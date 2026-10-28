60 ఏళ్లలో గుండెకు బైపాస్ సర్జరీ - 74 ఏళ్లలో పవర్ లిఫ్టింగ్ షురూ - 6 నెలల్లోనే జాతీయ స్థాయిలో 4 గోల్డ్ మెడల్స్
74 year old man Powerlifting: 2012లో డీ.వీ.శంకరరావు బైపాస్ సర్జరీ చేయించుకున్నారు. జీవనశైలిని మార్చుకొని జిమ్లో కసరత్తులు చేశారు. పవర్లిఫ్టింగ్ వైపు అడుగులు వేసి ప్రపంచ పవర్లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్షిప్లో కాంస్య పతకం సాధించారు.
Published : October 28, 2026 at 11:07 AM IST
74 year old man Powerlifting : మామూలుగా 60 ఏళ్ల వయసులో గుండెకు బైపాస్ సర్జరీ జరిగితే ఇక జీవితం ముగిసిపోయినట్లే అనుకుంటారు. కానీ 74 ఏళ్ల ఈ ఎస్బీఐ రిటైర్డ్ అధికారి మాత్రం పట్టుదల ఉంటే జీవితాన్ని మొదటి నుంచి అద్భుతంగా ప్రారంభించవచ్చని నిరూపించారు. జిమ్లో అడుగుపెట్టిన 6 నెలల కాలంలోనే జాతీయ స్థాయి పవర్ లిఫ్టింగ్లో 4 బంగారు పతకాలు సాధించారు. తాజాగా ప్రపంచ పవర్ లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్షిప్లో కాంస్యం గెలిచి, దేశ కీర్తి పతాకాన్ని రెపరెపలాడించారు.
మిత్రుడి సలహాతో జిమ్లో అడుగు
74 ఏళ్ల వయసులో జిమ్లో పవర్ లిఫ్ట్ చేస్తూ చెమటోడుస్తున్న ఈయన పేరు డి.వి.శంకర రావు. భద్రాచలంలోని స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో అధికారిగా సేవలు అందించి రిటైర్ అయ్యారు. సర్వీసు ఇంకో ఏడాది ఉండగానే ఈయనకు గుండె సంబంధిత సమస్య తలెత్తింది. 2012లో బైపాస్ సర్జరీ చేయాల్సి వచ్చింది. ఆ తర్వాత కొంతకాలం శారీరకంగా బలహీనపడినప్పటికీ శంకరరావు కుంగిపోలేదు. మిత్రుడు శంకర్ నాయక్ సలహా మేరకు జిమ్లో అడుగుపెట్టారు. అప్పటి వరకు ఫిట్నెస్ కోసం వాకింగ్, యోగా చేసిన ఆయన, కోచ్ సలహాతో పవర్లిఫ్టింగ్ వైపు అడుగులు వేశారు.
ప్రపంచ పవర్ లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్షిప్లో కాంస్యం
ఆగస్టు 2025లో జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో కఠిన సాధనతో అర్హత సాధించి అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచారు శంకరరావు. మూడు వేరియేషన్లలో మూడు గోల్డ్ మెడల్స్తో పాటు ఓవర్ ఆల్ ఛాంపియన్షిప్లో మరో పెద్ద స్ట్రైట్ గోల్డ్ మెడల్ సాధించారు. ఆ పోటీల్లో 4 బంగారు పతకాలను కొల్లగొట్టి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. జిమ్లో శిక్షణ మొదలుపెట్టిన 6 నెలల్లోనే ఛాంపియన్షిప్నకు ఎదిగారు. తాజాగా అమెరికా వేదికగా జరిగిన ప్రపంచ పవర్ లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్షిప్లో మాస్టర్స్ 4 కేటగిరీలో కాంస్య పతకం సాధించి, దేశ కీర్తిని ఖండాంతరాలు దాటించారు.
"ప్రపంచ స్థాయి పోటీల్లో మొదటి స్థానం సంపాదించిన వారి జాతీయ గీతాన్ని వినిపిస్తారు. నాకు మూడో స్థానం రావడంతో జనగణమన వినిపించలేదు. తర్వాత పోటీలకు మరింతగా కష్టపడి గోల్డ్మెడల్ సాధిస్తా. బైపాస్ సర్జరీ అయిన వారు పవర్ లిఫ్టింగ్లో జాతీయ స్థాయిలో ఇంతవరకు ఎవరూ రాణించలేదు. ఈ రికార్డు నెలకొల్పిన వ్యక్తిగా నిలిచాను. ప్రపంచ స్థాయికి వెళ్లేందుకు ఇదే నాకు స్ఫూర్తినిచ్చింది." - డి.వి.శంకరరావు, ఎస్బీఐ రిటైర్డ్ అధికారి
ఇంతవరకు ఎవరూ రాణించలేదు
బైపాస్ సర్జరీ అయిన వారు ఎవరూ పవర్ లిఫ్టింగ్లో రాణించి, నేషనల్ లెవెల్కు వెళ్లి పతకాలు సాధించిన దాఖలాలు వైద్య చరిత్రలో ఇంత వరకు లేవు. దేశంలో ఈ ఘనత సాధించిన మొట్టమొదటి వ్యక్తిగా డి.వి. శంకరరావు నిలిచారు.
"ఆయన శాకాహారి అయినప్పటికీ, బైపాస్ సర్జరీ అయిన తర్వాత కూడా ఈ ఘనత సాధించడం చెప్పుకోదగ్గ విషయం. 60 ఏళ్లు పైబడిన తర్వాత ఏమీ చెయ్యలేము అనుకునే వారికి ఈయన మార్గదర్శకంగా నిలుస్తున్నారు" - శ్రీనివాస్ రావు, శంకరరావు బావ
శంకరరావు ప్రయాణం స్ఫూర్తిదాయకం
వయసు పైబడింది. అనారోగ్యం వచ్చిందని మూలన కూర్చునే వారికి శంకరరావు ప్రయాణం స్ఫూర్తిదాయకం. ఎంతటి అనారోగ్య సమస్యలైనా సంకల్పం ముందు తలవంచాల్సిందేనని ఆయన నిరూపించారు.
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