సైబర్ నేరాలపై అవగాహన కోసం యాప్ - నెల రోజుల్లో అందుబాటులోకి తీసుకురానున్న ప్రభుత్వం
అనేక ఏఐ ఫీచర్లతో యాప్ను రూపొందిస్తున్న పోలీస్ అధికారులు - సైబర్ నేరగాళ్ల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండేలా అనేక అంశాలతో తయారీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 8:55 AM IST
A App To Control Cyber Crimes In State : ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆన్లైన్ మోసాలు, డిజిటల్ అరెస్టులు, పెట్టుబడి స్కామ్ల రూపంలో సైబర్ నేరాలు నిశ్శబ్దంగా విస్తరిస్తూ తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ఇటీవల కాలంలో చట్టబద్ధమైన ఏజెన్సీల పేరుతో బెదిరించే 'డిజిటల్ అరెస్ట్' మోసాలు, తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ లాభాలు ఆశచూపే ఫేక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ యాప్స్, పార్ట్టైమ్ ఉద్యోగాల లింకులు, బ్యాంకింగ్ ఫ్రాడ్స్ ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. వీటన్నిటికి చెక్ పెట్టేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందరికీ ఉపయోగపడేలా ఓ ఆలోచన చేసింది.
నెల రోజుల్లో అందుబాటులోకి రానున్న యాప్: సైబర్ మోసాలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించేందుకు విజయవాడ నగర పోలీసులు ఒక ప్రత్యేక యాప్ను రూపొందించనున్నారు. ప్రజల వివిధ అవసరాలను తీర్చేలా ఈ యాప్ను తీర్చిదిద్దుతున్నారు. ఇటీవల ట్రాఫిక్ సంబంధిత అవసరాల కోసం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు 'అస్త్రం' (Astram) యాప్ను ప్రారంభించగా, అది నగరవాసులకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా నిలిచింది. దీనిని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని, సైబర్ మోసాలను అరికట్టేందుకు ప్రత్యేకంగా ఒక యాప్ను రూపొందించాలని ఎన్టీఆర్ జిల్లా పోలీస్ కమిషనర్ (CP) రాజశేఖర బాబు సైబర్ క్రైమ్ విభాగాన్ని ఆదేశించారు. అనేక ప్రత్యేకతలతో కూడిన ఈ యాప్ నెల రోజుల్లో అందుబాటులోకి రానుంది. సైబర్ నేరగాళ్ల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండేలా సహాయపడే అనేక రకాల అంశాలు ఈ వ్యవస్థలో ఉంటాయి.
చాలా వరకు మోసాలు ఉత్తరాది రాష్ట్రాల నుంచే : అమరావతి కమిషనరేట్ పరిధిలో ప్రతిరోజూ సగటున 10కి పైగా సైబర్ సంబంధిత ఫిర్యాదులు నమోదవుతున్నాయి. కేసు నమోదుకు ముందే, మోసం ఎక్కడ మొదలైందో తెలుసుకోవడానికి ప్రతి ఫిర్యాదుపై సమగ్ర విచారణ, మ్యాపింగ్ నిర్వహిస్తారు. ఉత్తర్ప్రదేశ్, ఝార్ఖండ్, కర్ణాటక, గుజరాత్, హరియాణా, పశ్చిమ బంగాల్ వంటి రాష్ట్రాలలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి నేరస్తులు కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్నట్లు తరచుగా గుర్తించబడుతోంది. ఈ సైబర్ కేసుల విచారణను పర్యవేక్షించడానికి ఒక సబ్-ఇన్స్పెక్టర్ (SI)ను నియమిస్తున్నారు. అలాగే SIకి సహాయపడేందుకు ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్లోనూ ఒక 'మహిళా సంరక్షణ కార్యదర్శి'ని కేటాయిస్తున్నారు.
సమాచారానికి సులభమైన యాక్సెస్ : 'అస్త్రం' యాప్ మాదిరిగానే, సైబర్ అంశాలపై దృష్టి సారించే ఈ యాప్లో ప్రజలకు ఉపయోగపడే అనేక ఫీచర్లు ఉంటాయి. వివిధ రకాల మోసాలకు సంబంధించిన సందేహాలను నివృత్తి చేసుకునేలా దీనిని రూపొందిస్తున్నారు. ఇటీవల పెట్టుబడులకు సంబంధించిన మోసాలు ఎక్కువగా నమోదవుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా మోసగాళ్లు లింక్లను పంపి, బాధితులను డబ్బు పెట్టుబడి పెట్టేలా ప్రేరేపిస్తుంటారు. మోసగాళ్లు పంపిన లింక్లు నిజమైనవా లేక నకిలీవా అని నిర్ధారించుకోవడంలో ఈ యాప్ సహాయపడుతుంది.
కేవలం లింక్ను కాపీ చేసి ఇందులో పేస్ట్ చేయడం ద్వారా వివరాలు తక్షణమే తెలుస్తాయి. కస్టమర్ కేర్ కేంద్రాల పేరుతో వచ్చే కాల్స్ నిజమైన సంస్థ నుంచే వస్తున్నాయా లేక నకిలీ నంబర్ల నుంచా అని తనిఖీ చేసే ఫీచర్ను కూడా ఇందులో జోడిస్తున్నారు. "డిజిటల్ అరెస్ట్" లాంటి పేరుతో జరిగే మోసాల కోసం ఉపయోగించే ఫోన్ నంబర్లు మోసపూరితమైనవా కాదా అని కూడా వినియోగదారులు తనిఖీ చేసే అవకాశం దీని ద్వారా లభిస్తుంది. అదనంగా, సైబర్ నేరాలపై అవగాహన కల్పించడానికి పోలీసులు ప్రత్యేకంగా ప్రారంభించిన "ఖాకీ స్టూడియో" (Khaki Studio) రూపొందించిన వీడియోలు కూడా ఇందులో అందుబాటులో ఉంటాయి. సైబర్ మోసాలకు సంబంధించిన వివిధ అంశాలపై సందేహాలను నివృత్తి చేయడానికి ఒక చాట్బాట్ (chatbot) ఫీచర్ను కూడా ప్రవేశపెడుతున్నారు. వినియోగదారులు తమ ప్రశ్నలను టెక్స్ట్ లేదా వాయిస్ సందేశం ద్వారా పంపి, తక్షణ సమాధానాలను పొందవచ్చు.
ఐటీ ఉద్యోగం పేరుతో భారీ మోసం - చిత్రహింసలకు గురవుతున్న తెలుగు యువత
చిన్న పెట్టుబడికి 10 రెట్లు లాభం అంటే మోసమే - సైబర్ చిట్టి హెచ్చరిక