చిన్న పెట్టుబడికి 10 రెట్లు లాభం అంటే మోసమే - సైబర్ చిట్టి హెచ్చరిక
తక్కువ కాలంలో ఎక్కువ లాభాలు అంటే అసలు నమ్మవద్దని హెచ్చరిస్తున్న పోలీసులు - రూ.లక్షల్లో పెట్టుబడులు పెట్టిస్తారు. అవి రూ.కోట్లు అయినట్లు చూపించి మోసం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 8:35 AM IST
High Return Investment Fraud : వావ్ రూ.5వేలు పెట్టుబడితో రూ.50 వేల లాభం.రూ.10వేలు పెట్టుబడి పెట్టండి, నెల రోజుల్లో దాదాపు 10 రెట్లు ఆదాయం పొందండి. ఇంకా పెడితే మరింత లాభం మీ సొంతం. సామాజిక మాధ్యమాల్లో వచ్చే ఈ తరహా ప్రకటనలకు ఆకర్షితులైతే మోసపోతారని విజయవాడ ఖాకీ స్టూడియో పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. దీనిపై వీడియో విడుదల చేశారు. శేఖర్ అనే వ్యక్తి రూ.5వేలు పెట్టుబడి పెట్టి మోసపోతాడు. సైబర్ చిట్టి అలా చేయవద్దని హెచ్చరిస్తుంది. అప్పటికే డబ్బులన్నీ పోతాయి. మొదట చిన్న లాభాలు ఇచ్చి ఆపై పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడులు పెట్టిస్తారని తర్వాత మొత్తం దోచేస్తారని వివరిస్తుంది. అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెబుతుంది.
మన పేరుతో ఖాతా : చిన్న మొత్తాలకు తక్కువ కాలంలో ఎక్కువ లాభాలు అంటే అసలు నమ్మవద్దని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. పెట్టుబడుల కోసం సైబర్ నేరగాళ్లు మన పేరుతో ఖాతా తెరుస్తారు. దానిలో పెట్టుబడి పెట్టగానే గంట, రెండు గంటల్లోనే లాభాలు వస్తాయి. రెండు రోజుల్లో రెట్టింపు అవుతుంది. కొంత డబ్బు వెనక్కి తీసుకునేలా చేసి నమ్మకం కలిగేలా చేస్తారు. మరింత పెట్టుబడులు పెడితే మరిన్ని లాభాలు అనే సరికి ఆశ పుడుతుంది. ఇలా రూ.లక్షల్లో పెట్టుబడులు పెట్టిస్తారు. అవి రూ.కోట్లు అయినట్లు చూపించి మోసం చేస్తారు. డబ్బులు విత్డ్రా చేద్దామంటే వీలు కాదు. ఖాతా మీదే కానీ దానిలో ఉన్న లాభాలు నిజం కాదని లాభాల పేరిట ఇలా నిలువునా మిమ్ములను ముంచేస్తారని హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఇలా అయితే అనుమానించాల్సిందే : ఎవరైనా వ్యాపార సంస్థల్లో, స్టాక్ మార్కెట్ల్లో పెట్టుబడులు పెట్టే ముందు ఒకసారి ఆలోచించమంటోంది సైబర్ చిట్టి. డబ్బులు పెట్టే సంస్థ నిజమైనదో కాదో చెక్ చేసుకోవాలి. గ్యారంటీ ప్రాఫిట్ అంటే ముందు అనుమానించాల్సిందే. నిజమైన ఏ పెట్టుబడి సంస్థ ముందుగా లాభాల గ్యారంటీ ఇవ్వదని మోసం చేయాలనుకునే వారే ఇలా చెబుతారని ఆశ చూపించి దోచేస్తారని హెచ్చరిస్తోంది. పెట్టుబడులు పెట్టి మోసపోవద్దు.
సైబర్ మోసాల పట్ల జరజాగ్రత్త : టెక్నాలజీ అందుబాటులోకి వచ్చిన తరువాత సైబర్ మోసాలు వివరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి. నిరక్షరాస్యులే కాదు ఉన్నత విద్యావంతులు కూడా వీటి బారిన పడుతున్నారు. అందుకే ఇటువంటి సైబర్ మోసాలకు గురికాకుండా ఉండాలంటే తగు జాగ్రత్తలు కచ్చితంగా తీసుకోవాలి. ముఖ్యంగా సైబర్ భద్రత గురించి కచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి.
ఎలా ఫిర్యాదు చేయాలంటే : సైబర్ మోసానికి గురైన వెంటనే బాధితులు ఇండియన్ సైబర్ క్రైమ్ కోఆర్డినేషన్ సెల్ నిర్వహిస్తున్న 1930 టోల్ఫ్రీ నంబరుకు ఫోన్ చేయాలి. బాధితుడి బ్యాంకు ఖాతా నంబరు, నేరగాళ్ల ఫోన్ నంబరు, నగదు జమ చేసిన ఖాతా వివరాలను చెప్పాలి. దాంతో పాటు https://cybercrime.gov.in/ వెబ్సైట్లోకి వెళ్లి ఫిర్యాదు నమోదు చేయొచ్చు. స్థానిక పోలీసుస్టేషన్ను సంప్రదించొచ్చు.
భూమన కరుణాకర్రెడ్డి ఆక్రమణలపై ప్రభుత్వం చర్యలు - భూములు స్వాధీనం
22A నిబంధన సరళీకృతం చేస్తూ కొత్త జీవో - 5 రకాల భూములకు విముక్తి: మంత్రి అనగాని