నేడు మహిళల వన్డే ప్రపంచకప్ ఫైనల్ - విజయవాడ స్టేడియంలో భారీ LED స్క్రీన్
ఏసీఏ ఆధ్వర్యంలో విజయవాడ ఇందిరాగాంధీ స్టేడియంలో సిద్ధమైన ఫ్యాన్ పార్క్ - ఫైనల్ మ్యాచ్ను వీక్షించేందుకు బిగ్ ఎల్ఈడీ స్క్రీన్ను ఏర్పాటు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 2, 2025 at 2:06 PM IST
A Big LED Screen Set up at Indira Gandhi Stadium in Vijayawada : దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా మొదటిసారి మహిళ క్రికెట్ మ్యాచ్ కోసం ఫ్యాన్ పార్క్ను విజయవాడలో ఏర్పాటు చేశారు. మహిళా క్రికెట్ను ప్రోత్సహించాలనే లక్ష్యంతో ఈ విధమైన ఏర్పాట్లు చేసినట్లు ఆంధ్రా క్రికెట్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ కేశినేని శివనాథ్ తెలిపారు. ఐసీసీ మహిళల వన్డే ప్రపంచకప్ 2025 లో భాగంగా ఇవాళ నవీ ముంబై వేదికగా ఇండియా-సౌతాఫ్రికా తలపడనున్నాయి. ఈ ఫైనల్ మ్యాచ్ను వీక్షించేందుకు ఆంధ్రా క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఇందిరా గాంధీ స్టేడియంలో ఫ్యాన్స్ పార్క్ ఏర్పాటు చేసినట్లు కేశినేని శివనాథ్ వివరించారు.
క్రికెట్ అభిమానులు వీక్షించేందుకు స్టేడియంలో అతి పెద్ద ఎల్.ఈ.డీ స్క్రీన్లు ఏర్పాటు చేశారు. మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు ప్రారంభమయ్యే మ్యాచ్ వీక్షించేందుకు క్రికెట్ అభిమానులతోపాటు నగరవాసులందరి ఆహ్వానితులేనని ప్రకటించారు. ఈ ఫైనల్ మ్యాచ్లో ఇండియా తరుఫున ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్కు చెందిన యువ ప్రతిభావంతురాలు శ్రీ చరణి ఆడటం ఎంతో సంతోషంగా ఉందన్నారు. ఇందిరాగాంధీ స్టేడియంలో ఫైనల్ మ్యాచ్ను స్క్రీన్స్ మీద చూసి టీమిండియాకు సపోర్ట్గా నిలవాలని కోరారు.
ప్రతి జిల్లాలో ఎల్ఈడీ స్క్రీన్లు : మరోవైపు ఫైనల్ మ్యాచ్ దృష్ట్యా శాప్ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది. ప్రతి జిల్లా క్రీడాప్రాధికార సంస్థ వద్ద ఎల్ఈడీ స్క్రీన్లు ఏర్పాటు చేసినట్లు శాప్ ఛైర్మన్ రవి నాయుడు తెలిపారు. భారత్ విజయం సాధించాలని దేశమంతా ఆకాంక్షిస్తోందని చెప్పారు. నేడు మహిళల వన్డే ప్రపంచకప్ ఫైనల్లో భారత్, దక్షిణాఫ్రికా జట్లు తలపడనున్న సంగతి తెలిసిందే.
భారత జట్టు విజయం కోసం ప్రత్యేక పూజలు : మహిళల వన్డే ప్రపంచ కప్ ఫైనల్లో భారత జట్టు విజయం సాధించాలని అభిమానులు తిరుమలలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ACA ఆధ్వర్యంలో తుడా ఛైర్మన్ దివాకర్ రెడ్డి, ఏసీఏ జాయింట్ సెక్రటరీ విజయ్లు శ్రీవారి ఆలయం ఎదుట అఖిలాండం వద్ద భారత మహిళల జట్టు విజయాన్ని కాంక్షిస్తూ కొబ్బరి కాయలు కొట్టి స్వామివారిని ప్రార్థించారు. శ్రీవారి ఆశీస్సులతో టీం ఇండియా ఫైనల్ మ్యాచ్లో బాగా ఆడాలని దేశానికి ప్రపంచ కప్ను అందించాలని ఆకాంక్షించారు. భారత మహిళల జట్టుకు మద్దతుగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జిల్లా క్రీడా ప్రాధికార సంస్థల వద్ద LED స్క్రీన్స్ ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించినట్లు శాప్ ఛైర్మన్ రవినాయుడు తెలిపారు.
ఫైనల్కు సగర్వంగా దూసుకొచ్చి : అయితే 2025 ప్రపంచకప్లో టైటిల్ ఫేవరెట్గా బరిలోకి దిగిన భారత్, అంచనాలకు తగ్గట్లే రాణించింది. గ్రూప్ స్టేజ్లో ఓ దశలో వరుసగా మూడు మ్యాచ్ల్లో ఓడినా, సరైన సమయంలో కమ్బ్యాక్ ఇచ్చింది. కివీస్పై నెగ్గి సెమీస్కు చేరింది. ఇక సెమీస్లో అత్యుత్తమ జట్టు ఆస్ట్రేలియాను హర్మన్ సేన మట్టి కరిపించి సగర్వంగా ఫైనల్కు దూసుకొచ్చింది. మరోవైపు సౌతాఫ్రికా కూడా అంతే. టోర్నీలో నిలకడగా రాణించి తుది పోరుకు అర్హత సాధించింది.
అయితే ఇప్పటిదాకా మహిళల వన్డే వరల్డ్ కప్ 12సార్లు జరిగింది. ఇందులో అత్యధికంగా ఆసీస్ ఏడుసార్లు, ఇంగ్లాండ్ నాలుగు సార్లు, న్యూజిలాండ్ ఒకసారి ఛాంపియన్లు నిలిచాయి. ఇప్పుడు ఈ జట్లు కాకుండా భారత్, సౌతాఫ్రికా ఫైనల్కు చేరాయి. అంటే ఈసారి కొత్త ఛాంపియన్ను చూడబోతున్నాం!
ఫైనల్లో అదే ఆట తీరు ప్రదర్శిస్తే : అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మక వన్డే వరల్డ్కప్లో భారత్ మూడోసారి ఫైనల్కు చేరింది. గతంలో 2005, 2017లో రెండుసార్లు టైటిల్ ఫైట్కు అర్హత సాధించినా, తుది మెట్టుపై బోల్తా పడింది. మళ్లీ 8 ఏళ్ల తర్వాత టీమ్ఇండియా ఫైనల్కు చేరింది. ఈసారైనా ఎలాంటి పొరపాట్లకు తవివ్వకుండా సగర్వంగా కప్పు నెగ్గాలని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు. సెమీస్లో ఆసీస్ను ఓడించడం టీమ్ఇండియా ఆత్మవిశ్వాసాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. ఫైనల్లో అదే ఆట తీరు ప్రదర్శిస్తే హర్మన్ సేన ఛాంపియన్గా నిలవడాన్ని ఎవరూ ఆపలేరు!
వరల్డ్కప్ ఫైనల్కు వర్షం ముప్పు!- మ్యాచ్ రద్దైతే భారత్కు భారీ దెబ్బ!
భారత్ x సౌతాఫ్రికా ఫైనల్ ఫైట్- మ్యాచ్ టైమింగ్స్, లైవ్ స్ట్రీమింగ్ డీటెయిల్స్!