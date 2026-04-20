ETV Bharat / state

తండ్రి అనారోగ్యం - ఆర్థిక ఇబ్బందులు - పట్టుదలతో స్టేట్​ ఫస్ట్​ ర్యాంక్​

ఇంటర్ ఫలితాల్లో 994 మార్కులు సాధించిన గణేశ్ - తండ్రికి అనారోగ్యం, ఇల్లు అమ్మినా తగ్గని పట్టుదల - పదో తరగతి మార్కులతో ఇంటర్ విద్య ఉచిత

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 20, 2026 at 12:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Inter 1St Ranker Special Story : ప్రతిభ, పట్టుదల ఉంటే పేదరికం చదువుకు అడ్డుకాదని నిరూపించాడు ఆ యువకుడు. ఒకవైపు తండ్రికి ప్రాణాంతకమైన కాలేయ వ్యాధి మరోవైపు వైద్యం కోసం ఉన్న ఒక్క ఇల్లు అమ్ముకోవాల్సిన దుస్థితి. పుట్టెడు దుఃఖంలోనూ పంటిబిగువున కష్టాలను దిగమింగుకుని పరీక్షలు రాశాడు. ఇంటర్ ఫలితాల్లో వెయ్యికి 994 మార్కులు సాధించి స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంకుతో అందరి మన్ననలు పొందుతున్నాడు కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరుకు చెందిన కొండా తిరుమల గణేశ్.

ప్రతిభను గుర్తించిన కళాశాల : ఈ విద్యార్థిది కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరు స్వస్థలం. తండ్రి బాలదాసు పెయింటింగ్‌ మేస్త్రీ, తల్లి లక్ష్మీ కూలీ పనులకు వెళ్తుంది. పదో తరగతిలో 585 మార్కులు సాధించిన గణేశ్‌ ప్రతిభ గుర్తించిన జూనియర్ కళాశాల రెండేళ్ల పాటు ఉచితంగా విద్యను అందించింది. ఇంటర్ మెుదటి ఏడాదిలో స్టేట్ సెకండ్ ర్యాంకు సాధించిన ఈ విద్యార్థి రెండో ఏడాది 1000కి 994 మార్కులు సాధించి రాష్ట్రంలోనే ప్రథమ స్థానంలో నిలిచాడు.

కష్టాలనే స్ఫూర్తిగ మార్చుకున్న గణేశ్​ : ఈ విజయం వెనుక గణేశ్ అనుభవించిన వేదన వర్ణనాతీతం. ఇంటర్ పరీక్షలకు ముందు తండ్రి కాలేయ వ్యాధితో మంచం పట్టాడు. వైద్యం కోసం ఉన్న ఒక్క ఇల్లు అమ్ముకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. 10 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేసినా తండ్రి ఆరోగ్యం కుదుటపడలేదు. అటు తండ్రి ఆరోగ్యం, ఇటు ఆర్థిక ఇబ్బందులు వెంటాడుతున్నా వాటన్నింటినీ ఏకాగ్రతగా మార్చుకుని రాత్రింబవళ్లు క‌ష్టపడ్డాడు.

దేశానికి సేవ చేయడమే లక్ష్యం : భవిష్యత్తులో బీటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్ చేసి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్‌లో రాణించాలన్నది గణేశ్ ఆశయం. అయితే ప్రస్తుతం ఆ కోర్సు చేయడానికి కావాల్సిన ఆర్థిక స్తోమత ఆ కుటుంబానికి లేదు. ప్రభుత్వం సహకరిస్తే భవిష్యత్తులో సివిల్స్ సాధించి దేశానికి సేవ చేస్తానని చెబుతున్నాడు గణేశ్.

పై చదువులు ఎలా ?: కుమారుడి ప్రతిభ చూసి సంతోషపడుతున్నా పై చదువులకు డబ్బులు ఎలా వస్తాయనే ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు తల్లిదండ్రులు. గణేశ్‌ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ముఖ్యంగా డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌, విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్​ స్పందించి ఆదుకోవాలని తోటి విద్యార్థులు, కళాశాల యాజమాన్యం కోరుతున్నారు కష్టం మనిషిని కుంగదీయకూడదు. మరింత దృఢంగా మార్చాలని గణేశ్ నిరూపించాడు. ప్రభుత్వం, దాతలు స్పందించి ఈ యువకుడికి ప్రోత్సాహం అందించాలని కోరుకుందాం.

"నా నాన్న చదువుకోలేదు. ఆయన పెయింటర్ మేస్ట్రీగా పని చేస్తున్నారు. ఆయనలా కాకుండా నన్ను ఒక గొప్ప స్థాయిలో చూడాలని ఆశపడుతున్నారు. అందుకే నన్ను కష్టపడి చదివిస్తున్నారు. నేను పదో తరగతిలో 600 మార్కులకు అనుకున్న విధంగా మార్కులు రాలేదు. దాంతో ఇంటర్‌లో కష్టపడి 1000 మార్కుల్లో 994 మార్కులు తెచ్చుకున్నాను. నేను ఇంటర్ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్నప్పుడు మా నాన్న అనారోగ్యంతో బాధ పడ్డారు. మా నాన్న వైద్యం కోసం ఉన్న ఒక ఇల్లును కూడా అమ్మించాం. నా చుట్టూ ఎన్ని పరిస్థితులు ఉన్నా కూడా పరీక్షల పైనే దృష్టి పెట్టి చదివాను. ఇన్ని మార్కులు సాధించడానికి కారణం ఇంట్లో వాళ్ల ప్రోత్సాహం, నా సంకల్పం వల్లే ఇది సాధ్యం అయింది. భవిష్యత్తులో ఇంజినీరింగ్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను. AIML కోర్స్ తీసుకొని, సివిల్స్ కూడా చదవాలని ఉంది. కానీ మాకు ఆర్థిక స్థోమత లేకపోవడం వల్ల పై చదువులు చదవడం కొంత ఇబ్బందిగా ఉంది. ప్రభుత్వం నాకు కావాల్సిన పై చదువులకు సహాయం చేస్తే, నేను బాగా చదివి సమాజానికి ఉపయోగపడతాను." -గణేశ్​, ఇంటర్​ 1st ర్యాంక్​ విద్యార్థి

ఇంటర్‌ విద్యార్థులకు గుడ్‌న్యూస్‌ - ఇకపై రెండో ఏడాదిలోనూ ఇంప్రూవ్‌మెంట్​కు అవకాశం

ఇంటర్ ఫలితాలు విడుదల చేసిన మంత్రి లోకేశ్‌ - బాలికలదే పైచేయి

TAGGED:

INTER 1ST RANKER YUVA STORY
GANESH TOPPER
1ST RANK IN KADAPA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.