత్తులో ఎంబీబీఎస్ పూర్తి చేసి డాక్టర్గా ఈ ప్రాంత వాసులకు సేవ చేయడమే తన లక్ష్యమంటున్నాడు
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