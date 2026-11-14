పాకల తీరానికి కొట్టుకొచ్చిన బోటు - అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది?
Boat Washed Ashore at Pakala beach: ప్రకాశం జిల్లాలోని పాకల సముద్ర తీరానికి ఓ బోటు కొట్టుకొచ్చింది. తీరానికి చేరిన బోటులో ఎవరూ లేకపోవడంతో స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 10:03 AM IST
ప్రకాశం జిల్లా సింగరాయకొండ మండలం పాకల సముద్ర తీరానికి శనివారం ఉదయం ఓ బోటు కొట్టుకొచ్చింది. తీరానికి చేరిన బోటు రెండు ముక్కలుగా విడిపోయింది. అయితే బోటులో ఎవరూ లేకపోవడంతో స్థానిక మత్స్యకారులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.
బోటులో చేపల వలలు గానీ, ఇతర సామగ్రి గానీ కనిపించలేదు. ఇటీవల సంభవించిన తుపాను సమయంలో సముద్రంలోకి కొట్టుకుపోయిన బోట్లలో ఇది ఒకటి అయి ఉండవచ్చని స్థానికులు అనుమానిస్తున్నారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని బోటును పరిశీలించారు. ఈ బోటు తూర్పుగోదావరి జిల్లాకు చెందినదై ఉండవచ్చని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. అయితే బోటు ఎవరిది? ఎక్కడి నుంచి ఇది కొట్టుకొచ్చింది? అనే వివరాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది. బోటు మూలాలు, యజమాని వివరాలపై పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు.