ఈ వయసులో ఇవేం పనులు బామ్మా! - కుమార్తె, మనవళ్లతో కలిసి 75 ఏళ్ల వృద్ధురాలి 'గలీజ్' దందా
Old Woman Selling Ganja Hyderabad : 75 ఏళ్ల వయసున్న ఓ వృద్ధురాలు తన కుమార్తె, మనవళ్లతో కలిసి గంజాయిని విక్రయిస్తోంది. ఈ విషయాన్ని తెలంగాణ ఈగల్ ఫోర్స్ వెల్లడించింది.
Published : October 27, 2026 at 9:58 AM IST
Old Woman Selling Ganja in Hyderabad : 75 ఏళ్ల వయసున్న ఓ వృద్ధురాలు తన కుమార్తె, మనవళ్లతో కలిసి గంజాయి విక్రయిస్తోందని తెలంగాణ ఈగల్ ఫోర్స్ ఆపరేషన్లో తేలింది. నిందితురాలి నివాసంలో సోదాలు నిర్వహించిన ఈగల్ ఫోర్స్ 179.1 గ్రాముల గంజాయితో పాటు రూ.43 వేల నగదును స్వాధీనం చేసుకుంది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలను అధికారులు సోమవారం వెల్లడించారు.
ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవడంతో
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, సంగారెడ్డి జిల్లాకు చెందిన షేక్ జతిన్ బీ (75), తన భర్త నుంచి విడిపోయి హైదరాబాద్ ఫతేనగర్లోని ఎల్బీఎస్నగర్లో తన కుమార్తె మున్నీ బేగం కుటుంబంతో కలిసి నివాసం ఉంటోంది. భర్త నుంచి విడిపోవడంతో కుటుంబ పోషణ కష్టంగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలోనే 2017లో తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్న జతిన్ బీ, కుటుంబ పోషణకు డబ్బు కోసం గంజాయి విక్రయాన్ని ప్రారంభించింది.
5 గ్రాముల ప్యాకెట్ రూ.500
కుమార్తె మున్నీ బేగం (40), మనవడు ఇమ్రాన్ (22), సోదరి హనీఫా బీ(50), మనవరాలు ఖాజా బీ(30), మరో మనవడు షేక్ ఖాజా పాషా (30)లు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి గంజాయిని తీసుకువస్తారు. ఈ సరకును 4 నుంచి 5 గ్రాములుగా విభజించి ప్యాకెట్లలో నింపుతారు. జతిన్ బీ ఇంట్లోనే ఉంటూ ఒక ప్యాకెట్ను రూ.500 చొప్పున అమ్ముతోంది.
తొమ్మిదేళ్లలో ఆరుసార్లు అరెస్ట్
నిందితురాలిని గత తొమ్మిదేళ్లలో పోలీసులు ఆరుసార్లు అరెస్టు చేసి జైలుకు పంపినప్పటికీ ఆమె ఈ దందాను కొనసాగిస్తూనే ఉంది. జతిన్ బీ పదుల సంఖ్యలో విద్యార్థులకు గంజాయిని విక్రయిస్తోందని సమాచారం అందుకున్న తెలంగాణ ఈగిల్ ఫోర్స్ బృందం శనివారం రాత్రి ఆ ప్రాంగణంలో మాటు వేసి ప్రధాన నిందితురాలితో పాటు మరో ఐదుగురిని అరెస్ట్ చేసింది.
వినియోగదారులకు కౌన్సిలింగ్
ప్రస్తుతం జతిన్ బీ కుటుంబ సభ్యులు పరారీలో ఉన్నారు. దీంతో పోలీసులు నిందితుల కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. వీరి నుంచి గంజాయి కొనుగోలు చేస్తున్న 69 మందిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారిలో ముగ్గురు మైనర్లున్నారు. వీరందరికీ పోలీసులు కౌన్సిలింగ్ ఇప్పిస్తున్నారు.
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