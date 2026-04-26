ముక్కుపుడక తీయండమ్మా, అన్నా గడ్డం తీసుకో - ఉపాధి కూలీల ఫోటో కష్టాలు

ఉపాధి హామీ పథకంలో సమూల మార్పులు - వీబీ జీ రామ్​జీగా పేరు మార్పుతో కఠినతరమైన నిబంధనలు - పని ముగిసి తర్వాత ముఖాన్ని యాప్​ గుర్తించకపోడంతో కూలీల నిరాశ

Employment Guarantee Scheme Problems
Employment Guarantee Scheme Problems (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 26, 2026 at 8:31 AM IST

Employment Guarantee Scheme Photo Problems : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని గ్రామాల్లో ఉపాధి హామీ పనులు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. ప్రతి రోజూ ఎంతో మంది కూలీలు పనులకు హాజరవుతున్నారు. అయితే దేశవ్యాప్తంగా నిధులు దుర్వినియోగం అవుతున్నట్లు కేంద్రం గుర్తించి పథకంలో ఎన్నో మార్పులు తీసుకొస్తోంది. దీనిలో భాగంగానే వీబీ జీ రామ్​జీగా పేరు మార్పుతో పాటు నిబంధనలు కఠినతరం చేసింది. కూలీల హాజరు ఎలాంటి అవకతవకలు జరగకుండా పకడ్బందీగా అమలు చేసేందుకు ఎన్​ఎంఎంఎస్​ (నేషనల్​ మొబైల్​ మానిటరింగ్​ సిస్టం)ను ప్రవేశపెట్టింది. ప్రతి గ్రామానికి ప్రత్యేకంగా ఐటీతో పాటు ఓ పాస్​వర్డ్​ కూడా పొందుపర్చారు. ముందుగానే కూలీల ఆధార్​ ప్రకారం కేవైసీ పూర్తి చేశారు.

  • కూలీల వ్యక్తిగత హాజరు నమోదు చేసేలా నిబంధనలు తెచ్చింది. అయితే దీనికి క్షేత్రస్థాయిలో ఎన్నో సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. ముఖాన్ని యాప్​ గుర్తించకపోవడంతో కూలీలు నిరాశగా వెనుదిరగాల్సి వస్తోంది.
  • ఆధార్​లో నమోదైన ప్రకారం అయితే యాప్​ ద్వారా కూలీ ఫొటో, కనుపాపలు స్కాన్​ చేస్తుంది. ఆ స్కానింగ్​ ఏమాత్రం కనిపించకపోయినా మిస్​ మ్యాచ్​ అంటూ రిజెక్ట్​ చేస్తోంది. అంతేకాదు ఫొటో దిగే సమయంలో వెలుతురు సరిగ్గా లేకున్నా, నీడ పడినా, మొబైల్​ కెమెరా సరిగ్గా లేకున్నా సమస్యలు వస్తున్నాయి. గడ్డం, గుండు, జుట్టు, వయసు తేడాలతో యాప్​ గుర్తించడం లేదు. ఇంకా జ్వరంతో ముఖం మారినా ఫొటో సరిగ్గా రావడం లేదు.
  • ఉపాధి కూలీలు ఈ యాప్​ ద్వారా ఫొటోలను రెండు సార్లు నమోదు చేయాలి. తొలుత పని మొదలుపెట్టే ముందు, ఆ తర్వాత నాలుగు గంటలకు పని ముగిశాక రెండో ఫొటో అప్​లోడ్​ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ టైంలో సర్వర్​ మొరాయించినా, ఇంటర్​నెట్​ పనిచేయకున్నా మరింత సమయం పడుతోందని మేట్​లు వాపోతున్నారు.
  • అమ్మా కొంచెం అటు తిరగండమ్మా, ముక్కుపుడక ఒక్కసారి తీయండమ్మా, అన్నా గడ్డం తీసుకో రారాదు. ఇలాంటి మాటలు ఎక్కువగా విద్యార్థులు ప్రవేశ పరీక్షలకు వెళ్లినప్పుడు వింటూ ఉంటాం. కానీ ఆ మాటలన్నీ ఉపాధి హామీ పథకంలో భాగంగా ఉపాధి పనికి వెళ్లిన కూలీలకు తరచుగా ఎదురవుతున్న సమస్యలే.

''నాకు పుట్టుకతోనే కళ్లు చిన్నగా ఉంటాయి. నా భర్త చనిపోవడంతో ఒంటరిగా జీవిస్తున్నాను. మాకు ఉపాధి హామీ పథకం, వ్యవసాయ పనులే జీవనాధారం. ఈ పనులు నెల క్రితమే ప్రారంభమయ్యాయి. పని ప్రదేశానికి వెళ్తే నాకు నిరాశే ఎదురవుతోంది. ఫొటో నమోదు కావడం లేదు'' - భూక్య లింబి, మద్దిమల్లతండా

గత ఆర్థిక ఏడాది బడ్జెట్​ కేటాయించలేదు : కొత్త ఆర్థిక సంవత్సరం ప్రారంభమై 20 రోజులు దాటింది. ఒక వైపు పనులు కొనసాగుతున్నాయి. కానీ ఇంతవరకు 2026-2027 ఆర్థిక సంవత్సరానికి బడ్జెట్​ కేటాయింపులు జరగలేదు. రాష్ట్రంలో 2.50 కోట్ల పనిదినాలను కేటాయించారు. కానీ జిల్లాల వారీగా లక్ష్యాలు నిర్దేశించలేదు. ప్రతి ఏడాది ముందస్తుగానే బడ్జెట్​ కేటాయించి జిల్లాల వారీగా లక్ష్యాలు నిర్దేశించే వారు. అధికారులు కూడా పనులు గుర్తించి చేయించే వారు. మహాత్మాగాంధీ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం పేరు, సాఫ్ట్​వేర్​లో చేసిన మార్పులు చేర్పులతో పనులు, హాజరు, బడ్జెట్​ కేటాయింపుల్లో జాప్యం జరుగుతున్నట్లు తెలిసింది. ఎలాంటి నిర్దిష్ట ప్రణాళిక లేకుండా రాష్టానికి వచ్చిన పనిదినాల కోటా మేరకు కూలీలకు పనులు కల్పిస్తున్నారు. వారికి ఏ పనులు చేపట్టాలో కూడా స్పష్టత లేదు.

  • కేంద్రం మహాత్మాగాంధీ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం పేరును వికసిత్​ భారత్​ గ్యారంటీ ఫర్​ రోజ్​గార్​ అండ్​ అజీవికా మిషన్​ పేరు మార్చి సాఫ్ట్​వేర్​లో మార్పులు చేస్తున్నారు. ఇది పూర్తయితేగాని బడ్టెట్​ కేటాయింపులు జరిగే ఛాన్స్​ లేదు.
  • మరోవైపు ఉపాధి హామీ కూలీలకు మజ్జిగ ప్యాకెట్లు పంపిణీ చేస్తున్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్న నేపథ్యంలో ఉపాధి హామీ కూలీలు వడదెబ్బకు గురి కాకుండా ఉండేందుకు ఈ ఆలోచన చేశారు. అలాగే ఎండ వేడిమి నుంచి తట్టుకోవడానికి పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి సూచించారు.

