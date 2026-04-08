ETV Bharat / state

చిరువ్యాపారికి రూ.72 లక్షల జీఎస్టీ నోటీసులు - న్యాయం కోసం పోరాడుతున్న శ్రీనివాసరావు

40 ఏళ్లుగా పంజా సెంటర్‌లో హెయిర్‌ సెలూన్‌ నిర్వహిస్తున్న శ్రీనివాసరావు - విశాఖలో ఐరన్‌ స్క్రాప్‌ వ్యాపారం చేసినట్టు రికార్డులు చూపిన జీఎస్టీ అధికారులు -బ్యాంక్ ఖాతా నిలిపివేతతో వెలుగులోకి వచ్చిన అంశం

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 8:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

A Barber In Vijayawada Reportedly Received A Shocking GST Notice Demanding 72 Lakh : రెక్కాడితే గానీ డొక్కాడని ఆ సామాన్యుడికి ఒక్కసారిగా ఆకాశం విరిగి మీద పడినంత పనైంది. 40ఏళ్లుగా కత్తెర, రేజర్‌ పట్టి జీవనం సాగిస్తున్న ఆ బార్బర్‌కు ఏకంగా 72 లక్షల రూపాయల GST కట్టాలంటూ నోటీసులు రావడం షాక్‌కు గురిచేసింది. తనకేమాత్రం సంబంధం లేని వ్యాపారానికి భారీగా పన్ను నోటీసులు రావడంతో బాధితుడు లబోదిబోమంటున్నాడు.

క్షౌరశాల నిర్వాహకుడికి జీఎస్టీ నోటీసులు : విజయవాడలోని పంజా సెంటర్‌కు చెందిన పైడడా శ్రీనివాసరావు అనే బార్బరు రూ.72 లక్షల జీఎస్టీ చెల్లించాలని నోటీసులు రావడం స్థానికంగా కలకలం రేపింది. సుమారు 40 ఏళుగా బార్బర్ షాప్ నిర్వహిస్తున్న ఆయనకు తెలియకుండానే విశాఖపట్నంలో స్క్రాప్ ఐరన్ వ్యాపారం జరిగినట్లు రికార్డులు చూపిస్తూ జీఎస్టీ అధికారులు భారీ మొత్తంలో పన్ను కట్టాలని నోటీసులు జారీ చేశారు.

ఖాతాను హోల్డ్ చేసిన బ్యాంక్ అధికారులు : ఇటీవల ఆయన బ్యాంక్ ఖాతా నిలిపివేయడంతో విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. బ్యాంకుకు వెళ్లి విచారించగా, జీఎస్టీ అధికారుల ఆదేశాల మేరకు ఖాతాను హోల్డ్ చేసినట్లు బ్యాంక్ సిబ్బంది తెలిపారు. విశాఖపట్నం వెళ్లి జీఎస్టీ‌ అధికారులను కలవాలని బ్యాంక్ అధికారులు సూచించారు. ఈ విషయం విన్న శ్రీనివాసరావు షాక్‌కు గురయ్యారు.

ఎటువంటి వ్యాపారాలు లేవన్న వినిపించుకోలేదు : విశాఖ కేంద్రంగా శ్రీనివాసరావు పేరుతో భారీ ఎత్తున పాత ఇనుము వ్యాపారం జరిగినట్లు జీఎస్టీ రికార్డుల్లో పేర్కొన్నారు. ఆ లావాదేవీలకు సంబంధించి 72 లక్షల రూపాయల పన్ను బకాయి పడ్డారని వెంటనే చెల్లించాలని అధికారులు నోటీసులు జారీ చేశారు. దీంతో తనకు ఎటువంటి ఐరన్ వ్యాపారం లేదని, జీవితాంతం కత్తెర, రేజర్​తోనే జీవనం సాగించారని తెలిపారు. తనకు ఆ వ్యాపారంతో ఎలాంటి సంబంధం లేదని, చిన్నపాటి బార్బర్ షాపు మాత్రమే నిర్వహిస్తున్నానని శ్రీనివాసరావు స్పష్టం చేశారు.

దీని వెనుక పలు అనుమానాలు : తాను ఎంత చెప్పినా అధికారులు స్పందించలేదని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సాధారణ జీవనం సాగించే ఒక బార్బర్​కు ఇంత భారీ మొత్తంలో జీఎస్టీ నోటీసులు రావడం బార్బర్ షాపు యజమాని బంధువులు స్నేహితులు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆధార్, పాన్ వంటి వ్యక్తిగత పత్రాలు దుర్వినియోగం వల్లే ఇదంతా జరిగి ఉండవచ్చని పలు అనుమానాలు వక్తం అవుతున్నాయి.

న్యాయం కోసం పోరాడుతున్న శ్రీనివాసరావు : జీఎస్టీ నోటీసుల కారణంగా శ్రీనివాసరావుకు ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు నిలిచిపోయాయి. న్యాయం కోసం, తన నిజాయితీని నిరూపించుకోవడం కోసం శ్రీనివాసరావు ఇప్పుడు అధికారుల చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు. నిందితులపై చర్యలు తీసుకుని తనకు న్యాయం చేయాలని కోరుతున్నాడు.

"విశాఖపట్నంలో నా పేరు మీద ఫేక్​ జీఎస్టీ ఓపెన్​ అయిందని లెటర్​ పంపించారు అధికారులు. నా బ్యాంక్​ అకౌంట్​ను హోల్డ్​ చేశారు. రూ. 72 లక్షల రూపాయలను జీఎస్టీ కట్టమని అధికారులు నోటీసులు పంపిస్తూనే ఉన్నారు. నేను 40 ఏళ్లగా పంజా సెంటర్​లో బార్బర్​ షాపు నడుపుతూ రోజుకు వచ్చే 500 నుంచి 700 రూపాయలతో కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటున్నాను. బ్యాంక్​ అధికారులు జీఎస్టీ అధికారులను సంప్రదించమని సూచనలు ఇచ్చారు. 2019లో బ్యాంక్​ ఖాతాను ఓపెన్​ చేస్తే 2026లో ఫ్రీజ్​ అయినట్లు అధికారులు తెలిపారు. న్యాయం కోసం పోలీస్​ అధికారులను కూడా కలిశాను. అయినా సరే నాకు దీని వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనాలు కలగటంలేదు. నకిలీ జీఎస్టీ ఖాతాకు సంబంధించిన సమాచారం ఏదీ నాది కాదు. దీని మీద తగిన చర్యలు తీసుకొని నిందితులను శిక్షించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను" - శ్రీనివాసరావు , క్షౌరశాల నిర్వాహకుడు

TAGGED:

బార్బర్​కు 72 లక్షలు జీఎస్టీ
BARBER RECEIVED A GST NOTICE
NOTICES FOR COMMON PEOPLE
ILLEGAL GST NOTICES
GST NOTICE FOR BARBER

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.